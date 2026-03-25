Το ΠΑΣΟΚ στο δρόμο για το Συνέδριο με στόχο την αποφυγή εσωκομματικών τριβών

Σε κλίμα έντονης εσωκομματικής κινητικότητας και με εμφανείς τριβές οδηγείται το ΠΑΣΟΚ προς το κρίσιμο Συνέδριό του, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη μια προσπάθεια συναινετικής αναδίπλωσης γύρω από το ζήτημα της μετεκλογικής στρατηγικής.

Η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη φέρεται να υιοθετεί στο πολιτικό κείμενο του Συνεδρίου το «ψήφισμα» του Χάρης Δούκας, που προβλέπει ένα σαφές και δεσμευτικό «όχι» σε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, επιχειρώντας να γεφυρώσει εσωτερικές διαφοροποιήσεις.

Κατά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, στελέχη όπως ο Παύλος Γερουλάνος και ο Μιχάλης Κατρίνης εμφανίστηκαν θετικοί επί της αρχής, ζητώντας ωστόσο τη σαφή αποτύπωση της θέσης σε γραπτό κείμενο πριν λάβουν οριστικές αποφάσεις.

Την ίδια ώρα, δεν έλειψαν οι αιχμές για αιφνιδιασμούς από την πλευρά της ηγεσίας, κυρίως σε ό,τι αφορά προωθούμενες αλλαγές στο καταστατικό χωρίς επαρκή διαβούλευση. Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης απέσυρε πρόταση που προέβλεπε τη συγκέντρωση του 15% των υπογραφών των συνέδρων ως προϋπόθεση για υποψηφιότητα στην ηγεσία.

Στον ίδιο τόνο κινήθηκαν και άλλες παρεμβάσεις, με την Άννα Διαμαντοπούλου να εκφράζει επιφυλάξεις για τον «κόφτη» υπογραφών, ενώ ο Παύλος Γερουλάνος υπογράμμισε την ανάγκη θεσμικής ενημέρωσης των στελεχών, επισημαίνοντας ότι δεν είναι δυνατόν οι αλλαγές να γίνονται γνωστές μέσω δημοσιογραφικών διαρροών.

Το διακύβευμα του Συνεδρίου και οι εσωτερικές ισορροπίες

Με το Συνέδριο να ξεκινά την Παρασκευή, οι διεργασίες κορυφώνονται, καθώς το κόμμα καλείται να διαμορφώσει σαφή στρατηγική τόσο για τις επερχόμενες εκλογές όσο και για τη μετεκλογική περίοδο.

Κεντρικός άξονας της πολιτικής γραμμής αναμένεται να είναι η θέση ότι «πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει με τη Νέα Δημοκρατία σε κυβερνητικό ρόλο», ενώ παράλληλα προκρίνεται η ανάγκη διαλόγου με άλλες προοδευτικές δυνάμεις.

Στελέχη όπως ο Χάρης Δούκας, ο Παύλος Γερουλάνος και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης έχουν ήδη θέσει ως βασικό στόχο την εκλογική πρωτιά, επισημαίνοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση το κόμμα θα πρέπει να αναλάβει ισχυρό ρόλο στην αντιπολίτευση.

Παράλληλα, έντονος προβληματισμός καταγράφεται για τη χαμηλή δημοσκοπική επίδοση, με την ηγεσία να επιχειρεί να διαμορφώσει τους όρους της «επόμενης ημέρας», ακόμη και μέσα από οργανωτικές αλλαγές που επηρεάζουν τους εσωτερικούς συσχετισμούς.

Κρίσιμες ψηφοφορίες και μάχη για την Κεντρική Επιτροπή

Το ενδιαφέρον στρέφεται και στις εσωκομματικές κάλπες της Κυριακής για την εκλογή της Κεντρικής Επιτροπής, όπου κορυφαία στελέχη, όπως ο Χάρης Δούκας και η Άννα Διαμαντοπούλου, θα διεκδικήσουν την ψήφο των συνέδρων.

Την ίδια στιγμή, παραμένουν ανοιχτά ζητήματα όπως η εκπροσώπηση των τάσεων, η εκλογή περιφερειακών οργάνων και οι όροι συμμετοχής στελεχών που έχουν διατελέσει σε κομβικές θέσεις.

Το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να αποτελέσει κομβικό σταθμό για την πορεία του κόμματος, με το βλέμμα στραμμένο τόσο στην εκλογική μάχη όσο και στις ισορροπίες που θα καθορίσουν την επόμενη ημέρα στο πολιτικό σκηνικό.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



