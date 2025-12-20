Το νησί όπου τα ρολόγια σταμάτησαν: Η ζωή χωρίς χρόνο στο βορειότερο άκρο της Νορβηγίας

Σε έναν κόσμο που κινείται με χρονόμετρα και ειδοποιήσεις, οι κάτοικοι του Sommarøy επέλεξαν να πάνε κόντρα: από το 2019 έχουν καταργήσει τα ρολόγια και ζουν χωρίς ωράρια, μετατρέποντας το μικρό νησί τους στη βόρεια Νορβηγία σε μια άτυπη «ζώνη χωρίς χρόνο».

Η απόφαση γεννήθηκε από το ίδιο το φυσικό περιβάλλον. Από τις 18 Μαΐου έως τις 26 Ιουλίου, ο ήλιος δεν δύει ποτέ στο Sommarøy, φαινόμενο γνωστό ως «ήλιος του μεσονυκτίου». Για 69 συνεχόμενες ημέρες, η έννοια της ημέρας και της νύχτας χάνει το νόημά της – και μαζί της χάνει τη χρησιμότητά του και το ρολόι.

«Αν θέλουμε να βάψουμε το σπίτι μας στις 2 τα ξημερώματα, το κάνουμε. Αν μας πιάσει όρεξη για μπάνιο στις 4 το πρωί, κανένα πρόβλημα», έλεγαν οι εμπνευστές της καμπάνιας όταν την παρουσίασαν. Για τους ίδιους, ακόμη και ένας καφές με φίλους στην παραλία στις 2 τη νύχτα θεωρείται απολύτως φυσιολογικός.

Το πείραμα δεν έμεινε μόνο στους μόνιμους κατοίκους. Πολλοί επισκέπτες του νησιού υιοθετούν την ίδια φιλοσοφία, αφήνοντας συμβολικά τα ρολόγια τους κρεμασμένα στη γέφυρα που οδηγεί στο Sommarøy, σαν ένα άτυπο πέρασμα σε έναν κόσμο χωρίς χρονικούς περιορισμούς.

The island of Sommeray in Norway is the only place in the world without time.Residents have ditched their watches and left them on the bridge that leads to the island as there is no 24 hour clock. There is over two months of midnight sun and two months of polar night. The… pic.twitter.com/1S74nPWSE5 — Doreen Linder (@DorLinder) December 18, 2025

Όταν, ωστόσο, έρχεται η Αρκτική Νύχτα και για εβδομάδες ο ήλιος σχεδόν εξαφανίζεται, οι κάτοικοι προσαρμόζονται διαφορετικά. Το φως από λάμπες, κεριά και φωτιές δημιουργεί μια τεχνητή αίσθηση ημέρας, διατηρώντας τη ζωή σε κίνηση, έστω και χωρίς τον φυσικό ρυθμό του ήλιου.

Το μοναδικό «οχυρό» όπου ο χρόνος εξακολουθεί να μετριέται είναι το σχολείο του νησιού, το οποίο συνεχίζει να λειτουργεί με κανονικό ωράριο. Όλα τα υπόλοιπα, όμως, κινούνται με βάση τη διάθεση, το φως και την ανθρώπινη ανάγκη – όχι τους δείκτες του ρολογιού.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



