Το Regional Growth Conference – Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης υποδέχεται κορυφαίες πολιτικές παρουσίες

Το Regional Growth Conference – Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που θα πραγματοποιηθεί στις 21 & 22 Οκτωβρίου 2025, αποτελεί σημείο αναφοράς για τον δημόσιο διάλογο και την ανάπτυξη της περιοχής, φιλοξενώντας προσωπικότητες από το πολιτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι.

Στο πλαίσιο των εργασιών του Συνεδρίου, θα συμμετάσχουν ως ομιλητές:

Στέφανος Κασσελάκης , Πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, με διαδικτυακή παρέμβαση,

, Πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, με διαδικτυακή παρέμβαση, Δημήτρης Νατσιός , Πρόεδρος του κόμματος Νίκη,

, Πρόεδρος του κόμματος Νίκη, Σωκράτης Φάμελλος, Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία.

Η παρουσία τους αναμένεται να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στις συζητήσεις, αναδεικνύοντας διαφορετικές προσεγγίσεις και θέσεις γύρω από τις προκλήσεις και τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Με τη συμμετοχή κορυφαίων πολιτικών προσωπικοτήτων, το Regional Growth Conference επιβεβαιώνει τον ρόλο του ως ανοιχτής και θεσμικής πλατφόρμας δημοκρατικού διαλόγου, προάγοντας την ανταλλαγή ιδεών, εμπειριών και στρατηγικών προοπτικών για το μέλλον.

