Το Νόμπελ, η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ο Ντόναλντ Τραμπ και η αναγνώριση

Το κύριο άρθρο της «Π»

Το Νόμπελ, η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ο Ντόναλντ Τραμπ και η αναγνώριση
11 Οκτ. 2025 9:01
Pelop News

Η απονομή του Νόμπελ Ειρήνης 2025 στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, την ατρόμητη αντίπαλο του καθεστώτος Μαδούρο, υπερβαίνει τα όρια μιας απλής βράβευσης.

Η επιλογή της συμβολίζει την υποστήριξη προς την αντίσταση και την ελευθερία, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί και ένα διακριτικό νεύμα αποδοχής στην πολιτική Τραμπ, στον οποίο η τιμώμενη αφιέρωσε το βραβείο.

Η επιτροπή, με αυτό τον τρόπο, αναγνώρισε τον Τραμπ, χωρίς να προκαλέσει ανοιχτά τη φιλελεύθερη κοινότητα με μια βράβευσή του.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:37 Αυτή είναι η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα για την επόμενη μέρα του στην πολιτική
10:35 Διπλή έξοδος για τις γυναίκες και τους άνδρες του ΝΟΠ
10:29 Πάτρα-Πύργος: Τότε παραδίδονται στην κυκλοφορία τα τελευταία 10 χλμ. του Αυτοκινητόδρομου
10:21 Ντοκουμέντα από τον Αγ. Παντελεήμονα με τον 48χρονο γεμάτο αίματα να ζητά βοήθεια μετά τη δολοφονία του 31χρονου
10:08 Καιρός: Πότε αγριεύει, σήμερα (11/10/2025) όλα καλά, τι ισχύει για τη Δυτική Ελλάδα
10:01 Το «YAS» έδεσε στο «Patradise» – Ατραξιόν για δύο εβδομάδες – Φωτογραφίες/βίντεο
9:48 Φοινικούντα: Η αστυνομία στα ίχνη του δολοφόνου, που κρύβεται το σημείο «κλειδί»
9:38 Τραμπ: Ο εμπορικός του πόλεμος σε βάρος της Κίνας συνεχίζεται και κλιμακώνεται!
9:32 Σε 79χρονο επιβλήθηκε ποινή κατ’ οίκον περιορισμό για 13,7 χρόνια!
9:14 Γαλλία: Η επιστροφή του Λεκορνί στην πρωθυπουργία και οι όροι που έθεσε στον Μακρόν
9:04 Συγκλονίζουν τον πλανήτη οι εικόνες από τη Γάζα, «ποτάμι» οι Παλαιστίνιοι που επιστρέφουν στα κατεστραμμένα σπίτια τους, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
9:01 Το Νόμπελ, η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ο Ντόναλντ Τραμπ και η αναγνώριση
23:58 Ο βασικός κανόνας που δεν πρέπει να παραμελείτε όταν υιοθετείτε μια γάτα
23:39 Πολλά τα ερωτηματικά: Έξι στους 10 νοσηλευτές έχουν χορηγήσει λάθος φάρμακο!
23:29 Τα νέα δεδομένα για το NBA Europe
22:53 Βγήκαν μαχαίρια στο Χόλιγουντ έξω από ακίνητο του Μπόνο ΒΙΝΤΕΟ
22:47 Φωτιά στη Συγγρού! Τέθηκε υπό έλεγχο
22:39 Ασπρόπυργος: Φωτιά δίπλα στην πίστα καρτ, ακούγονται εκρήξεις
22:34 Αυτός είναι ο 36χρονος που εξαφανίστηκε στη Νίκαια
22:27 Λύθηκε το χειρόφρενο από το φορτηγό του και 66χρονος βρήκε τραγικό θάνατο!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ