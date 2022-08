Το νέο ζευγάρι του Χόλιγουντ: Σε σχέση με πασίγνωστο ηθοποιό η Τζένιφερ Άνιστον

To να μείνει μια σχέση κρυφή στο Χόλιγουντ, ειδικά όταν είσαι τόσο διάσημος όσο η Τζένιφερ Άνιστον και ο Τζον Χαμ, δεν μπορεί να είναι εύκολη υπόθεση, έτσι λοιπόν ήρθε η ώρα που «βόμβα» έσκασε στα αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης, αναφορικά με το νέο έρωτα που θα μονοπωλήσει το ενδιαφέρον των ΜΜΕ.

Συγκεκριμένα, φαίνεται πως επιβεβαιώνονται οι αναφορές πως οι δύο ηθοποιοί βγαίνουν πολλά ραντεβού, στα κρυφά, το τελευταίο διάστημα.

Η γνωριμία των δύο ηθοποιών μετρά πολλά χρόνια ωστόσο η Άνιστον σχεδόν πάντοτε ήταν δεσμευμένη, κάτι που δεν ισχύει αυτό το διάστημα.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο Τζον έχει γοητευτεί πλήρως από την Τζένιφερ» είπε η πηγή στο Women’s Day.

Οι δυο τους φαίνεται πως ήρθαν κοντά κατά τη διάρκεια της παραγωγής του «The Morning Show», μιας σειράς υποψήφιας για Emmy στο Apple TV+, στην οποία ο Χαμ εντάχθηκε για τρίτη σεζόν.

