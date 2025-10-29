Το νέο υπουργείο Εθνικής Άμυνας-Μητσοτάκης: Σε εξέλιξη το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων

Ολοκληρώθηκε σήμερα (29/10/2025) το βράδυ η παρουσίαση της νέας βιοκλιματικής όψης του κεντρικού του κτιρίου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας στη Λεωφόρο Μεσογείων.

Η τελετή των αποκαλυπτηρίων στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας έγινε παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, του Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια.

Το έργο της νέας πρόσοψης φέρει την υπογραφή τού διεθνούς φήμης γλύπτη και καθηγητή Κωνσταντίνου Βαρώτσου.

Μετά τη σημερινή τελετή, ξεκινούν και οι εργασίες στο εσωτερικό του Πενταγώνου καθώς είναι ένα κτίριο που άρχισε να κατασκευάζεται το 1952.

Οι παρεμβάσεις συνίστανται στη δημιουργία μιας νέας βιοκλιματικής όψης του ΥΠΕΘΑ, με ανακαινισμένο χώρο υποδοχής των Υπουργών και των εκλεκτών ξένων προσκεκλημένων, στην κατασκευή ενός νέου κτιρίου Ηλεκτρονικού Πολέμου, στη δημιουργία ενός μνημείου κιβωτού της εθνικής μνήμης, το οποίο θα έχει όλα τα ονόματα των πεσόντων υπέρ της πατρίδος.

Παρουσιαστές της βραδιάς ήταν η πρόεδρος του ΕΟΤ και ηθοποιός, Άντζελα Γκερέκου και ο ηθοποιός, Άκης Σακελλαρίου. Νωρίτερα, οι παρόντες απόλαυσαν ένα εντυπωσιακό θεατρικό δρώμενο.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Καθρεφτίζεται ο εκσυγχρονισμός των ενόπλων δυνάμεων

Η σημερινή μέρα σημαροδοτεί μια ξεχωριστή στιγμή για την εικόνα της χώρας μας. Στη νέα εικόνα καθρεφτίζεται ο φιλόδοξος και τολμηρός εκσυγχρονισμός των ενόπλων δυνάμεων. Η υπεράσπιση της πατρίδας δεν αφορά μόνο την ισχύ των όπλων μας αλλά και την ισχύ της κληρονομιάς και της ταυτότητάς μας.

Εντυπωσιακό το μνημειακό γλυπτό του Κώστα Βαρώτσου για τους 121.000 νεκρούς που έπεσαν για την ελευθερία της χώρας.

Ο χώρος του Άγνωστου Στρατιώτη θα αποκτήσει τη νέα μορφή που του αξίζει υπηρετώντας την ενότητα.

Η διαμόρφωση αυτής της εντυπωσιακής πρόσοψης διατηρεί το φως του παρόντος και τον δυναμισμό του μέλλοντος.

Συνομιλεί με την κιβωτό της εθνικής μνήμης και είναι αξίες που απαιτούν καθημερινή προστασία ενώτις θεωρούμε δεδομένες.

Είναι καθήκον τιου υπουργείου να φροντίζει κάθε τοπόσημο με πρώτο τον Άγνωστο Στρατιώτη που θα αποκτήσει τη νέα μορφή που του αξίζειυπηρετώντας την ενότητα και την διαδρομή του λαού μας. Η πρωτεύουσά μας έχει ανάγκη από ισχυρά σημεία εθνικής αυτοπεποίθησης.

Σε εξέλιξη το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού στην ιστορία των Ενόπλων Δυνάμεων

Τιμούμε όσους τιμούν το εθνόσημο πρώτα και πάνω από όλα όταν τους παρέχουμε τα μέσα για να εκπληρώσουν την αποστολή τους σε ένα κόσμο γεωπολιτικών ανατροπών.

Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας και διεθνούς αστάθειας καθιστά την υπεράσπιση της κυριαρχίας μας απόλυτη και αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα. Το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεων στην ιστορία του. Οι πόροι τα επόμενα 12 χρόνια ξεπερνούν τα 28 δις ευρώ.

Οι ένοπλες δυνάμεις εκσυγχρονίζονται και ενδυναμώνονται όσο ποτέ και κάποιες από τις αλλαγές αυτές δεν είναι εύκολες. Την ίδια τολμηρή μεταρρυθμιστική αύρα πρέπει να εμφυσήσουμε στις ένοπλες δυνάμεις.

Στα προγράμματά τους πια θα συμμετέχει ενεργά η εγχώρια αμυντική βιομηχανία. Στην εποχή μας η καινοτομία γίνεται καθοριστικός συντελεστής του αμυντικού δόγματος του 21ου αιώνα. Είναι μια διάσταση που διαπερνά πλέον τους ευρύτερους σχεδιασμούς και των ελληνικών επιτελείων.

H ελληνική άμυνα βαδίζει στην επόμενη ημέρα σταθερά ως η άλλη όψη της διπλωματικής μας ασπίδας και ανταποκρινόμενοι σε επίκαιρα στοιχήματα όπως το μεταναστευτικό και οι φυσικές καταστροφές. Η εθνική θωράκιση αναβαθμίζεται και βαθαίνει τους δεσμούς με την ελληνική κοινωνία.

Σε μια εποχή κρίσης θεσμών η κοινωνία περιβάλλει τις ένοπλες δυνάμεις με την εμπιστοσύνη της.

Το Πολεμικό Ναυτικό εκσυγχρονίζεται με τις φρεγάτες Belharra. Όλα αυτά ενώ προωθούμε πολλά drones. Οι Ένοπλες Δυνάμεις ενδυναμώνονται και εκσυγχρονίζονται όσο ποτέ.

Δένδιας: Η νέα όψη εκφράζει τη νέα εικόνα των ενόπλων δυνάμεων

«Η νέα βιοκλιματική όψη, εκφράζει τη νέα εικόνα των ενόπλων δυνάμεων», σημείωσε από το βήμα ο Νίκος Δένδιας. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, μίλησε για αλλαγή αντίληψης, στο πέρασμα στον 21ο αιώνα. «Η νέα εικόνα του υπουργείου, δε συνιστά σε μια αισθητική παρέμβαση, συνιστά εξέλιξη και αναβάθμιση, αλλαγή φιλοσοφίας των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Μπορούμε να σκεφρούμε έξω από το άσχημο τσιμεντένιο κουτί όπως αυτό που ήταν το κτίριο επί δεκαετίες.

Σηματοδοτεί τη μεγάλη μεταρρύθμιση Ατζέντα 2030 με την οποία υλοποιούμε αλλαγές στις δομές, τόνισε. «Θέλω να ευχαριστήσω τον πρωθυπουργό που πίστεψε στην Ατζέντα 2030 και την στηρίζει γιατί γνωρίζω ότι δεν είναι χωρίς πολιτικό κόστος», τόνισε και εξήγησε ότι «Η άμυνα της χώρας δεν εγκλωβίζεται στο χθες πορεύεται στον 21ο αιώνα με τόλμη».

Ο κ. Δένδιας, αναφέρθηκε και στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, σημειώνοντας πως προκηρύσσεται διαγωνισμός. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρωθυπουργό που πίστεψε στην Ατζέντα 2030 και την στηρίζει γιατί γνωρίζω ότι δεν είναι χωρίς πολιτικό κόστος.

«Σύντομα προκηρύσσεται διαγωνισμός για την ανάδειξη του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη και του ρόλου του ως σημείο εθνικής ενότητας και κοινής ιστορικής αναφοράς. Αναφοράς μνήμης και σεβασμού στον Άγνωστο Νεκρό της Ελλάδας», σημείωσε

«Το μνημείο δεν είναι ένα μνημείο ταφικής τέχνης. Είναι άνωση, ανάταση, ανάταξη. Το ευθύ μέταλλο απεικονίζει τη σιγουριά και τη δωρικότητα που μας οδηγεί στο μέλλον. Οι κατακόρυφες έχουν κατεύθυνση τον ουρανό, το μέλλον. Θυμίζουν τη φουστανέλλα αλλά και τους αρχαιοελληνικούς κίονες».

Βαρώτσος: Με μεγάλη μου έκπληξη έγινε το θαύμα

Ο καθηγητής Κωνσταντίνος Βαρώτσος, στην ομιλία του ανέφερε πως το κτίριο αυτό πατάει πάνω στην αρχαιοελληνική ιστορία με τος πτυχώσεις του. «Είναι ένα ανοιχτό κτίριο, ένα φωτεινό κτίριο και δεν κρύβει πράγματα», τόνισε και «χάρισε» ένα μεγάλο «ευχαριστώ» σε όλους τους παράγοντες που εργάστηκαν για αυτά τα δύο έργα.

«Όταν ο υπουργός με φώναξε πρώτη φορά είχα φοβία τι θα συναντήσω, ήταν για εμένα μία εμπειρία. Με μεγάλη μου έκπληξη έγινε το θαύμα. Όλοι οι άνθρωποι εδώ στο Γενικό Επιτελείο αγκάλιασαν αυτή την προσπάθεια. Ήταν όλοι να κάνουμε μία πολιτισμική πρόταση στην Αθήνα και ευρύτερα στην Ελλάδα», είπε μεταξύ άλλων.

Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της METLEN Energy & Metals, Ευάγγελος Μυτιληναίος.

Οι υπάρχουσες πλάκες με τα ονόματα των 121.692 πεσόντων (Μνημείο των Αθανάτων του Έθνους), που υπάρχουν ήδη στο χώρο του στρατοπέδου και είναι προϊόν της προσήλωσης του πρώην Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, του Στρατηγού Φλώρου στη διάσωση της εθνικής μνήμης, έχει προβλεφθεί να μετακινηθούν και να τοποθετηθούν με σεβασμό σε έναν ιδιαίτερο χώρο στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων.

Επίσης, υπάρχει φύτευση δύο αλσυλλίων ελαιών δεξιά και αριστερά του μνημείου. Η μια έχει 25 ελαιόδεντρα, όπως είναι η 25η Μαρτίου και η άλλη θα έχει 28 ελαιόδεντρα, για την 28η Οκτωβρίου.

Τέλος, υπάρχει ένα υπόγειο γκαράζ στα πρότυπα της Βουλής των Ελλήνων που θα επιτρέψει την πολύ καλύτερη, ορθολογικότερη και αισθητικά και περιβαλλοντικά υπέρτερη αξιοποίηση του χώρου του Στρατοπέδου Παπάγου.

Δένδιας: «Η όψη αλλάζει, η αποστολή σταθερή»

Η τελετή εντάσσεται στο ευρύτερο έργο «Ανάπλασης του Περιβάλλοντος Χώρου του ΥΠΕΘΑ» και στην «Ατζέντα 2030», τη στρατηγική αναβάθμισης των Ενόπλων Δυνάμεων, μετά την «Κιβωτό Εθνικής Μνήμης».

«Η όψη αλλάζει, η αποστολή σταθερή» έγραψε στο Facebook ο υπουργός Νίκος Δένδιας.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



