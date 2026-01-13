Το ΠΑΣΟΚ Αχαΐας για την κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών

ΠΑΣΟΚ Αχαΐας: Η Παιδεία χρειάζεται σχέδιο, διάλογο και εμπιστοσύνη».

Το ΠΑΣΟΚ Αχαΐας για την κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών
13 Ιαν. 2026 9:41
Pelop News

Σε ανακοίνωσή της Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Αχαΐας για την κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών αναφέρει:

«Ένα ακόμη πλήγμα στη δημόσια εκπαίδευση και τη δημοκρατική λειτουργία των σχολείων αποτελεί η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους σε συγκεντρωτικά διοικητικά σχήματα των δήμων, δεν αποτελεί τεχνική βελτίωση, ούτε διοικητικό εκσυγχρονισμό. Αποτελεί μια βαθιά λανθασμένη πολιτική επιλογή της κυβέρνησης, που υποβαθμίζει τη δημόσια εκπαίδευση και απομακρύνει τα σχολεία από τις πραγματικές τους ανάγκες.

Οι Σχολικές Επιτροπές αποτέλεσαν επί δεκαετίες έναν θεσμό δημοκρατικής συμμετοχής, διαφάνειας και άμεσης διαχείρισης των καθημερινών αναγκών των σχολικών μονάδων. Με τη συμμετοχή αιρετών, εκπαιδευτικών και εκπροσώπων της σχολικής κοινότητας, διασφάλιζαν ότι οι διαθέσιμοι πόροι κατευθύνονταν εκεί όπου υπήρχε πραγματική ανάγκη: στη θέρμανση, στη συντήρηση των κτιρίων, στον εξοπλισμό, στην ασφάλεια και στη λειτουργική αξιοπρέπεια των σχολείων.

Η κυβέρνηση, επικαλούμενη προσχηματικά την «αποτελεσματικότητα» επιλέγει το δρόμο του αυστηρού συγκεντρωτισμού και της γραφειοκρατίας . Αντί να ενισχύσει τους θεσμούς, τους αποδυναμώνει. Αντί να στηρίξει την αυτονομία και τη λογοδοσία των σχολικών μονάδων, αφαιρεί εργαλεία και ευθύνες από τη σχολική κοινότητα. Το αποτέλεσμα είναι καθυστερήσεις, αδιαφάνεια, αποξένωση των σχολείων από τη λήψη αποφάσεων και τελικά επιβάρυνση της καθημερινότητας των μαθητών.

Για το ΠΑΣΟΚ, η Παιδεία δεν είναι λογιστικό μέγεθος. Είναι δημόσιο αγαθό και εθνική προτεραιότητα. Πιστεύουμε σε ένα σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία, με δημοκρατική διοίκηση, επαρκή χρηματοδότηση, διαφάνεια, ουσιαστική αυτονομία. Η διαχείριση των πόρων οφείλει να γίνεται κοντά στο σχολείο, με διαφάνεια, συμμετοχή και κοινωνικό έλεγχο — όχι με αποφάσεις μακριά από την καθημερινή σχολική πραγματικότητα.

Η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών εντάσσεται σε μια συνολικότερη πολιτική υποχρηματοδότησης και αποδόμησης του δημόσιου σχολείου. Είναι επιλογή ιδεολογική και όχι μεταρρυθμιστική. Το ΠΑΣΟΚ στέκεται απέναντι σε αυτή τη λογική και διεκδικεί:

• Άμεση απόσυρση της διάταξης που καταργεί τις Σχολικές Επιτροπές.

• Επαρκή και σταθερή χρηματοδότηση των σχολικών μονάδων.

• Ενίσχυση της τοπικής Αυτοδιοίκησης με πόρους και αρμοδιότητες, όχι με ευθύνες χωρίς μέσα.

• Σεβασμό στη σχολική κοινότητα και στους ανθρώπους της εκπαίδευσης.

Η Παιδεία χρειάζεται σχέδιο, διάλογο και εμπιστοσύνη. Όχι αποφάσεις ερήμην της κοινωνίας. Το σχολείο του μέλλοντος χτίζεται με δημοκρατία, όχι με απαξίωση και έλεγχο από απόσταση».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:09 ΝΔ για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Διαχρονικά προβλήματα και χαραμάδες διαφθοράς» από την κατάθεση Κατσινοπούλου
12:06 Αυτός είναι ο Αιγύπτιος που είναι κοντά στον ΝΟΠ
12:06 Αντιπαράθεση μετεωρολόγων για την κακοκαιρία: «Μην επιτρέπετε σε κανέναν να σας οδηγήσει στον βούρκο του» απαντά ο Κλέαρχος Μαρουσάκης
11:59 Με νέα άνοδο ξεκίνησε η συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου της Αθήνας
11:54 Συναγερμός για την εξαφάνιση 25χρονου από το Μαρούσι – Ενεργοποίηση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
11:51 Δείτε ποιος πατρινός είναι στη νεοσύστατη επιτροπή προπονητών της ΟΜ.Ε.Π.Ο.Α.
11:43 Εξαφάνιση 16χρονης Λόρας από την Πάτρα: Εμφανίστηκε αυτοβούλως ο άνδρας που είχε καταγραφεί σε κάμερες
11:40 Τέλος και επίσημα ο Πόλιπακ από τον Προμηθέα
11:39 Όταν η ύπαιθρος μιλά, η πολιτική εξουσία δοκιμάζεται
11:36 ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ: Από 16 Φεβρουαρίου ξεκινούν τα 13ωρα, τι αλλάζει
11:35 Αγρίνιο: Τρεις συλλήψεις για καταδικαστική απόφαση και εκκρεμή εντάλματα
11:33 Πάτρα: Νέο ξενοδοχείο στο κέντρο;
11:30 Η απάντηση του Πατριαρχείου στην Ρωσία για τον Βαρθολομαίο
11:26 Εθνικός Πατρών: Παρελθόν ο Χρ. Καραπίτσος
11:26 On air σύγκρουση Τσιλιά–Μαρούδα: «Παίρνεις γραμμή από το ΚΚΕ» στον διάλογο για τα μπλόκα
11:23 Χατζηδάκης: 11 κυβερνητικές δεσμεύσεις για το 2026
11:22 Αγροτικά μπλόκα στη Δυτική Μακεδονία: Αποκλεισμοί σε Εγνατία και κάθετο άξονα Κοζάνης–Φλώρινας
11:19 Ηλεία: Συλλήψεις σε Πύργο και Βάρδα για καταδικαστική απόφαση και παραβάσεις ΚΟΚ
11:18 Μονοδενδρι: Στο «μπαλκόνι» της Πίνδου
11:17 Χρηματιστήριο: Οριακή άνοδος στο άνοιγμα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ