Το σκεπτικό της Εισαγγελικής απόφασης για τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό Ρούτσι

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας, έδωσε το «πράσινο φως» για τη διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων στη σορό του γιου του Πάνου Ρούτσι, θύμα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, στα Τέμπη.

Στάση αναμονής από την οικογένεια Ρούτσι – Περιμένουν γραπτώς την έγκριση για τις τοξικολογικές εξετάσεις

Με εισαγγελική παραγγελία ανασύρεται από το αρχείο παλαιότερη μήνυση κατά ιατροδικαστών, η οποία συσχετίζεται με τα αιτήματα του Πάνου Ρούτσι και άλλων συγγενών θυμάτων του δυστυχήματος στα Τέμπη και διατάσσεται κατεπείγουσα έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας θα γίνουν αποδεκτά όλα τα αιτήματα για τη διενέργεια βιοχημικών και τοξικολογικών εξετάσεων, που θα τεθούν από τους συγγενείς των θυμάτων.

Το σκεπτικό της εισαγγελικής απόφασης

Η Δικαιοσύνη κλήθηκε να λύσει το γόρδιο δεσμό μεταξύ της βούλησης να ικανοποιηθεί το αίτημα του κ. Ρούτσι και της απρόσκοπτης συνέχισης της διαδικασίας με την έναρξη της δίκης της υπόθεσης των Τεμπών.

Η λύση προκειμένου να ικανοποιηθούν τα όλα αντίστοιχα αιτήματα που έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής από άλλες οικογένειες θυμάτων τόσο για εκταφές όσο και για τοξικολογικές εξετάσεις, βρέθηκε μέσα από την επανενεργοποίηση παλιάς δικογραφίας που είχε αρχειοθετηθεί το 2022. Επρόκειτο για υπόθεση που είχε σχηματιστεί ύστερα από μηνύσεις συγγενών θυμάτων κατά ιατροδικαστών. Με την ανάσυρσή της, οι εισαγγελικές αρχές βρήκαν τον τρόπο για να προχωρήσουν οι εκταφές και οι τοξικολογικές εξετάσεις χωρίς να «ξανανοίξει» η κύρια ανάκριση για το δυστύχημα των Τεμπών, η οποία έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται ο ορισμός ημερομηνίας της δίκης.

Οι εκταφές και οι εξετάσεις θα ενταχθούν σε ξεχωριστή δικογραφία, τα ευρήματα της οποίας θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ακροαματική διαδικασία. Αν, ωστόσο, προκύψουν ενδείξεις ποινικών ευθυνών – για ιατροδικαστές ή άλλα πρόσωπα – η νέα αυτή δικογραφία θα ακολουθήσει ανεξάρτητη ποινική πορεία.

Πάνος Ρούτσι: Συνεχίζει την απεργία πείνας

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέφερε ότι ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας καθώς δεν έχουν ικανοποιηθεί τα αιτήματα που έχει καταθέσει ενώπιον της δικαιοσύνης. Πρόκειται για το αίτημα ακυρότητας συνολικά όλης της προδικασίας, αλλά και το αίτημα να συνεχιστεί η ανακριτική έρευνα με περαιτέρω ανακριτικές πράξεις, καθώς δεν έχει αναδειχθεί η αλήθεια, όπως η ίδια υποστηρίζει σε αρκετές πτυχές της υπόθεσης.

Όπως γνωστοποίησε η κα Κωνσταντοπούλου, αργότερα το απόγευμα της Δευτέρας, την πληροφόρησαν συνεργάτες της ότι υπάρχει απορριπτική πρόταση από τον Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο για τα αιτήματα αυτά και αναμένεται το βούλευμά του δικαστικού συμβουλίου για το εάν τα αποδέχεται ή τα απορρίπτει και με τι σκεπτικό.

