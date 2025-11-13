Το πρώτο ηλιακά κινούμενο σκάφος από φοιτητές του Μετσόβειου

Το πρώτο ηλιακά κινούμενο σκάφος από φοιτητές του Μετσόβειου
13 Νοέ. 2025 11:21
Pelop News

Η διεθνώς αναγνωρισμένη φοιτητική ομάδα OCEANOS NTUA του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου παρουσίασε επίσημα το πρώτο της σκάφος που κινείται αποκλειστικά με ηλιακή ενέργεια, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την ελληνική ακαδημαϊκή καινοτομία και τη βιώσιμη ναυτιλία.

Το σκάφος χρησιμοποιεί υψηλής απόδοσης φωτοβολταϊκά πάνελ και ενσωματωμένα υδροπτέρυγα (hydrofoils), τα οποία επιτρέπουν στη γάστρα να ανυψώνεται πάνω από το νερό, μειώνοντας την υδροδυναμική αντίσταση και αυξάνοντας σημαντικά την ενεργειακή αποδοτικότητα. Μια μικρή βοηθητική μπαταρία χρησιμοποιείται μόνο για την εκκίνηση.

Ο Βαγγέλης Ψιακής, αρχηγός του τμήματος Hydrodynamics, τόνισε ότι «ήταν σημαντικό να εφαρμόσουμε όσα μαθαίνουμε στο Πολυτεχνείο σε πραγματικές συνθήκες». Ο Ηλίας Πιπανός, επικεφαλής του Design, πρόσθεσε ότι η ομάδα βλέπει το σκάφος ως «πράσινο και αποδοτικό μέλλον για τη ναυτιλία».

Η OCEANOS NTUA, ιδρυθείσα το 2016, έχει ήδη κατακτήσει διεθνείς διακρίσεις, μεταξύ των οποίων η πρώτη θέση στο Monaco Energy Boat Challenge. Το νέο σκάφος τους εντάσσεται στην κατηγορία Solar Class, ενισχύοντας τη θέση της ομάδας στην πρωτοπορία της καινοτομίας.

 

Πηγή: ΕΡΤnews

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:17 Νέα σύγκρουση κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για τις δηλώσεις Ανδρουλάκη περί «εγκλημάτων τιμής»
14:16 Καλωσορίζουμε ένα νέο κύμα ενέργειας! – Η ELPEDISON έγινε «Enerwave»
14:09 Πιερρακάκης: «Η Ελλάδα στηρίζει την άμεση επιβολή δασμών στα μικροδέματα από τρίτες χώρες»
14:07 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Η Μαργαρίτα Καπνίση με τον Αντώνη Κουνάβη
14:06 Τηλέμαχος Χυτήρης: «Ο Ανδρέας ήταν ο τελευταίος των Μοϊκανών – Οι νέοι πολιτικοί είναι κατασκευασμένοι»
14:00 Πάτρα: Ζητείται χρηματοδότηση για τον Βιολογικό Πανεπιστημίου-ΠΝΓΠ – Γιατί κωφεύουν οι αρμόδιοι;
13:51 Από τον φόρο στο αποτέλεσμα, στον φόρο της συμπεριφοράς
13:49 Νέα αποζημίωση 12,2 εκατ. ευρώ για την ευλογιά – Ενισχύεται με 1 εκατ. η Δυτική Ελλάδα
13:43 Ιαπωνία: Οι αστυνομικοί επιτρέπεται πλέον να πυροβολούν αρκούδες
13:35 Εντυπωσιακό ΒΙΝΤΕΟ: Η μεταμόρφωση της Πατρών – Πύργου σε σύγχρονο αυτοκινητόδρομο λίγο πριν την ολοκλήρωση
13:27 ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο πρώην αντιπρόεδρος υπερασπίστηκε τη θητεία του – Αντιδράσεις από το ΠΑΣΟΚ για «ανεξέλεγκτες χορηγήσεις» και «διογκούμενες απάτες»
13:24 Μητσοτάκης από την Ελευσίνα: «Η Ελλάδα ισχυροποιείται γεωπολιτικά – Από τον Ιανουάριο αυξήσεις στους πραγματικούς μισθούς»
13:21 Η ΕΕ βάζει φρένο σε Shein και Temu: Έρχονται δασμοί στα μικρά πακέτα από την Κίνα
13:20 Kαμία απόφαση για προπονητή από την Παναχαϊκή
13:18 «Πάτρα Ενωμένη»: Επίθεση στη Δημοτική Αρχή για τους υδρογονάνθρακες – «Ντροπή κύριοι του Δήμου Πατρέων»
13:13 Νίκη Προαστείου: Καταγγελία στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ
13:11 ΠΑΣΟΚ προς κυβέρνηση: «Υπάρχουν εθιμικές ανθρωποκτονίες, κ. Μαρινάκη;» – Σκληρή απάντηση Τσουκαλά για τις δηλώσεις Φλωρίδη
13:08 Συνάντηση της νέας πρέσβειρας των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο: «Είναι θαυμάσιο που σας γνωρίζω»
13:04 «Μου είπε “φεύγω”…»: Συγκλονίζει η μαρτυρία για τον 40χρονο κρεοπώλη που σκοτώθηκε στο Μαυρονέρι Κιλκίς
13:00 Απόφαση – σταθμός από το Εφετείο Πατρών: Ακυρώθηκε κατάσχεση λόγω έλλειψης τιμήματος πώλησης του «κόκκινου δανείου»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ