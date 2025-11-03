Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Λαμπερό πάρτι στον Αργυρό, ποιοι πολιτικοί και επιχειρηματίες παρέστησαν ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση που διοργάνωσε ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο Κέντρο Αθηνών για τη νέα πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Η εκδήλωση προσέλκυσε σημαντικές προσωπικότητες από τον πολιτικό και επιχειρηματικό κόσμο.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία αναλαμβάνει επίσημα τα καθήκοντά της την Τρίτη με την παράδοση των διαπιστευτηρίων της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, στο Προεδρικό Μέγαρο, έχει ήδη ξεκινήσει τις δημόσιες εμφανίσεις της. Το Σάββατο, έφτασε στην Αθήνα και παρευρέθηκε σε δεξίωση στο ξενοδοχείο Grand Hyatt, που διοργανώθηκε προς τιμήν της αμερικανικής αποστολής.

Στην εκδήλωση του Κωνσταντίνου Αργυρού παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, οι υπουργοί Εργασίας Νίκη Κεραμέως, Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας και Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη. Επιπλέον, παρόντες ήταν γνωστοί επιχειρηματίες, όπως οι Γιώργος Προκοπίου, Δημήτρης Κοπελούζος, Κωνσταντίνος Κωνσταντακόπουλος, Γιώργος Περιστέρης και Δημήτρης Μελισσανίδης. Η βραδιά σημαδεύτηκε από τη γνωριμία της πρέσβεως με τον δημοφιλή τραγουδιστή, με τον οποίο είχε συναντηθεί στο παρελθόν σε φιλανθρωπική εκδήλωση στο Λονδίνο, όπου η κ. Γκίλφοϊλ είχε εκφράσει τον θαυμασμό της για το έργο του.

