Το παρασκήνιο της εκλογής Πιερρακάκη στο Eurogroup: Οι συμμαχίες, οι «υποσχετικές» και η στρατηγική που έκρινε το αποτέλεσμα

Η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup μπορεί να μην αποτέλεσε απόλυτη έκπληξη για τους καλά γνωρίζοντες τις ευρωπαϊκές ισορροπίες, ωστόσο δεν ήταν ούτε δεδομένη. Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών «δούλεψε» συστηματικά στο παρασκήνιο, χαμηλά κάτω από τα ραντάρ, διαμορφώνοντας κρίσιμες συμμαχίες που εξασφάλισαν την απαιτούμενη πλειοψηφία στη λεγόμενη «πρόθεση ψήφου» και άνοιξαν τον δρόμο για την ομόφωνη εκλογή του.

Ένα ισχυρό ελληνικό comeback και μια ευρωπαϊκή «κόντρα»

Δύο παράγοντες φαίνεται πως έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην έκβαση της διαδικασίας. Πρώτον, το αφήγημα της ισχυρής επιστροφής της Ελλάδας στην οικονομική κανονικότητα — μια ιστορία που οι Ευρωπαίοι βλέπουν ως απτή επιτυχία και σταθερό σημείο αναφοράς. Δεύτερον, η στάση του Βελγίου στο ζήτημα του «ξεπαγώματος» των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, η οποία έχει δημιουργήσει έντονη δυσφορία σε άλλα κράτη–μέλη και έχει επηρεάσει ενδοευρωπαϊκές συμμαχίες.

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη σημασία είχε η ονομαστική στήριξη του Γερμανού αντικαγκελάριου και υπουργού Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ προς τον Έλληνα υπουργό, αφού είχε προηγηθεί συνεννόηση με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς. Η γερμανική στήριξη πάντα αποτελεί «κλειδί» σε τέτοιες διαδικασίες.

Ο ρόλος Μητσοτάκη και οι επαφές με το ΕΛΚ

Καθοριστικός ήταν και ο ρόλος του Κυριάκου Μητσοτάκη στο διπλωματικό παρασκήνιο. Προηγήθηκε δείπνο στην Αθήνα με τον πρόεδρο του ΕΛΚ Μάνφρεντ Βέμπερ, ενώ τις κρίσιμες ώρες πριν την ψηφοφορία ο πρωθυπουργός έστειλε στις Βρυξέλλες τον στενό συνεργάτη του και γραμματέα Διεθνών Σχέσεων της ΝΔ, Τάσο Χατζηβασιλείου. Στόχος ήταν η στήριξη της ελληνικής υποψηφιότητας μέσα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα αλλά και η επαφή με ηγεσίες χωρών–μελών.

Οι «υποσχετικές», η διαδικασία και η απόσυρση του Βαν Πέτεγκεμ

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ομάδα Πιερρακάκη προσήλθε στην ψηφοφορία με προβάδισμα 13–14 «υποσχετικών» ψήφων. Στην κλειστή διαδικασία, τόσο ο Έλληνας υπουργός όσο και ο Βαν Πέτεγκεμ είχαν από πέντε λεπτά να παρουσιάσουν το πρόγραμμά τους. Ακολούθησε η ενδεικτική ψηφοφορία, με τον Κύπριο υπουργό Οικονομικών και προεδρεύοντα του Eurogroup, Μάριο Κεραυνό, να κάνει την καταμέτρηση και να ενημερώνει τους δύο υποψηφίους για το αποτέλεσμα.

Μετά από αυτή την ενημέρωση, ο Βαν Πέτεγκεμ αποσύρθηκε — μια πρακτική που συνηθίζεται όταν το αποτέλεσμα κρίνεται ήδη από τη δοκιμαστική ψήφο. Έτσι, στην επίσημη διαδικασία που ακολούθησε, ο Κυριάκος Πιερρακάκης εξελέγη τελικά ομόφωνα πρόεδρος του Eurogroup.

Ποιοι ήταν στο πλευρό του Έλληνα υπουργού

Στην αίθουσα του Eurogroup μαζί με τον κ. Πιερρακάκη βρέθηκε ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην Ε.Ε., Γιάννης Βράιλας. Στις Βρυξέλλες τον συνόδευσαν επίσης η πρόεδρος του ΣΟΕ Ζαφείρα Καστρινάκη, η συνεργάτις του Μαρία Διαμαντή και ο διπλωματικός του σύμβουλος Στράτος Ευθυμίου — η βασική ομάδα που είχε επεξεργαστεί τη στρατηγική για την εκλογή.

Η ομόφωνη εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την ελληνική παρουσία στα ευρωπαϊκά οικονομικά όργανα, αλλά και μια διοικητική μετάβαση που αναμένεται να έχει βαρύνοντα ρόλο στις συζητήσεις για το μέλλον της οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρωζώνης.

