Το πόθεν έσχες της Αφροδίτης Λατινοπούλου – Χωρίς ακίνητα και πολλές καταθέσεις

Η κυρία Λατινοπούλου, που έγινε υπόχρεη στη δήλωση πόθεν έσχες τον Ιούλιο του 2024, οπότε και εξελέγη ευρωβουλευτής, εμφανίζεται να έχει για το 2023 εισοδήματα μόλις 3.001,68 ευρώ από επιχειρηματική δραστηριότητα.

29 Σεπ. 2025 12:58
Περιορισμένα εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία εμφανίζει η πρόεδρος της Φωνής Λογικής Αφροδίτη Λατινοπούλου, σύμφωνα με την αρχική δήλωση πόθεν έσχες που κατέθεσε για πρώτη φορά για το 2024 (οικονομικό έτος 2023) στην Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.

Η κυρία Λατινοπούλου, που έγινε υπόχρεη στη δήλωση πόθεν έσχες τον Ιούλιο του 2024, οπότε και εξελέγη ευρωβουλευτής, εμφανίζεται να έχει για το 2023 εισοδήματα μόλις 3.001,68 ευρώ από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Για το ίδιο έτος δήλωσε ότι διατηρεί στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος έναν λογαριασμό, με υπόλοιπο 4.760,15 ευρώ, προερχόμενο από εισοδήματα προηγούμενων ετών

Επίσης, δηλώνει ότι διαθέτει ένα ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο 1.498 κυβικών μέτρων, με ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας το 2007 και χρόνο κτήσης το 2018.

Η κυρία Λατινοπούλου, με βάση το πόθεν έσχες της, δεν διαθέτει ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ενώ δεν έχει μετοχές, συμμετοχές σε επιχειρήσεις ή και δανειακές υποχρεώσεις.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά το πόθεν έσχες της Αφροδίτης Λατινοπούλου για το οικονομικό έτος 2023
