Το Σαββατοκύριακο η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στη Νίκαια, θα ορίσουν επιτροπή για τη συνάντηση με Μητσοτάκη
Κατά την σύσκεψη θα οριστεί η επιτροπή που θα κατέβει στην Αθήνα την Τρίτη για τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Το Σάββατο ή την Κυριακή αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια αφού οι αγρότες αποδέχθηκαν την πρόταση για διάλογο με τον πρωθυπουργό.
Ειδικότερα, κατά την σύσκεψη θα οριστεί η επιτροπή που θα κατέβει στην Αθήνα την Τρίτη για τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση ζητά από τους αγρότες να ανοίξουν οι δρόμοι για να πραγματοποιηθεί η συνάντηση με αυτούς να προσανατολίζονται στο να ανοίξουν τους δρόμους από αύριο, ωστόσο τα τρακτέρ θα παραμείνουν παρατεταγμένα στις άκρες, μέχρι να γίνει ο διάλογος με τον Μητσοτάκη.
