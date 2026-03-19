Το pre-game σε ΑΕΚ-Τσέλιε και Μπέτις-Παναθηναϊκός

Ο σπουδαστής αθλητικής δημοσιογραφίας του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 Πάτρας Γιώργος Προύσαλης, μας έστειλε το… pre-game των σημερινή αναμετρήσεων:

ΑΕΚ-Τσέλιε (19:45 Cosmote sport 1)

Η ΑΕΚ φιλοξενεί την Τσέλιε στην «Allwyn Arena». Η Ένωση έκανε το καθήκον της στη Σλοβενία κέρδισε με 0-4 και βρίσκεται με το ενάμιση πόδι στα προημιτελικά του Conference League. Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν έχει απουσίες πέραν από τους Σαχαμπό, Λιούμπισιτς, Γκρούγιτς και Ζοάο Μάριο που βρίσκονται εκτός λίστας, ενώ στη χθεσινή προπόνηση της ΑΕΚ ο Βάργκα έκανε ειδικό πρόγραμμα χωρίς όμως να υπάρχει λόγος ανησυχίας σύμφωνα με τους ανθρώπους της «Ενωσης» και μένει να δούμε αν ο Σέρβος τεχνικός θα τον κρατήσει στο πάγκο για λόγους ξεκούρασης ή αν θα του δώσει φανέλα βασικού.

Στο αντίπαλο στρατόπεδο η Τσέλιε βρίσκεται στην Αθήνα με άλλον προπονητή, αφού μετά την βαριά ήττα από την ΑΕΚ οι Σλοβένοι αποφάσισαν να απολύσουν τον Μαέβσκι. Μοναδική απουσία για την Τσέλιε ο Ζαμπουκόβνικ.

Πιθανή ενδεκάδα ΑΕΚ (σύστημα 4-4-2): Στρακόσα, Βίντα, Ρέλβας/Μουκουντί, Γκεοργκίεφ, Πένραϊς, Μαρίν, Πινέδα/ Περέϊρα, Γκατσίνοβιτς, Κουτέσα, Ζίνι, Γιόβιτς/ Βάργκα

Να σημειωθεί πως η ΑΕΚ αν περάσει από την Τσέλιε θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ράγιο Βαγιεκάνο- Σαμσουνσπόρ.

Διαιτητής της αναμέτρησης ο Ιταλός Σιμόνε Σόζζα.

Μπέτις-Παναθηναϊκός (22:00 Ant1 Cosmote Sport 4)

Ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενηθεί από την Μπέτις στο «Estadio de La Cartuja» με ένα και μόνο στόχο, να γράψει ιστορία και να βρεθεί στα προημιτελικά του Europa league μετά το 2003. Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν θα έχει στη διάθεσή του τους τραυματίες Πάλμερ-Μπράουν και Ντέσσερς μαζί με τον τιμωρημένο Ζαρουρί που αποβλήθηκε στο πρώτο ματς στο ΟΑΚΑ, ενώ έχει ξανά στη διάθεσή του τους Τάσο Μπακασέτα και Ερνάντεθ που αναμένονται να πάρουν φανέλα βασικού. Το «τριφύλλι» αν θέλει να πάρει την πρόκριση θα πρέπει να επαναλάβει την εμφάνιση του πρώτου ματς, αλλά και να κάνει κάποιες διορθώσεις, ώστε οι «πράσινοι» να είναι αυτοί που θα πάρουν το εισιτήριο για τα προημιτελικά και θα φύγουν με χαμόγελα από τη Σεβίλλη ξέροντας πως έχουν γράψει ιστορία.

Οσον αφορά την Μπέτις τα καλά νέα για τον Πελεγκρίνι είναι πως επέστρεψαν οι Νατάν και Σόφιαν Αμραμπατ, που αντιμετώπιζαν πρόβλημα τραυματισμού και δεν αποκλείεται να τους χρησιμοποιήσει στο βασικό σχήμα. Ενώ εκτός έμειναν οι τραυματίες Λο Σέλσο και Ίσκο μαζί με τον Τιμωρημένο Γιορέντε.

Πιθανή ενδεκάδα Παναθηναϊκού (σύστημα 3-4-2-1): Λαφόντ, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Κάτρης, Ερνάντεθ, Κυριακόπουλος, Ρενάτο Σάντσες, Μπακασέτας, Πελίστρι, Ταμπόρδα, Τετέι.

Ο Παναθηναϊκός αν περάσει το εμπόδιο της Μπέτις θα αντιμετωπίσει την Μπράγκα που εχθές το απόγευμα υπέταξε την Φερεντσβάρος με 4-0.

Διαιτητής της αναμέτρησης ο Γερμανός Τομπίας Στίλερ.

Να ευχηθούμε καλή τύχη στις ελληνικές μας ομάδες και ας ελπίσουμε ότι στο τέλος της βάρδιας θα έχουμε ελληνικές δύο προκρίσεις.

