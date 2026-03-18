Το σχόλιο Μπακογιάννη για την ομοιότητα της Σάκκαρη με τη Μαρίκα

Η Ντόρα Μπακογιάννη μίλησε για την οικογένειά της, τη Σία Κοσιώνη και τη Μαρία Σάκκαρη, σχολιάζοντας την ομοιότητα με τη Μαρίκα Μητσοτάκη.

18 Μαρ. 2026 21:23
Pelop News

Σε προσωπικό τόνο και με αναφορές στην οικογενειακή της ζωή μίλησε η Ντόρα Μπακογιάννη σε συνέντευξή της σε κρητικό τηλεοπτικό σταθμό, εστιάζοντας στον ρόλο της ως γιαγιά, αλλά και σε πρόσωπα του στενού της κύκλου.

Η ίδια περιέγραψε την καθημερινότητά της με τα εγγόνια της, σημειώνοντας ότι η σχέση τους είναι ιδιαίτερα χαλαρή και γεμάτη ζωντάνια, καθώς –όπως ανέφερε– στο σπίτι επικρατεί έντονη δραστηριότητα όταν συγκεντρώνεται η οικογένεια.

Αναφερόμενη στη νύφη της, Σία Κοσιώνη, σύζυγο του Κώστας Μπακογιάννης, στάθηκε κυρίως στα προσωπικά της χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι εκτιμά τον χαρακτήρα και την προσωπικότητά της, ανεξάρτητα από την επαγγελματική της πορεία.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε και στην Μαρία Σάκκαρη, με αφορμή τη σχέση της με τον Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, αναφερόμενη στον επικείμενο γάμο στα Χανιά. Όπως σημείωσε, πρόκειται για ένα πρόσωπο που εκτιμά, χαρακτηρίζοντάς την θετικά.

Παράλληλα, σχολίασε την ομοιότητα που –όπως έχει επισημανθεί και δημόσια– παρουσιάζει η αθλήτρια με τη μητέρα της, Μαρίκα Μητσοτάκη, εστιάζοντας κυρίως στο γέλιο τους, το οποίο περιέγραψε ως κοινό χαρακτηριστικό.

