Το πρώτο ηλιακά κινούμενο σκάφος από φοιτητές του Μετσόβειου

Η διεθνώς αναγνωρισμένη φοιτητική ομάδα OCEANOS NTUA του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου παρουσίασε επίσημα το πρώτο της σκάφος που κινείται αποκλειστικά με ηλιακή ενέργεια, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την ελληνική ακαδημαϊκή καινοτομία και τη βιώσιμη ναυτιλία.

Το σκάφος χρησιμοποιεί υψηλής απόδοσης φωτοβολταϊκά πάνελ και ενσωματωμένα υδροπτέρυγα (hydrofoils), τα οποία επιτρέπουν στη γάστρα να ανυψώνεται πάνω από το νερό, μειώνοντας την υδροδυναμική αντίσταση και αυξάνοντας σημαντικά την ενεργειακή αποδοτικότητα. Μια μικρή βοηθητική μπαταρία χρησιμοποιείται μόνο για την εκκίνηση.

Ο Βαγγέλης Ψιακής, αρχηγός του τμήματος Hydrodynamics, τόνισε ότι «ήταν σημαντικό να εφαρμόσουμε όσα μαθαίνουμε στο Πολυτεχνείο σε πραγματικές συνθήκες». Ο Ηλίας Πιπανός, επικεφαλής του Design, πρόσθεσε ότι η ομάδα βλέπει το σκάφος ως «πράσινο και αποδοτικό μέλλον για τη ναυτιλία».

Η OCEANOS NTUA, ιδρυθείσα το 2016, έχει ήδη κατακτήσει διεθνείς διακρίσεις, μεταξύ των οποίων η πρώτη θέση στο Monaco Energy Boat Challenge. Το νέο σκάφος τους εντάσσεται στην κατηγορία Solar Class, ενισχύοντας τη θέση της ομάδας στην πρωτοπορία της καινοτομίας.

Πηγή: ΕΡΤnews

