Το Σαββατοκύριακο η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στη Νίκαια, θα ορίσουν επιτροπή για τη συνάντηση με Μητσοτάκη

Το Σάββατο ή την Κυριακή αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια αφού οι αγρότες αποδέχθηκαν την πρόταση για διάλογο με τον πρωθυπουργό.

Ειδικότερα, κατά την σύσκεψη θα οριστεί η επιτροπή που θα κατέβει στην Αθήνα την Τρίτη για τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Διαβάστε επίσης: Νέα πρόσκληση Μητσοτάκη στους αγρότες για συνάντηση την Τρίτη

Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση ζητά από τους αγρότες να ανοίξουν οι δρόμοι για να πραγματοποιηθεί η συνάντηση με αυτούς να προσανατολίζονται στο να ανοίξουν τους δρόμους από αύριο, ωστόσο τα τρακτέρ θα παραμείνουν παρατεταγμένα στις άκρες, μέχρι να γίνει ο διάλογος με τον Μητσοτάκη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



