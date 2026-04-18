Το παρασκήνιο στην παραίτηση Λαζαρίδη, γιατί εξελίχτηκε σε χρονικό μιας προαναγγελθείσας εξόδου

H σημερινή (18/04/2026) παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, μοιάζει με το χρονικό μιας προαναγγελθείσας εξόδου, αφού το τελευταίο διάστημα η πίεση που ασκούνταν προς το πρόσωπό του γινόταν καθημερινά, ώρα με την ώρα και πιο έντονη.

Λαζαρίδης: Παραιτήθηκε από υφυπουργός μετά τον σάλο για το πτυχίο – Είχε προηγηθεί η παρέμβαση Μπακογιάννη

Μάλιστα για όλους όσοι και όσες γνώριζαν το παρασκήνιο των τελευταίων ημερών, η παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη ήταν ζήτημα χρόνου.

Η εξέλιξη της υπόθεσης

Σύμφωνα με πληροφορίες στο Μέγαρο Μαξίμου είχαν από νωρίς καταλάβει ότι η υπόθεση δεν έκλεινε εύκολα, ενώ κάθε νέα παρέμβαση, αντί να μειώνει την πίεση, έκανε το πολιτικό βάρος ακόμη μεγαλύτερο. Το τελικό τηλεφώνημα, λίγες ώρες πριν γραφτεί η δήλωση της παραίτησης, απλώς σφράγισε μια εξέλιξη που είχε ήδη δρομολογηθεί.

Μάλιστα από τη στιγμή που οι λεπτομέρειες της υπόθεσης έγιναν γνωστές στην κυβέρνηση, το βασικό ζητούμενο στο Μέγαρο Μαξίμου ήταν διπλό: αφενός να γίνουν λεπτοί χειρισμοί για να προφυλαχθεί πολιτικά ένας διαχρονικά στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη, αφετέρου να μην περιοριστεί η κυβέρνηση σε μια θέση απλής πολιτικής άμυνας. Το πρόβλημα, ωστόσο, ήταν ότι όσο περνούσαν οι ώρες, γινόταν σαφές πως η υπόθεση δεν μπορούσε να κλείσει σιωπηλά, ούτε να απορροφηθεί χωρίς κόστος.

Στο παρασκήνιο, οι επαφές ήταν συνεχείς και ήδη μετά το Πάσχα άρχισε να εντείνεται η πίεση του Μεγάρου Μαξίμου προς την πλευρά του βουλευτή Καβάλας, όπως είχε εγκαίρως. Το κυβερνητικό επιτελείο αναζητούσε μια διέξοδο που θα απέτρεπε τη γενίκευση της κρίσης, την ώρα που στο εσωτερικό της ΝΔ το κλίμα γινόταν ολοένα και πιο βαρύ.

Φαίνεται ότι καθοριστική τομή στον πολιτικό χρόνο της βραχύβιας παραμονής του στο υφυπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ήταν η δημόσια παρέμβασή του στο Open. Γιατί αντί να εκτονώσει την κατάσταση, η τηλεοπτική του εμφάνιση επιδείνωσε αισθητά το κλίμα σε βάρος του. Στελέχη της κυβερνητικής παράταξης εκτιμούσαν ότι το ύφος, οι εκφράσεις και συνολικά η γραμμή που ακολούθησε όχι μόνο δεν βοήθησαν, αλλά έδωσαν νέα καύσιμα στην αντιπολίτευση και ενίσχυσαν τη δυσφορία στο εσωτερικό της ΝΔ.

Οι πιέσεις κορυφώθηκαν μέχρι και τις παραμονές της συζήτησης στην Ολομέλεια για το Κράτος Δικαίου, την περασμένη Πέμπτη. Κατά πληροφορίες, στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη επικοινώνησε με τον απερχόμενο υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, ζητώντας του να προχωρήσει σε μια δήλωση που θα μπορούσε να εκτονώσει την κατάσταση και να αναχαιτίσει το κύμα αντιδράσεων.

Το mea culpa για το ύφος και τις εκφράσεις που χρησιμοποίησε στην τηλεοπτική του εμφάνιση στο Open, όμως, όχι μόνο δεν ανέκοψε την πίεση, αλλά λειτούργησε τελικά προς την αντίθετη κατεύθυνση. Οι αναφορές που περιείχε υιοθετήθηκαν αμέσως από την αντιπολίτευση, η οποία διάβασε πίσω από αυτές μια έμμεση «ομολογία ενοχής». Εκεί ακριβώς, σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, η υπόθεση πέρασε σε μια νέα φάση, πολύ πιο δύσκολη πολιτικά για τον ίδιο.

Το τελικό μήνυμα

Η κατάσταση εκτιμήθηκε εκ νέου στο ανώτατο επίπεδο και, με δεδομένη πια την αναταραχή που είχε αρχίσει να καταγράφεται και στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ακολούθησε νέα επαφή της πρωθυπουργικής έδρας με τον βουλευτή Καβάλας, και πάλι μέσω στενού συνεργάτη του πρωθυπουργού.

Αυτή τη φορά, το μήνυμα ήταν καθαρό: τα περιθώρια είχαν εξαντληθεί. Τη χαριστική βολή έδωσαν οι πρωινές δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη στο Mega. Η επισήμανσή της ότι ο Μακάριος Λαζαρίδης θα έπρεπε με τη στάση του να διευκολύνει τον πρωθυπουργό και την παράταξη λειτούργησε ως δημόσιο πολιτικό σήμα με ιδιαίτερο βάρος. Για πολλούς στο εσωτερικό της ΝΔ, εκείνη ήταν η στιγμή που έγινε απολύτως σαφές ότι η υπόθεση είχε ουσιαστικά κλείσει.

Ομολογουμένως, η κυβέρνηση επιχείρησε από τις αρχές της εβδομάδας να προφυλάξει πολιτικά τον διαχρονικά στενό συνεργάτη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όμως ο ίδιος δεν βοήθησε τον εαυτό του, με κορωνίδα τη συνέντευξη που παραχώρησε την Τρίτη του Πάσχα στο Open. Με δεδομένες τις κλιμακούμενες αντιδράσεις, το βαρύ κλίμα εντός της ΝΔ, αλλά και την ουσιαστική αναγνώριση της παρατυπίας από τον ίδιο, μέσω της δήλωσής του την Πέμπτη ότι θα επιστρέψει τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, η εξέλιξη έμοιαζε πλέον μονόδρομος.

Είναι ενδεικτικό, πάντως, ότι μέχρι και χθες ο Μακάριος Λαζαρίδης δεν εμφανιζόταν πρόθυμος να παραιτηθεί. Συμμετείχε κανονικά σε σύσκεψη με παραγωγούς της Λέσβου για τον αφθώδη πυρετό, ενώ είχε λάβει και αρμοδιότητες για την επόμενη εβδομάδα από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτη Σχοινά. Αυτό δείχνει ότι, σε επιχειρησιακό επίπεδο τουλάχιστον, η αποχώρησή του δεν είχε οριστικοποιηθεί μέχρι την τελευταία στιγμή, έστω κι αν πολιτικά η πορεία προς την έξοδο είχε πλέον πάρει μη αναστρέψιμο χαρακτήρα.

Το οριστικό ξεκαθάρισμα έγινε σήμερα το πρωί. Σε νέα επικοινωνία με στενό συνεργάτη του πρωθυπουργού, συζητήθηκε το συνολικό βάρος που είχε συσσωρευτεί και συμφωνήθηκε ότι η παραίτησή του ήταν η μόνη εκτονωτική κίνηση, στην κατεύθυνση της προστασίας της κυβέρνησης και της παράταξης.

Λίγη ώρα αργότερα, η αποχώρησή του έλαβε επίσημη μορφή, κλείνοντας έναν σύντομο αλλά ιδιαίτερα φορτισμένο πολιτικά κύκλο στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο αντικαταστάτης του, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, θα αναζητηθεί εν ευθέτω χρόνω, λογικά από τη Δευτέρα και μετά.

Οι απαντήσεις της εξόδου

Στην επιστολή της παραίτησής του, ο Μακάριος Λαζαρίδης επιλέγει χαμηλούς τόνους, επιχειρώντας να δώσει στην αποχώρησή του χαρακτηριστικά πολιτικής ευθύνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ξεκαθαρίζει ότι δεν επιθυμεί η προσωπική του υπόθεση να προκαλεί περαιτέρω επιβάρυνση για την κυβέρνηση και την παράταξη, στέλνοντας το μήνυμα ότι η απόφασή του υπηρετεί την ανάγκη εκτόνωσης της κρίσης. Με τη στάση του αυτή αποφεύγει τη μετωπική σύγκρουση με το Μέγαρο Μαξίμου και επιχειρεί να διατηρήσει ένα πλαίσιο πολιτικής αξιοπρέπειας στην έξοδό του.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



