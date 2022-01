Το πλήρες αθλητικό καλεντάρι του 2022

Το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου ξεχωρίζει απ’ όλες τις διοργανώσεις που είναι προγραμματισμένες να πραγματοποιηθούν μέσα στο 2022.

Πρόκειται για το πρώτο Μουντιάλ που θα διεξαχθεί χειμώνα στο Κατάρ, ενώ η χρονιά περιλαμβάνει πλήθος μεγάλων διοργανώσεων σε όλα τα αθλήματα.

Υπάρχει επίσης το Ευρωμπάσκετ που αναβλήθηκε πέρυσι λόγω της πανδημίας και θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 1-18 Σεπτεμβρίου 2022. Το τουρνουά θα φιλοξενηθεί σε τέσσερις χώρες. Οι αγώνες στην φάση των ομίλων θα πραγματοποιηθούν στη Τσεχία, τη Γεωργία, τη Γερμανία και την Ιταλία. Η φάση νοκ-άουτ θα πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο.

Πάρτε μια γεύση από τις διοργανώσεις ανά μήνα αλλά και από τους τελικούς των ευρωπαϊκών κυπέλλων σε όλα τα ομαδικά σπορ.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

2-14 Ιανουαρίου: Ράλι Ντακάρ.

9 Ιανουαρίου – 6 Φεβρουαρίου: Κύπελλο Εθνών Αφρικής (Καμερούν).

17-30 Ιανουαρίου: Australian Open – τένις (Αυστραλία).

18 – 31 Ιανουαρίου: Πανασιατικό πρωτάθλημα χάντμπολ ανδρών (Σαουδική Αραβία).

19 Ιανουαρίου – 6 Φεβρουαρίου: Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Futsal (Ολλανδία).

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

3-12 Φεβρουαρίου: Παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων – ποδόσφαιρο (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα).

4-20 Φεβρουαρίου: Χειμερινοί Ολυμπιακοί αγώνες (Κίνα).

11-13 Φεβρουαρίου: Διηπειρωτικό κύπελλο – μπάσκετ (Αίγυπτος).

20 Φεβρουρίου: NBA All star game – μπάσκετ.

ΜΑΡΤΙΟΣ

4-13 Μαρτίου: Χειμερινοί Παραολυμπιακοί αγώνες (Κίνα).

5 Μαρτίου: Α’ τελικός Euro Cup πόλο ανδρών.

18-20 Μαρτίου: Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου (Βελιγράδι).

20 Μαρτίου: Grand Prix of Indonesia – Moto GP.

15 Μαρτίου: Α’ τελικός Cev Cup γυναικών – βόλεϊ.

15 Μαρτίου: Α’ τελικός Challenge Cup ανδρών – βόλεϊ.

16 Μαρτίου: Α’ τελικός Cev Cup ανδρών – βόλεϊ.

16 Μαρτίου: Α’ τελικός Challenge Cup γυναικών – βόλεϊ.

20 Μαρτίου: Bahrain Grand Prix – Formula 1.

22 Μαρτίου: Β’ τελικός Cev Cup γυναικών – βόλεϊ.

22 Μαρτίου: Β’ τελικός Challenge Cup ανδρών – βόλεϊ.

23 Μαρτίου: Β’ τελικός Cev Cup ανδρών – βόλεϊ.

23 Μαρτίου: Β’ τελικός Challenge Cup γυναικών – βόλεϊ.

26 Μαρτίου: Β’ τελικός Euro Cup πόλο ανδρών.

26-27 Μαρτίου: Final Four Len Trophy γυναικών – πόλο.

27 Μαρτίου: Saudi Arabian Grand Prix – Formula 1 (Τζέντα/Σαουδική Αραβία).

30 Μαρτίου: Α’ τελικός Euro Cup μπάσκετ γυναικών.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

1-2 Απριλίου: Final Four Euroleague – πόλο γυναικών.

6 Απριλίου: Β’ τελικός Euro Cup μπάσκετ γυναικών.

10 Απριλίου: Australian Grand Prix – Formula 1 (Μελβούρνη/Αυστραλία).

18 Απριλίου: Μαραθώνιος Βοστώνης – στίβος.

24 Απριλίου: Emilia Romagna Grand Prix – Formula 1 (Ιμολα/Ιταλία).

27 Απριλίου: Τελικός FIBA Europe Cup ανδρών – μπάσκετ.

ΜΑΪΟΣ

8 Μαΐου: Miami Grand Prix – Formula 1 (Μαϊάμι/ΗΠΑ).

13 Μαΐου: Diamond League Ντόχα – στίβος (Κατάρ).

13-29 Μαΐου: Παγκόσμιο πρωτάθλημα Υγρού στίβου (Φουκουόκα/Ιαπωνία).

13-15 Μαΐου: Final Four Basketball Champions League.

18 Μαΐου: Τελικός Europa League – ποδόσφαιρο (Σεβίλη/Ισπανία).

21 Μαΐου: Diamond League Μπέρμιγχαμ – στίβος (Μεγ. Βρετανία).

21 Μαΐου: Τελικός Τσάμπιονς Λιγκ ανδρών – βόλεϊ.

22 Μαΐου: Spanish Grand Prix – Formula 1 (Βαρκελώνη/Ισπανία).

22 Μαΐου: Τελικός Τσάμπιονς Λιγκ γυναικών – βόλεϊ.

22 Μαΐου: Τελικός Τσάμπιονς Λιγκ γυναικών – ποδόσφαιρο (Τορίνο/Ιταλία).

25 Μαΐου: Τελικός Conference League – ποδόσφαιρο (Τίρανα/Αλβανία).

27-29 Μαΐου: Final Four Ευρωλίγκας – μπάσκετ (Κολονία/Γερμανία).

28 Μαΐου: Τελικός Τσάμπιονς Λιγκ – ποδόσφαιρο (Αγία Πετρούπολη/Ρωσία).

29 Μαΐου: Monaco Grand Prix – Formula 1.

ΙΟΥΝΙΟΣ

2-19 Ιουνίου: NBA Finals – μπάσκετ.

4-5 Ιουνίου: Final Four Τσάμπιονς Λιγκ γυναικών – χάντμπολ (Βουδαπέστη – Ουγγαρία).

12 Ιουνίου: Azerbaijan Grand Prix – Formula 1 (Μπακού/Αζερμπαϊτζάν).

16 Ιουνίου: Bislett Games Diamond League – στίβος (Οσλο/Νορβηγία).

18 Ιουνίου: Meeting de Paris Diamond League – στίβος (Παρίσι/Γαλλία).

18-19 Ιουνίου: Final Four Τσάμπιονς Λιγκ ανδρών – χάντμπολ (Κολονία/Γερμανία).

19 Ιουνίου: Canadian Grand Prix – Formula 1 (Μόντρεαλ/Καναδάς).

22 Ιουνίου – 3 Ιουλίου: Παγκόσμιο πρωτάθλημα Νέων γυναικών χάντμπολ (Σλοβενία).

23 Ιουνίου: NBA Draft – μπάσκετ.

25 Ιουνίου – 5 Ιουλίου: Μεσογειακοί αγώνες (Οράν/Αλγερία).

27 Ιουνίου – 10 Ιουλίου: Wimbledon – τένις (Λονδίνο/Αγγλία).

30 Ιουνίου – 2 Ιουλίου: Final Eight Τσάμπιονς Λιγκ – πόλο ανδρών (Βελιγράδι/Σερβία).

ΙΟΥΛΙΟΣ

1-24 Ιουλίου: Tour de France – ποδηλασία.

3 Ιουλίου: British Grand Prix (Σίλβερστοουν/Μεγ. Βρετανία).

4-7 Ιουλίου: Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κ18 – στίβος (Ιερουσαλήμ/Ισραήλ).

6-31 Ιουλίου: Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα γυναικών – ποδόσφαιρο (Αγγλία).

10 Ιουλίου: Austrian Grand Prix – Formula 1 (Σπίλμπεργκ/Αυστρία).

15-24 Ιουλίου: Παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου (Ορεγκον – ΗΠΑ).

24 Ιουλίου: French Grand Prix – Formula 1 (Λε Καστελέ).

30 Ιουλίου: Yangtze Delta Athletics Diamond Gala – στίβος (Σανγκάη/Κίνα).

31 Ιουλίου: Hungarian Grand Prix – Formula 1.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

1-6 Αυγούστου: Παγκόσμιο πρωτάθλημα κ20 – στίβος (Κάλι/Κολομβία).

15-21 Αυγούστου: Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα – στίβος (Μόναχο/Γερμανία).

6 Αυγούστου: – Diamond League Σενζέν – στίβος (Κίνα).

10 Αυγούστου: Ευρωπαϊκό σούπερ καπ – ποδόσφαιρο (Ελσίνκι/Φινλανδία).

10 Αυγούστου: Herculis EBS Diamond League – στίβος (Μονακό).

19 Αυγούστου – 11 Σεπτεμβρίου: Vuelta a España – ποδηλασία.

21 Αυγούστου: Motorrad Grand Prix von Österreich – Moto GP.

26 Αυγούστου: Athletissima Diamond League – στίβος (Λωζάνη – Ελβετία).

26 Αυγούστου – 11 Σεπτεμβρίου: Παγκόσμιο πρωτάθλημα ανδρών – βόλεϊ (Ρωσία).

27 Αυγούστου – 10 Σεπτεμβρίου: Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών/γυναικών – πόλο (Σπλιτ/Κροατία).

28 Αυγούστου – 11 Σεπτεμβρίου: US Open – τένις (Νέα Υόρκη/ΗΠΑ).

28 Αυγούστου: Belgian Grand Prix – Formula 1.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

1 – 18 Σεπτεμβρίου: Eurobasket – μπάσκετ (Πράγα/Τσεχία, Τιφλίδα/Γεωργία, Κολονία/Γερμανία, Βερολίνο/ Γερμανία, Μιλάνο/Ιταλία).

2 Σεπτεμβρίου: Memorial van Damme Diamond League – στίβος (Βρυξέλλες – Βέλγιο).

4 Σεπτεμβρίου: Dutch Grand Prix – Formula 1.

7-8 Σεπτεμβρίου: Weltklasse Diamond League Finals – στίβος (Ζυρίχη – Ελβετία).

11 Σεπτεμβρίου: Italian Grand Prix – Formula 1 (Μόντσα/Ιταλία).

14-19 Σεπτεμβρίου: Παγκόσμιο πρωτάθλημα ρυθμικής γυμναστικής (Σόφια/Βουλγαρία).

23 Σεπτεμβρίου – 15 Οκτωβρίου: Παγκόσμιο πρωτάθλημα γυναικών – βόλεϊ (Ολλανδία, Πολωνία).

25 Σεπτεμβρίου: Russian Grand Prix – Formula 1 (Σότσι – Ρωσία).

25 Σεπτεμβρίου: Μαραθώνιος Βερολίνου – στίβος (Γερμανία).

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

2 Οκτωβρίου: Μαραθώνιος Λονδίνου – στίβος (Μ. Βρετανία).

2 Οκτωβρίου: Singapore Grand Prix – Formula 1.

9 Οκτωβρίου: Μαραθώνιος Βοστώνης – στίβος (ΗΠΑ).

9 Οκτωβρίου: Japanese Grand Prix – Formula 1 (Σουζούκα/Ιαπωνία).

23 Οκτωβρίου: United States Grand Prix – Formula 1 (Τέξας/ΗΠΑ).

29 Οκτωβρίου – 6 Νοεμβρίου: Παγκόσμιο πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής (Λίβερπουλ/Αγγλία).

30 Οκτωβρίου: Mexico City Grand Prix – Formula 1.

31 Οκτωβρίου – 6 Νοεμβρίου: WTA Finals – τένις (Σενζέν/Κίνα).

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

4-20 Νοεμβρίου: Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα γυναικών – χαντμπολ (Σλοβενία, Β. Μακεδονία, Μαυροβούνιο).

6 Νοεμβρίου: Μαραθώνιος Νέας Υόρκης – στίβος (ΗΠΑ).

6 Νοεμβρίου: Gran Premio de la Comunitat Valenciana – Moto GP.

13 Νοεμβρίου: São Paulo Grand Prix – Formula 1.

13-20 Νοεμβρίου: ATP Finals – τένις (Τορίνο/Ιταλία).

16-19 Νοεμβρίου: Παγκόσμιο πρωτάθλημα τραμπολίνο (Σόφια/Βουλγαρία).

20 Νοεμβρίου: Abu Dhabi Grand Prix – Formula 1.

21 Νοεμβρίου – 18 Δεκεμβρίου: Παγκόσμιο κύπελλο – ποδόσφαιρο (Κατάρ).

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

11 Δεκεμβρίου: Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα cross country – στίβος (Τορίνο/Ιταλία).

17-22 Δεκεμβρίου: Παγκόσμιο πρωτάθλημα 25άρας πισίνας – κολύμβηση (Καζάν/Ρωσία).