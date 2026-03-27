Το σχέδιο 8 μηνών για τη Γάζα: Πώς οι ΗΠΑ θέλουν να αφοπλίσουν τη Χαμάς

Ένα σχέδιο οκτάμηνης διάρκειας για τον σταδιακό αφοπλισμό της Χαμάς στη Γάζα έχει τεθεί στο τραπέζι από το λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ, με βασικό στόχο να συνδεθεί η παγίωση της εκεχειρίας με την παράδοση όπλων, την καταστροφή στρατιωτικών υποδομών και τη δημιουργία νέου διοικητικού σχήματος στον θύλακα. Το Reuters, που είδε το πλήρες κείμενο, αναφέρει ότι το σχέδιο ξεδιπλώνεται σε πέντε φάσεις και ολοκληρώνεται μόνο όταν πιστοποιηθεί ότι η Γάζα είναι πλέον χωρίς οπλισμό.

Σύμφωνα με το έγγραφο, η Γάζα θα διοικείται με βάση την αρχή «μία εξουσία, ένα νομικό σύστημα, ένας στρατός», από μια ομάδα Παλαιστίνιων τεχνοκρατών με την ονομασία Εθνική Επιτροπή για τη Διοίκηση της Γάζας (NCAG). Μόνο πρόσωπα που θα έχουν εξουσιοδότηση από αυτή τη δομή θα μπορούν να φέρουν όπλα, ενώ όλες οι ένοπλες φατρίες, συμπεριλαμβανομένου του Ισλαμικού Τζιχάντ, θα πρέπει να σταματήσουν τις στρατιωτικές δραστηριότητες. Η όλη διαδικασία θα εποπτεύεται από ειδική Επιτροπή Επαλήθευσης Συλλογής Όπλων, η οποία, σύμφωνα με το κείμενο, θα συγκροτηθεί υπό τον Νικολάι Μλαντένοφ.

Τα πέντε στάδια του σχεδίου

Η πρώτη φάση, διάρκειας 15 ημερών, προβλέπει ότι η NCAG θα αναλάβει τον διοικητικό και τον έλεγχο ασφάλειας στη Γάζα, ενώ θα ξεκινήσουν τα πρώτα προπαρασκευαστικά βήματα για τη συλλογή όπλων. Η δεύτερη φάση, από τις ημέρες 16 έως 40, προβλέπει ότι το Ισραήλ θα απομακρύνει βαρύ οπλισμό από περιοχές που ελέγχει, όπως τεθωρακισμένα και βαριά πυροβόλα, ενώ θα αναπτυχθεί και διεθνής δύναμη ασφαλείας.

Η τρίτη φάση, από τις ημέρες 31 έως 90, θεωρείται η πιο κρίσιμη. Σε αυτό το διάστημα η Χαμάς θα πρέπει να παραδώσει τα βαρέα όπλα και τον στρατιωτικό της εξοπλισμό στην NCAG, ενώ θα πρέπει να επιτρέψει την καταστροφή των σηράγγων, των εκρηκτικών και άλλων στρατιωτικών υποδομών. Η τέταρτη φάση, από τις ημέρες 91 έως 250, προβλέπει την καταγραφή και συγκέντρωση των υπολοίπων όπλων, ακόμη και των τυφεκίων, ενώ παράλληλα οι ισραηλινές δυνάμεις θα αρχίσουν να αποσύρονται σταδιακά. Στην πέμπτη και τελική φάση, θα γίνει η τελική επαλήθευση του αφοπλισμού και, εφόσον αυτή ολοκληρωθεί, θα ακολουθήσει η πλήρης ισραηλινή αποχώρηση από τη Γάζα, με εξαίρεση μια περίμετρο ασφαλείας. Μόνο τότε θα ανοίξει ο δρόμος για ολοκληρωμένη ανοικοδόμηση.

Τι προβλέπει για την ανοικοδόμηση και ποια είναι η βασική ένσταση

Το σχέδιο συνδέει ρητά την ανοικοδόμηση με την αποστρατιωτικοποίηση. Όπως αναφέρεται στο κείμενο, έργα αποκατάστασης θα μπορούν να προχωρούν μόνο σε περιοχές που θα έχουν χαρακτηριστεί αποστρατιωτικοποιημένες. Αυτό είναι και ένα από τα βασικά σημεία που προκαλούν έντονη παλαιστινιακή αντίδραση. Παλαιστίνιος αξιωματούχος που μίλησε στο Reuters χαρακτήρισε το σχέδιο «άδικο», εκτιμώντας ότι η Χαμάς θα ζητήσει αλλαγές και θα επιμείνει ότι δεν υπάρχουν επαρκείς εγγυήσεις πως το Ισραήλ θα τηρήσει τις δικές του δεσμεύσεις.

Παράλληλα, το σχέδιο δεν περιλαμβάνει καμία αναφορά σε ίδρυση παλαιστινιακού κράτους ή σε πολιτική πορεία προς κρατική υπόσταση, κάτι που αποτελεί πάγιο αίτημα της Χαμάς και άλλων παλαιστινιακών παρατάξεων. Τρεις φατρίες, ανάμεσά τους και ο Ισλαμικός Τζιχάντ, έχουν ήδη επικρίνει δημόσια την πρόταση, υποστηρίζοντας ότι δίνει προτεραιότητα στον αφοπλισμό αντί στην αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων και στην ανοικοδόμηση.

Η στάση της Χαμάς

Η Χαμάς, τουλάχιστον δημόσια, συνεχίζει να απορρίπτει τα αιτήματα για πλήρη αφοπλισμό. Ωστόσο, σύμφωνα με το Reuters, σε ιδιωτικές συνομιλίες εμφανίζεται διατεθειμένη να συζητήσει το ζήτημα, μόνο όμως αν αυτό συνδεθεί με μια σαφή πολιτική διαδικασία που να οδηγεί σε παλαιστινιακό κράτος. Μέχρι στιγμής, η οργάνωση δεν έχει απαντήσει δημόσια στο νέο κείμενο, αλλά αξιωματούχος της επιβεβαίωσε ότι το έγγραφο είναι αυθεντικό και ότι μελετάται.

Η ουσία είναι ότι το σχέδιο αυτό προσπαθεί να δέσει σε ένα ενιαίο πλαίσιο την εκεχειρία, τον αφοπλισμό, τη διοίκηση της Γάζας και την ανοικοδόμηση. Το αν μπορεί να προχωρήσει, παραμένει ανοιχτό ερώτημα. Για την ώρα, είναι σαφές ότι αγγίζει το πιο δύσκολο σημείο όλων των διαπραγματεύσεων: ποιος θα ελέγχει τη Γάζα την επόμενη μέρα και με ποιους όρους.

