Το σημερινό (25/3) αθλητικό τηλεοπτικό πρόγραμμα

COSMOTE SPORT 6 HD, 00.00: 2022 ATP Masters 1000 (τένις, Miami Open presented by Itau).

COSMOTE SPORT 7 HD, 02.00: Μιλγουόκι Μπακς-Ουάσινγκτον Ουίζαρντς (μπάσκετ, NBA).

COSMOTE SPORT 4 HD, 03.00: Ντένβερ Νάγκετς-Φοίνιξ Σανς (μπάσκετ, NBA)

COSMOTE SPORT 3 HD, 14.00:Λετονία – Κουβέιτ (ποδόσφαιρο, διεθνής φιλικός αγώνας).

COSMOTE SPORT 5 HD, 15.50: Formula 1 2022 (Γκραν-πρι Σαουδικής Αραβίας, ελεύθερα δοκιμαστικά 1).

COSMOTE SPORT 6 HD, 17.00: 2022 ATP Masters 1000 (τένις, Miami Open presented by Itau).

COSMOTE SPORT 5 HD, 18.50: Formula 1 2022 (Γκραν πρι Σαουδικής Αραβίας, ελεύθερα δοκιμαστικά 2).

COSMOTE SPORT 2 HD, 19.00: Νορβηγία-Σλοβακία (ποδόσφαιρο, διεθνής φιλικός αγώνας).

ΕΡΤ3, 19.15: Ολυμπιακός-Κηφισιά (βόλεϊ, Volley League Ανδρών).

Novasports 4HD, 20.00: Μονακό-Μπασκόνια (μπάσκετ, EuroLeague).

COSMOTE SPORT 9 HD, 20.00: Μάλτα-Αζερμπαϊτζάν (ποδόσφαιρο,

διεθνής φιλικός αγώνας).

OPEN TV, 20.15: Ρουμανία-Ελλάδα (ποδόσφαιρο, διεθνής φιλικός αγώνας).

COSMOTE SPORT 1 HD, 20.15: Ρουμανία-Ελλάδα, (ποδόσφαιρο, διεθνής φιλικός αγώνας).

Novasports Start, 21.00: Αλμπα Βερολίνου-Ερυθρός Αστέρας (μπάσκετ, EuroLeague).

Novasports Prime, 21.00: Βιλερμπάν-Ολυμπιακός (μπάσκετ,

EuroLeague).

COSMOTE SPORT 6 HD, 21.00: 2022 ATP Masters 1000 (τένις, Miami Open presented by Itau).

COSMOTE SPORT 7 HD, 21.15: Λουξεμβούργο-Βόρεια Ιρλανδία (ποδόσφαιρο,

διεθνής φιλικός αγώνας).

COSMOTE SPORT 8 HD, 21.45: Σαν Μαρίνο-Λιθουανία (διεθνής φιλικός αγώνας).

COSMOTE SPORT 3 HD, 21.45: Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Γεωργία (ποδόσφαιρο,

διεθνής φιλικός αγώνας).

Novasports 5HD, 22.00: Μπαρτσελόνα-Φενέρμπαχτσε (μπάσκετ, EuroLeague).

COSMOTE SPORT 2 HD, 22.15: Γαλλία-Ακτή Ελεφαντοστού (ποδόσφαιρο,

διεθνής φιλικός αγώνας).