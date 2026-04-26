Το νοσηλευτικό προσωπικό εγκαταλείπει μαζικά το ΕΣΥ – Περιμένουν την ευκαιρία για έξοδο

Η επαγγελματική εξουθένωση, οι χαμηλές αμοιβές και η καθημερινή έκθεση στον κίνδυνο του λάθους αποτελούν τις βασικές αιτίες που αδειάζει το ΕΣΥ από νοσηλευτικό προσωπικό και τα τμήματα νοσηλευτικής της χώρας από φοιτητές.

Δύο νοσηλευτές για 40-50 ασθενείς είναι η συνήθης αναλογία που καταγράφεται στα ελληνικά νοσοκομεία, όπως και στα νοσοκομεία της Πάτρας. Κι αυτός είναι ένας από τους αρνητικούς δείκτες στη λειτουργία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, όπως προκύπτει από την αξιολόγηση του συστήματος από νοσηλευόμενους.

Η μαζική φυγή νοσηλευτικού προσωπικού από το δημόσιο σύστημα υγείας -είτε για το εξωτερικό είτε για εξωνοσοκομειακές θέσεις, όπως στα σχολεία ως σχολικοί νοσηλευτές- αποτυπώνεται στις κλειστές χειρουργικές αίθουσες και στις κλειστές κλίνες ΜΕΘ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) Μιχάλης Γιαννάκος, από τις 1.000 χειρουργικές αίθουσες που υπάρχουν στα δημόσια νοσοκομεία της χωράς, λειτουργούν μόνο οι 600, λόγω έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού. Επίσης, από τις 1.200 κλίνες Μονάδας Εντατικής Θεραπείας που λειτουργούσαν την περίοδο της πανδημίας, σήμερα λειτουργούν οι 800, επίσης λόγω έλλειψης προσωπικού. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών και στον «Αγ. Ανδρέα» οι κλειστές κλίνες ΜΕΘ ξεπερνούν τις 10.

Αξιοσημείωτα είναι όσα μας περιγράφει η προϊσταμένη της Α’ Ορθοπεδικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, Μαρία Κάργα.

«Η σιωπηρή αποχώρηση των νέων νοσηλευτών είναι πλέον γεγονός. Οι νοσηλευτές δεν προσδοκούν βελτίωση συνθηκών. Οσοι έχουν πάνω από 30 έτη περιμένουν εναγωνίως τη σύνταξη. Οσοι έχουν κάποια μικρή προϋπηρεσία αναζητούν “σωτήρες” να τους μετακινήσουν σε άλλα τμήματα ή υπηρεσίες ή περιμένουν προσλήψεις για την εκπαίδευση. Οσοι προσλαμβάνονται είτε αναζητούν παράλληλα άλλες επαγγελματικές λύσεις, είτε ψάχνουν δουλειά στην Κύπρο και σε άλλες χώρες του εξωτερικού ή κάνουν “εξοικονόμηση δυνάμεων”, γιατί καταλαβαίνουν ότι αν “τα δώσουν όλα” θα “καούν” πολύ γρήγορα, άρα δεν πρόκειται να είναι αποδοτικοί αν δεν αλλάξει άμεσα κάτι».

Η ίδια, απαντώντας στο ερώτημά μας σχετικά με το πώς είναι η καθημερινότητα του νοσηλευτή, σημειώνει: «Οι καθημερινές εντάσεις λόγω έλλειψης προσωπικού καταλήγουν από μέρος των ασθενών σε διαμαρτυρία και γκρίνια προς αυτόν που θα βρουν μπροστά τους, δηλαδή τον νοσηλευτή. Η άθροιση της κούρασης λόγω των εξαντλητικών ωραρίων συμβάλει μερικές φορές σε λάθη, κάτι το οποίο έχει εκτεταμένα μελετηθεί τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό».

Οπως μας δήλωσε η ίδια, «ακόμα κι εγώ που αγαπώ πάρα πολύ τη νοσηλευτική δεν θα συμβούλευα κάποιον σήμερα να την ακολουθήσει. Η νοσηλευτική δεν είναι πλέον ελκυστική». Η ίδια, πέραν των παραπάνω, μας παρέθεσε τέσσερις λόγους που δεν κάνουν τη νοσηλευτική πλέον ελκυστική.

Η νοσηλευτική δεν είναι ελκυστική για τέσσερις λόγους:

1. Γιατί οι μισθοί είναι τραγικά χαμηλοί. Κάποιος με τα ίδια χρήματα μπορεί να γίνει σχολικός νοσηλευτής, να δουλεύει σαφώς λιγότερες ώρες, από τις 40+ που εργάζεται κάποιος στο νοσοκομείο.

2. Γιατί οι εργασιακές συνθήκες είναι πολύ κακές ειδικά στα μεγάλα νοσοκομεία που δέχονται το μεγαλύτερο όγκο ασθενών. Δε μπορεί κάποιος να πάρει άδεια, ρεπό, να προγραμματίσει τη ζωή του.

3. Γιατί υπάρχει υπερβολικός φόρτος εργασίας που οδηγεί σε μεγάλο στρες, συγκρούσεις με ασθενείς και συνοδούς και όλη την ένταση την «κουβαλάει» σπίτι του.

4. Τέλος γιατί δεν υπάρχει αξιοκρατία, αφού κρίσεις για θέσεις ευθύνης έχουν να γίνουν σχεδόν 20 χρόνια.

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ

Σε ό,τι αφορά τις οικονομικές απολαβές, σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, ένας νεοδιόριστος νοσηλευτής λαμβάνει μισθό 836 ευρώ τον μήνα. Ο αντίστοιχος νοσηλευτής στην Κύπρο λαμβάνει 3.000 ευρώ, στο Λουξεμβούργο 5.000 έως 6.300 ευρώ, στην Ελβετία κυμαίνονται από 5.800 έως 7.900 ευρώ, στο Βέλγιο, στην Ολλανδία και στη Γερμανία οι μισθοί κυμαίνονται μεταξύ 2.900 και 4.600 ευρώ.

ΟΙ ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ

Τα προβλήματα αυτά τα αναγνωρίζει όχι μόνο ο υπουργός Υγείας, αλλά και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, ο οποίος έχει εξαγγείλει μέτρα, τα οποία όμως δεν έχουν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα. Συγκεκριμένα, οι ρυθμίσεις που είχε προαναγγείλει ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης δεν περιλαμβάνονται τελικά στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, το οποίο παραμένει ανοιχτό έως τις 27 Απριλίου. Μετά τις διαμαρτυρίες που υπήρξαν, ο υπουργός γνωστοποίησε ότι οι σχετικές ανακοινώσεις μετατίθενται για τις 12 Μαΐου, οπότε και αναμένεται να γίνουν από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή.

«Ας ελπίσουμε οι εξαγγελίες, αν και όταν γίνουν, να οδηγήσουν σε θεσμοθέτηση και άμεση εφαρμογή, χωρίς την αναμονή περαιτέρω υπουργικών ας προτάσεων, όπως συνηθίζεται να γίνεται» καταλήγει η κ. Κάργα.

