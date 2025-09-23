Το Regional Growth Conference – Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης υποδέχεται κορυφαίες πολιτικές παρουσίες

RGC ΠΑΜΘ 2025 : 21 & 22 Οκτωβρίου 2025 στο Τσανάκλειο Μέγαρο Κομοτηνής & Λέσχη Κομοτηναίων

Το Regional Growth Conference – Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης υποδέχεται κορυφαίες πολιτικές παρουσίες
23 Σεπ. 2025 17:16
Pelop News

Το Regional Growth Conference – Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που θα πραγματοποιηθεί στις 21 & 22 Οκτωβρίου 2025, αποτελεί σημείο αναφοράς για τον δημόσιο διάλογο και την ανάπτυξη της περιοχής, φιλοξενώντας προσωπικότητες από το πολιτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι.

Στο πλαίσιο των εργασιών του Συνεδρίου, θα συμμετάσχουν ως ομιλητές:

  • Στέφανος Κασσελάκης, Πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, με διαδικτυακή παρέμβαση,
  • Δημήτρης Νατσιός, Πρόεδρος του κόμματος Νίκη,
  • Σωκράτης Φάμελλος, Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία.

Η παρουσία τους αναμένεται να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στις συζητήσεις, αναδεικνύοντας διαφορετικές προσεγγίσεις και θέσεις γύρω από τις προκλήσεις και τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Με τη συμμετοχή κορυφαίων πολιτικών προσωπικοτήτων, το Regional Growth Conference επιβεβαιώνει τον ρόλο του ως ανοιχτής και θεσμικής πλατφόρμας δημοκρατικού διαλόγου, προάγοντας την ανταλλαγή ιδεών, εμπειριών και στρατηγικών προοπτικών για το μέλλον.

📅 Μείνετε συντονισμένοι & δείτε τους νέους, σημαντικούς ομιλητές μας!

Μπορείτε να ενημερώνεστε για το συνέδριο μέσω της επίσημής ιστοσελίδας του, στο www.rgcpamth.gr .
