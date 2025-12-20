Το νησί όπου τα ρολόγια σταμάτησαν: Η ζωή χωρίς χρόνο στο βορειότερο άκρο της Νορβηγίας

Για τους περισσότερους ανθρώπους ο χρόνος είναι πίεση, προθεσμίες και άγχος. Για 350 κατοίκους ενός μικρού νορβηγικού νησιού, όμως, ο χρόνος απλώς… δεν υπάρχει.

Το νησί όπου τα ρολόγια σταμάτησαν: Η ζωή χωρίς χρόνο στο βορειότερο άκρο της Νορβηγίας
20 Δεκ. 2025 12:48
Pelop News

Σε έναν κόσμο που κινείται με χρονόμετρα και ειδοποιήσεις, οι κάτοικοι του Sommarøy επέλεξαν να πάνε κόντρα: από το 2019 έχουν καταργήσει τα ρολόγια και ζουν χωρίς ωράρια, μετατρέποντας το μικρό νησί τους στη βόρεια Νορβηγία σε μια άτυπη «ζώνη χωρίς χρόνο».

Η απόφαση γεννήθηκε από το ίδιο το φυσικό περιβάλλον. Από τις 18 Μαΐου έως τις 26 Ιουλίου, ο ήλιος δεν δύει ποτέ στο Sommarøy, φαινόμενο γνωστό ως «ήλιος του μεσονυκτίου». Για 69 συνεχόμενες ημέρες, η έννοια της ημέρας και της νύχτας χάνει το νόημά της – και μαζί της χάνει τη χρησιμότητά του και το ρολόι.

«Αν θέλουμε να βάψουμε το σπίτι μας στις 2 τα ξημερώματα, το κάνουμε. Αν μας πιάσει όρεξη για μπάνιο στις 4 το πρωί, κανένα πρόβλημα», έλεγαν οι εμπνευστές της καμπάνιας όταν την παρουσίασαν. Για τους ίδιους, ακόμη και ένας καφές με φίλους στην παραλία στις 2 τη νύχτα θεωρείται απολύτως φυσιολογικός.

Το πείραμα δεν έμεινε μόνο στους μόνιμους κατοίκους. Πολλοί επισκέπτες του νησιού υιοθετούν την ίδια φιλοσοφία, αφήνοντας συμβολικά τα ρολόγια τους κρεμασμένα στη γέφυρα που οδηγεί στο Sommarøy, σαν ένα άτυπο πέρασμα σε έναν κόσμο χωρίς χρονικούς περιορισμούς.

Όταν, ωστόσο, έρχεται η Αρκτική Νύχτα και για εβδομάδες ο ήλιος σχεδόν εξαφανίζεται, οι κάτοικοι προσαρμόζονται διαφορετικά. Το φως από λάμπες, κεριά και φωτιές δημιουργεί μια τεχνητή αίσθηση ημέρας, διατηρώντας τη ζωή σε κίνηση, έστω και χωρίς τον φυσικό ρυθμό του ήλιου.

Το μοναδικό «οχυρό» όπου ο χρόνος εξακολουθεί να μετριέται είναι το σχολείο του νησιού, το οποίο συνεχίζει να λειτουργεί με κανονικό ωράριο. Όλα τα υπόλοιπα, όμως, κινούνται με βάση τη διάθεση, το φως και την ανθρώπινη ανάγκη – όχι τους δείκτες του ρολογιού.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:00 “Έφυγε” από τη ζωή η Κλαούντια Ντελμέρ: «Ερωτεύτηκα τη λέξη “άστρα” και έμεινα για πάντα στην Ελλάδα» – Τι έλεγε στην «Π»
14:00 «6-7»: Όταν μια “μη λέξη” γίνεται λέξη της χρονιάς και εξηγεί το ίντερνετ του 2025
13:56 Η ΝΕΠ στη Γλυφάδα – Δηλώσεις Μιχαλάτου
13:48 Θανατηφόρο τροχαίο στα Χανιά: Νεκρός 37χρονος οδηγός στην Αγία Μαρίνα
13:36 3,63 εκατ. ευρώ για το πρώτο Κέντρο Ημιαγωγών στην Ελλάδα – Υπογραφή Θεοδωρικάκου για έργο στρατηγικής σημασίας
13:31 Αγρότες σηκώνουν μπάρες διοδίων, η κυβέρνηση μιλά για κόστος εκατομμυρίων ΒΙΝΤΕΟ
13:24 Κάλαντα με καταιγίδες και νοτιάδες: Άστατος ο καιρός μέχρι τα Χριστούγεννα, από τη Δυτική Ελλάδα ξεκινά η κακοκαιρία τύπου “Π”
13:24 Στα δικαστήρια Καλαμάτας ο πέμπτος εμπλεκόμενος για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα – Αρνείται κάθε συμμετοχή
13:12 «Θέλω να με κοιτάξει στα μάτια και να μου πει ότι λέω ψέματα»: Ξέσπασε ο Στέφανος Παπαδόπουλος για την καταγγελία σε βάρος του Μαζωνάκη ΒΙΝΤΕΟ
13:00 Αυτοκίνητο… κατέβηκε σκάλες και πάρκαρε σε πολυκατάστημα της Κηφισίας για ραντεβού ευεξίας ΒΙΝΤΕΟ
12:49 Τσιάρας: «Το 74% των αιτημάτων των αγροτών έχει ικανοποιηθεί – Οι λύσεις έρχονται μόνο μέσα από διάλογο»
12:48 Το νησί όπου τα ρολόγια σταμάτησαν: Η ζωή χωρίς χρόνο στο βορειότερο άκρο της Νορβηγίας
12:40 Οι γυναίκες του ΝΟΠ με Βουλιαγμένη, η ΝΕΠ με Γλυφάδα
12:36 Με 161 χλμ/ώρα στη Συγγρού: Συνελήφθη οδηγός μηχανής για επικίνδυνη οδήγηση
12:29 Χριστούγεννα με μπλόκα σε όλη τη χώρα: Οι αγρότες μένουν, οι δρόμοι ανοίγουν για τους εκδρομείς
12:24 Οι «απαιτήσεις» του Τζέφρι Έπσταϊν: Τι αποκαλύπτουν τα νέα έγγραφα για το δίκτυο εκμετάλλευσης ανηλίκων – «Δεν ήθελε ισπανόφωνες ή σκούρες»
12:12 Στα χέρια της Αστυνομίας ο «εγκέφαλος» της κινηματογραφικής διάρρηξης κοσμηματοπωλείου στην Αμαλιάδα
12:10 Πάτρα: Πέθανε 46χρονος άνδρας μετά από λιποθυμικό επεισόδιο στο σπίτι του
12:00 Πάτρα-Τρομάζει η ενδοοικογενειακή βία: Παιδιά και γονείς πληρώνουν βαρύ τίμημα – Σύζυγοι και σύντροφοι στο επίκεντρο των καταγγελιών
11:49 Το ντέρμπι κορυφή ΑΟ Αιγιαλέων-Παμβοχαϊκός ξεχωρίζει στην Α2 Εθνική
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20-21/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ