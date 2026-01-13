Το ΠΑΣΟΚ Αχαΐας για την κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών

Σε ανακοίνωσή της Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Αχαΐας για την κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών αναφέρει:

«Ένα ακόμη πλήγμα στη δημόσια εκπαίδευση και τη δημοκρατική λειτουργία των σχολείων αποτελεί η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους σε συγκεντρωτικά διοικητικά σχήματα των δήμων, δεν αποτελεί τεχνική βελτίωση, ούτε διοικητικό εκσυγχρονισμό. Αποτελεί μια βαθιά λανθασμένη πολιτική επιλογή της κυβέρνησης, που υποβαθμίζει τη δημόσια εκπαίδευση και απομακρύνει τα σχολεία από τις πραγματικές τους ανάγκες.

Οι Σχολικές Επιτροπές αποτέλεσαν επί δεκαετίες έναν θεσμό δημοκρατικής συμμετοχής, διαφάνειας και άμεσης διαχείρισης των καθημερινών αναγκών των σχολικών μονάδων. Με τη συμμετοχή αιρετών, εκπαιδευτικών και εκπροσώπων της σχολικής κοινότητας, διασφάλιζαν ότι οι διαθέσιμοι πόροι κατευθύνονταν εκεί όπου υπήρχε πραγματική ανάγκη: στη θέρμανση, στη συντήρηση των κτιρίων, στον εξοπλισμό, στην ασφάλεια και στη λειτουργική αξιοπρέπεια των σχολείων.

Η κυβέρνηση, επικαλούμενη προσχηματικά την «αποτελεσματικότητα» επιλέγει το δρόμο του αυστηρού συγκεντρωτισμού και της γραφειοκρατίας . Αντί να ενισχύσει τους θεσμούς, τους αποδυναμώνει. Αντί να στηρίξει την αυτονομία και τη λογοδοσία των σχολικών μονάδων, αφαιρεί εργαλεία και ευθύνες από τη σχολική κοινότητα. Το αποτέλεσμα είναι καθυστερήσεις, αδιαφάνεια, αποξένωση των σχολείων από τη λήψη αποφάσεων και τελικά επιβάρυνση της καθημερινότητας των μαθητών.

Για το ΠΑΣΟΚ, η Παιδεία δεν είναι λογιστικό μέγεθος. Είναι δημόσιο αγαθό και εθνική προτεραιότητα. Πιστεύουμε σε ένα σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία, με δημοκρατική διοίκηση, επαρκή χρηματοδότηση, διαφάνεια, ουσιαστική αυτονομία. Η διαχείριση των πόρων οφείλει να γίνεται κοντά στο σχολείο, με διαφάνεια, συμμετοχή και κοινωνικό έλεγχο — όχι με αποφάσεις μακριά από την καθημερινή σχολική πραγματικότητα.

Η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών εντάσσεται σε μια συνολικότερη πολιτική υποχρηματοδότησης και αποδόμησης του δημόσιου σχολείου. Είναι επιλογή ιδεολογική και όχι μεταρρυθμιστική. Το ΠΑΣΟΚ στέκεται απέναντι σε αυτή τη λογική και διεκδικεί:

• Άμεση απόσυρση της διάταξης που καταργεί τις Σχολικές Επιτροπές.

• Επαρκή και σταθερή χρηματοδότηση των σχολικών μονάδων.

• Ενίσχυση της τοπικής Αυτοδιοίκησης με πόρους και αρμοδιότητες, όχι με ευθύνες χωρίς μέσα.

• Σεβασμό στη σχολική κοινότητα και στους ανθρώπους της εκπαίδευσης.

Η Παιδεία χρειάζεται σχέδιο, διάλογο και εμπιστοσύνη. Όχι αποφάσεις ερήμην της κοινωνίας. Το σχολείο του μέλλοντος χτίζεται με δημοκρατία, όχι με απαξίωση και έλεγχο από απόσταση».

