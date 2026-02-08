Το Πατρινό Καρναβάλι 2026 στις συνοικίες: Μεγάλη επιτυχία της 1ης Αποκριάτικης Γιορτής Παραδοσιακών Δρώμενων ΦΩΤΟ

Το Πατρινό Καρναβάλι ταξίδεψε στις συνοικίες το βράδυ του Σαββάτου 7 Φεβρουαρίου και μέσω των δράσεων της 1ης Αποκριάτικης Γιορτής Παραδοσιακών Δρώμενων «Από την Ελλάδα στο εξωτερικό» που διοργάνωσαν ο Δήμος Πατρέων και η ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας με τη συνεργασία του Χορευτικού Τμήματος του Δήμου Πατρέων έδωσε το έναυσμα για την πιο αυθεντική, παραδοσιακή και λαϊκή γιορτή της Αποκριάς.

Μετά τις πρωινές δράσεις του Σαββάτου στο κέντρο της Πάτρας (πεζόδρομος Μαιζώνος και Δημαρχείο Πατρών») που τα παραδοσιακά δρώμενα έκαναν πάταγο, το βράδυ την τιμητική τους είχαν η Αγυιά και το Νότιο Διαμέρισμα.

Οι δρόμοι της Αγυιάς πλημμύρισαν από κόσμο κατά τη διάρκεια της εντυπωσιακής περιφερειακής παρέλασης «Αγυιά-τρευτοι» του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγυιάς-Τερψιθέας.

Με εκκίνηση την πλατεία Ελλήνων Πεζογράφων (Καζαντζάκη) και προορισμό την πλατεία Ντε Μιράντα (στάδιο Παναχαϊκής) μέσω της οδού Νοταρά η προσκεκλημένη ομάδα της 1ης Αποκριάτικης Γιορτής Παραδοσιακών Δρώμενων «Kukeri» από τη Βουλγαρία, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγυιάς, οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων και οι φορείς της γειτονιάς φορώντας αυτοσχέδιες μάσκες και κουδούνια/καμπανάκια και πολλοί καρναβαλιαστές με ευρηματικές, ευφάνταστες μεταμφιέσεις σκόρπισαν κέφι, καρναβαλικό παλμό και γνήσια αποκριάτικη διάθεση. Ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγυιάς-Τερψιθέας Γιώργος Μαγιάκης παρουσίασε την πολυβραβευμένη βουλγαρική ομάδα των Kukeri που παρουσίασε τα δρώμενά της με τις εντυπωσιακές φορεσιές των κουδουνοφόρων μελών τους και στην πλατεία Ντε Μιράντα το εντυπωσιακό fire show της ομάδας τσίρκου X-Saltibagos έδωσε πρωτότυπη χροιά και φαντασμαγορικό καρναβαλικό χρώμα. Την παρέλαση πλαισίωσαν το άρμα του Καρναβαλιού των Μικρών «Το Κυνήγι» που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά σους δρόμους της Πάτρας και το Μουσικό Άρμα.

Το καρναβαλικό ραντεβού ανανεώθηκε και μετά από λίγη ώρα η δράση μεταφέρθηκε στην πλατεία Ταραμπούρα στο Νότιο Διαμέρισμα. Εκεί παρουσία του Δημάρχου Πατρέων Κώστα Πελετίδη ξεδιπλώθηκε μια πανδαισία χορού, μουσικής και χρωμάτων και ένα ανεπανάληπτο αποκριάτικο γλέντι που διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Νότιο Διαμέρισμα και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ταραμπούρα, με πρωταγωνιστές τις ομάδες της 1ης Αποκριάτικης Γιορτής Παραδοσιακών Δρώμενων.

Οι Kukeri από το χωριό Καμπίλε της Βουλγαρίας, μασκαρεμένοι χορευτές που αναπαριστούν ένα πανάρχαιο λαϊκό έθιμο της Βουλγαρίας αλλά και όλων των Βαλκανίων, σε μια ξεχωριστή εμφάνιση που κέρδισε τις εντυπώσεις, με τις εντυπωσιακές μάσκες, βαριές φορεσιές και κουδούνια, κινούμενοι ρυθμικά απέδωσαν έναν τελετουργικό συμβολισμό που συνδέεται με το ξόρκισμα του κακού, την κυριαρχία του καλού και τις ευχές για υγεία, γονιμότητα και ευημερία.

Τα μέλη του Χορευτικού Τμήματος του ιστορικού Μουσικοφιλολογικού Ομίλου Λευκάδας «Ορφεύς» (πρόεδρος και υπεύθυνος διδασκαλίας χορών: Σπύρος Πανουτσόπουλος), ντυμένοι με εντυπωσιακά κοστούμια, αντίγραφα φορεσιών από την αναγέννηση, παρουσίασαν τις «Καντρίλιες», ευρωπαϊκούς αστικούς χορούς που καθιερώθηκαν κατά την Ενετοκρατία και χορεύονται παραδοσιακά από ζευγάρια.

Ο Σύλλογος της Ρουμανικής Κοινότητας Πάτρας “Luceafărul”- [Αυγερινός] σε συνεργασία με τον Ρουμανο-Ελληνικό Πολιτιστικό Σύλλογο Τέχνης και Πολιτισμού της Αθήνας και την Ένωση Ρουμάνων Γυναικών Ελλάδος από την Αθήνα παρουσίασε το αυθεντικό παραδοσιακό δρώμενο της Ρουμανίας «Η μαγική πομπή της αγάπης και της άνοιξης – Μπάμπελε, Ντραγκομπέτε και τα πνεύματα της φύσης της Ρουμανίας» του τέλους του χειμώνα – αρχής της άνοιξης, μιας εποχής γεμάτη συμβολικά νοήματα, που σχετίζονται με την αναγέννηση της φύσης, τη μεταμόρφωση και την αγάπη. Την ομάδα συνόδεψε η πρόξενος της Ρουμανίας στην Πάτρα και εκπρόσωπος της Ρουμανικής Κοινότητας Πάτρας «Luceafărul» Mariana Craciun.

Το Χορευτικό Τμήμα του Δήμου Πατρέων εντυπωσίασε για μια ακόμη φορά και τα μέλη του ντυμένα με εξαιρετικές παραδοσιακές φορεσιές παρουσίασαν το αποκριάτικο δρώμενο της Νάουσας «Γενίτσαροι και Μπούλες» αλλά και τις «Φουστάνες Σκοπέλου».

Ο Σύλλογος Κεφαλλήνων Πάτρας άφησε το δικό του αποτύπωμα με το γιορτινό, σατιρικό έθιμο της Κεφαλονιάς «Τα Κοκόρια» με μεταμφιεσμένους με λευκές φουστανέλες και χάρτινη ψηλή περικεφαλαία σε σχήμα κοκόρου.

Η 1η Αποκριάτικη Γιορτή Παραδοσιακών Δρώμενων «Από την Ελλάδα στο εξωτερικό» στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και έκανε την Πάτρα πρωταγωνίστρια και σημείο συνάντησης παραδοσιακών Καρναβαλιών εντός και εκτός τοπικών συνόρων αφήνοντας υποσχέσεις για έναν νέο σημαντικό θεσμό του Πατρινού Καρναβαλιού.

Η ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας ευχαριστεί θερμά όλες τις συμμετέχουσες ομάδες που ήρθαν αλλά και τους Πατρινούς συλλόγους και κοινότητες που ανταποκρίθηκαν, τον υπεύθυνο του Χορευτικού Τμήματος του Δήμου Πατρέων Χρήστο Γιαννόπουλο, τον Πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγυιάς-Τερψιθέας Γιώργο Μαγιάκη και τον Πρόεδρο του Νοτίου Διαμερίσματος Δημήτριο Μπούσια για την άψογη συνεργασία και τους Εθελοντές του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 και όλους όσοι βοήθησαν για την ομαλή πραγματοποίηση των εκδηλώσεων.

Κύριος υποστηρικτής: ΠΔΕ

