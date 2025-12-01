Το Πανεπιστήμιο Πατρών και η θέση του σε διεθνείς κατατάξεις το 2025

Τα συστήματα διεθνών κατατάξεων έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον των ελληνικών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, αλλά και του κοινού τα τελευταία χρόνια. Το Πανεπιστήμιο Πατρών συμμετέχει για πάνω από μία δεκαετία στα κύρια συστήματα με πολύ συνεπή τρόπο. Η επιλογή των συστημάτων που παρακολουθεί γίνεται με γνώμονα τόσο την έγκυρη πληροφόρηση που μπορεί να αντλήσει από τις αναφορές τους, όσο και τις οδηγίες της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης που τα λαμβάνει υπ’ όψη της.

Για την υποστήριξη του διοικητικού έργου, που πλέον είναι ευθύνη της Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού, το Πανεπιστήμιο λειτουργεί την Επιτροπή Διεθνών Κατατάξεων. Μέσα από την τακτική παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των δεικτών, το Πανεπιστήμιο Πατρών δεν εστιάζει μόνο στον ετήσιο αριθμητικό δείκτη, αλλά επιχειρεί να κατανοήσει τα επιμέρους κριτήρια που τον διαμορφώνουν. Ως εκ τούτου, παρακολουθεί συστήματα που εξετάζουν σφαιρικά τις επιδόσεις των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένων αυτών στην έρευνα, στην εκπαίδευση, στη βιωσιμότητα, στη σύνδεση με την αγορά και την κοινωνία, κ.α.

Παρά την πίεση του ανταγωνισμού, αφού τα ιδρύματα που εξετάζονται και για τα οποία δημοσιεύονται δείκτες παγκοσμίως αυξάνονται διαρκώς, οι επιδόσεις του το κατατάσσουν σε όλα μέσα στα πρώτα χίλια ιδρύματα γεγονός που καταδεικνύει τη σταθερότητα της λειτουργίας του. Αναλυτικά, η θέση του στις τελευταίες δημοσιευμένες κατατάξεις είναι:

THE 801-1000

QS 721-730

ARWU 901-1000

RUR 863

Webometrics 655

NTU 851-900

URAP 665

CWTS 529

Scimago 812

Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι το μόνο ελληνικό ακαδημαϊκό ίδρυμα που έχει εξεταστεί από τον διεθνή οίκο QS στο σύστημα βαθμονόμησης QS Stars και έχει λάβει πέντε αστέρια στον τομέα της έρευνας. Το υψηλό αυτό επίπεδο έρευνας αποτυπώνεται και στις επιδόσεις σε θεματικές κατατάξεις διαφόρων συστημάτων, όπως ενδεικτικά η θέση 101-150 στο πεδίο Mechanical Engineering στο σύστημα ARWU (Shanghai), η θέση 301-400 στο πεδίο Education στο σύστημα Times Higher Education, η θέση 201-275 στο πεδίο Civil & Structural Engineering στο σύστημα QS και η θέση 46 στο πεδίο Industrial & Manufacturing Engineering, η θέση 345 στο γενικό πεδίο Engineering και 557 στο πεδίο Economics, Econometrics and Finance στο σύστημα Scimago. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά εμφανίζεται και στις θεματικές περιοχές των Ανθρωπιστικών Επιστημών στα συστήματα Times Higher Education και QS.

Τα συστήματα κατάταξης εξετάζουν τη διάσταση της βιώσιμης λειτουργίας και ανάπτυξης, κάτι που αφορά όχι μόνο τον πληθυσμό που φοιτά και εργάζεται στις τρεις πόλεις λειτουργίας του, αλλά και όλης της περιφέρειας. Στην έκδοση 2026 του συστήματος QS Sustainability το Πανεπιστήμιο καταλαμβάνει την θέση 594 παγκοσμίως σε 1994 ιδρύματα, ενώ στην έκδοση 2025 του συστήματος THE Impact τη θέση 1001-1500 σε 2318 ιδρύματα.

Για το Πανεπιστήμιο Πατρών τα συστήματα κατατάξεων είναι ένα πρόσθετο εργαλείο για την περαιτέρω ενίσχυση της αποστολής του. Οι επιδόσεις αυτές και τα επιμέρους κριτήρια τους εξετάζονται κριτικά για να χαραχθεί η κατάλληλη πολιτική που θα αναβαθμίζει το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του ιδρύματος, και θα βελτιώνει αισθητά την καθημερινότητα όλων.

