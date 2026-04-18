Λαζαρίδης: Παραιτήθηκε από υφυπουργός μετά τον σάλο για το πτυχίο – Είχε προηγηθεί η παρέμβαση Μπακογιάννη

Tην παραίτησή του από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπέβαλε ο Μακάριος Λαζαρίδης, βάζοντας τέλος στην έντονη πολιτική πίεση που είχε δημιουργηθεί γύρω από το όνομά του. Η εξέλιξη ήρθε μετά τον σάλο για το πτυχίο του και την παλαιότερη πρόσληψή του, το 2007, σε θέση επιστημονικού συνεργάτη στο υπουργείο Παιδείας, υπόθεση που είχε προκαλέσει διαδοχούς κραδασμούς στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης.

Η παραίτηση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο πολιτικό βάρος επειδή ήρθε λίγες μόνο ώρες μετά τη δημόσια παρέμβαση της Ντόρας Μπακογιάννη. Η βουλευτής της ΝΔ είχε δηλώσει στο Mega ότι ο κ. Λαζαρίδης «θα έπρεπε να διευκολύνει τον πρωθυπουργό και το κόμμα», υπογραμμίζοντας ότι η όλη υπόθεση ήταν πολύ άσχημη, είχε πολιτικό κόστος και είχε ενοχλήσει έντονα το κόμμα. Με αυτή τη δημόσια πίεση από το εσωτερικό της παράταξης, το θέμα είχε πια ξεπεράσει τα όρια μιας αντιπολιτευτικής αντιπαράθεσης και είχε περάσει σε καθαρά κυβερνητικό και εσωκομματικό επίπεδο.

Στη δήλωση παραίτησής του, ο Μακάριος Λαζαρίδης επιχείρησε να δώσει πολιτικό και προσωπικό στίγμα στην απόφασή του. Υποστήριξε ότι σε όλη του τη διαδρομή πορεύτηκε με εντιμότητα και αξιοπρέπεια, ότι υπηρέτησε τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη με συνέπεια, και ότι δεν θα επιτρέψει, όπως ανέφερε, σε κανέναν να αμαυρώσει την προσωπική και οικογενειακή του πορεία. Παράλληλα, απέδωσε τις επιθέσεις που δέχθηκε σε μια «τοξική αντιπολίτευση», σημειώνοντας πάντως ότι παραιτείται προκειμένου να προστατευθεί απερίσπαστα το έργο της κυβέρνησης και του υπουργείου.

Η ουσία, ωστόσο, είναι ότι η πολιτική πίεση είχε πλέον γίνει ασφυκτική. Οι εξηγήσεις που είχε δώσει ο ίδιος τις προηγούμενες ημέρες, ότι η πρόσληψή του ως ειδικού συμβούλου αντί ειδικού συνεργάτη οφειλόταν σε λάθος των υπηρεσιών και ότι επιθυμούσε να επιστρέψει τη διαφορά αποδοχών, δεν έκλεισαν την υπόθεση. Αντίθετα, συντήρησαν το θέμα στην επικαιρότητα και άνοιξαν ακόμη περισσότερο τον εσωκομματικό προβληματισμό για το πολιτικό κόστος που προκαλούσε η παραμονή του στην κυβέρνηση.

Η παραίτηση Λαζαρίδη αποτελεί έτσι την πιο καθαρή παραδοχή ότι το θέμα είχε φτάσει σε οριακό σημείο για το κυβερνητικό επιτελείο. Δεν ήταν πια μόνο μια προσωπική απολογία ή μια αμυντική στάση απέναντι στην αντιπολίτευση. Ήταν μια υπόθεση που άγγιζε το ίδιο το πολιτικό μήνυμα της κυβέρνησης σε ζητήματα θεσμικής τάξης, διαφάνειας και αξιοπιστίας. Και ακριβώς γι’ αυτό, η επιλογή της αποχώρησης ήρθε τελικά ως πολιτική εκτόνωση ενός ζητήματος που είχε αρχίσει να βαραίνει δυσανάλογα.

Ολόκληρη η δήλωση του Μακάριου Λαζαρίδη

«Σε όλη μου την προσωπική ζωή πορεύτηκα με εντιμότητα και έζησα την οικογένειά μου με αξιοπρέπεια, που δεν θα αφήσω κανέναν να αμαυρώσει.

Με τις ίδιες αξίες στάθηκα και στην πολιτική, πάντα με το κεφάλι ψηλά. Έδωσα αγώνες, εντός και εκτός Βουλής, με τη Νέα Δημοκρατία, με σταθερή προσήλωση στις αρχές και τις αξίες που υπηρετώ.

Οι πολίτες της Καβάλας με τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους και με εξέλεξαν δύο φορές βουλευτή στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, γεγονός που αποτελεί για εμένα ύψιστη τιμή, αλλά και ευθύνη.

Είμαι υπερήφανος για τις μάχες στο πλευρό του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη τόσο στα δύσκολα χρόνια της αντιπολίτευσης όσο και κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης της χώρας.

Υπηρέτησα με συνέπεια και αίσθημα καθήκοντος, συμβάλλοντας, στο μέτρο των δυνάμεών μου, στην προσπάθεια για μια ισχυρή και σύγχρονη Ελλάδα.

Από την πρώτη στιγμή της δημόσιας παρουσίας μου επέλεξα τη διαφάνεια. Έδωσα στη δημοσιότητα το “πόθεν έσχες” μου προεκλογικά το 2019, χωρίς να είμαι υποχρεωμένος, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι δεν φοβήθηκα ποτέ τον έλεγχο, αλλά αντιθέτως τον επιδίωξα.

Όλο αυτό το διάστημα απέκρουσα με επιχειρήματα και πολιτική αξιοπρέπεια τις επιθέσεις μιας τοξικής αντιπολίτευσης, η οποία, παραπαίουσα, αναζητά τρόπο να διασωθεί εκλογικά, επενδύοντας στη λάσπη και τη συκοφαντία για ένα ζήτημα μάλιστα που συνέβη πριν 20 σχεδόν χρόνια.

Ωστόσο, με γνώμονα την ανάγκη να διαφυλαχθεί απερίσπαστα το έργο της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υποβάλλω την παραίτησή μου από τη θέση του Υφυπουργού.

Η απόφασή μου αυτή δεν αναιρεί ούτε στο ελάχιστο την πίστη μου στις αρχές που υπηρέτησα και θα συνεχίσω να υπηρετώ.

Ευχαριστώ από καρδιάς τον Πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη του και όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό μου σε αυτή τη διαδρομή».

