Το Νόμπελ, η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ο Ντόναλντ Τραμπ και η αναγνώριση

Η απονομή του Νόμπελ Ειρήνης 2025 στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, την ατρόμητη αντίπαλο του καθεστώτος Μαδούρο, υπερβαίνει τα όρια μιας απλής βράβευσης.

Η επιλογή της συμβολίζει την υποστήριξη προς την αντίσταση και την ελευθερία, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί και ένα διακριτικό νεύμα αποδοχής στην πολιτική Τραμπ, στον οποίο η τιμώμενη αφιέρωσε το βραβείο.

Η επιτροπή, με αυτό τον τρόπο, αναγνώρισε τον Τραμπ, χωρίς να προκαλέσει ανοιχτά τη φιλελεύθερη κοινότητα με μια βράβευσή του.

