Το Παγκόσμιο πρωτάθλημα Stratego στα Καλάβρυτα

Ηρθε η ώρα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Stratego!

Την Πέμπτη 25 Αυγούστου ξεκινά η σπουδαιότερη διοργάνωση για το αγωνιστικό Stratego, στην πόλη των Καλαβρύτων. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο Πέτρινο Δημοτικό κτίριο, υπό την ευθύνη της ISF και της Patras Stratego Team, την υποστήριξη του Δήμου Καλαβρύτων, την συμβολή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και την αιγίδα της Επιτροπής Ελλάδα 2021.

Υστερα από απουσία δύο ετών, λόγω της κατάστασης του κορονοϊού, η κορυφαία διοργάνωση έρχεται στην Ελλάδα και όλα είναι πλέον έτοιμα για ένα αξέχαστο τετραήμερο αγώνων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Θα λάβουν μέρος οι καλύτεροι παίκτες από όλο τον κόσμο, ενώ χαρακτηριστικό του υψηλού επιπέδου είναι το γεγονός πως συνολικά οι παίκτες που θα συμμετέχουν φέτος έχουν κατακτήσει 9 φορές το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, χρυσό μετάλλιο στην Ολυμπιάδα Νόησης και 19 Εθνικά Πρωταθλήματα.

Αγωνιστικά, την Πέμπτη 25 Αυγούστου θα ανοίξει την αυλαία η κατηγορία Barrage. Η συγκεκριμένη κατηγορία παίζεται με 8 πιόνια για κάθε παίκτη και χαρακτηρίζεται από την γρήγορη εξέλιξη των αγώνων. . Την Παρασκευή 26 και το Σάββατο 27 Αυγούστου, έρχεται το σημαντικότερο μέρος της διοργάνωσης. Η κατηγορία Senior που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, διεξάγεται με τα 40 πιόνια και αναμένεται υψηλότατος ανταγωνισμός.

Την Κυριακή το μενού περιλαμβάνει το τουρνουά εθνικών ομάδων, την κατηγορία Junior, στην οποία μπορούν να λάβουν μέρος παίκτες έως 14ων ετών και το ανοιχτό Open Kalavryta 1821, το οποίο θα πραγματοποιηθεί με πιόνια ειδικής συλλεκτικής έκδοσης αφιερωμένη στο 1821.

Να σημειωθεί πως η κατηγορία Barrage είναι αφιερωμένη στον Γιώργο Σαρήπαπα και το Open Kalavryta 1821 στον Ruben van de Bilt, Που αμφότεροι έφυγαν προσφάτως πρόωρα από την ζωή, ενώ προσέφεραν στο Stratego με το ήθος και την σπουδαία συμβολή τους.

Παράλληλα θα διεξαχθεί πλούσιο Πολιτιστικό πρόγραμμα το οποίο είναι ελεύθερο και δωρεάν για το κοινό. Την Πέμπτη στην πλατεία των Καλαβρύτων θα πραγματοποιηθεί η Τελετή Έναρξης των αγώνων. Θα συμμετέχουν η Φιλαρμονική του Δήμου Καλαβρύτων, ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σκεπαστού και μέλη του Χορευτικού τμήματος Δήμου Πατρέων και θα συντονίζουν οι δημοσιογράφοι Χριστίνα Βάγγαλη και Δημήτρης Σαρρής.

Η Τελετή Έναρξης θα ολοκληρωθεί με συναυλία από το δυναμικό συγκρότημα TRIX (Βασιλική Σίδερη, Γιώργος Μαλαμής και Pedro Mendes), που κινείται στους χώρους της Έντεχνου-Rock, Swing και Bossa nova.

Την Παρασκευή το κοινό θα παρακολουθήσει το ντοκιμαντέρ που επιμελήθηκε η Επιτροπή Ελλάδα 2021: «by the light of thin eyes» 200 Years of Greece, σε ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Το Σάββατο 27 Αυγούστου ο ταλαντούχος καλλιτέχνης θεάτρου σκιών Χρήστος Καλπουζάνης θα παρουσιάσει την παράσταση «Καρατζάς: Η Μάχη στη Γηροκομίτισσα» και στην συνέχεια μετά το Επίσημο Δείπνο των αγώνων στο εστιατόριο «Αυλή», θα ακολουθήσει party στο bar «EVENT».

Την Κυριακή, τελευταία μέρα της διοργάνωσης, μετά το πέρας των αγώνων, θα πραγματοποιηθεί η Τελετή Λήξης με τις απονομές στους νικητές.