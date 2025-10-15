Το σουβλάκι ο «εκλεκτός» μεζές, πότε αναμένεται να μειωθεί η τιμή του και πόσο

Αισιοδοξία επαγγελματιών εστίασης για μείωση του προσεχές διάστημα στη τιμή που πωλείται σήμερα το σουβλάκι.

Το σουβλάκι ο «εκλεκτός» μεζές, πότε αναμένεται να μειωθεί η τιμή του και πόσο
15 Οκτ. 2025 9:30
Pelop News

Μπορεί το τελευταίο διάστημα η τιμή για ένα σουβλάκι, να έχει πάρει την ανιούσα, ωστόσο δεν αποκλείεται το επόμενο χρονικό διάστημα οι καταναλωτές να αγοράζουν ελαφρώς φθηνότερα το κοτόπουλο από τα ψητοπωλεία.

Σούπερ Μάρκετ: Μειώνονται οι τιμές σε 2.000 κωδικούς, η λίστα των προϊόντων

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος ψητοπωλών Αττικής, Νίκος Αγγελοσούλης μιλώντας στο enikonomia.gr «μπορεί μέχρι τέλος του τρέχοντος έτους οι τιμές πώλησης τόσο στο σουβλάκι κοτόπουλο όσο και στο γύρο κοτόπουλο να μειωθούν  κατά 5% με 7% δηλαδή κατά 0,20 ευρώ για τους καταναλωτές εάν συνεχιστεί η πτωτική πορεία στην τιμή αγοράς του εν λόγω κρέατος και το επόμενο διάστημα. Αυτό θα αφορά όλα τα προϊόντα που πωλούνται με κοτόπουλο (πχ σκάρας, σούβλας, κεμπάπ κλπ)».

Κοτόπουλο: Πόσο αναμένεται μειωθούν οι τιμές στο τυλιχτό και στο καλαμάκι 

Σύμφωνα με τον κ. Αγγελοσούλη, η μέση τιμή: ενός γύρου κοτόπουλου στην Αττική take away διαμορφώνεται στα 3,60 ευρώ και ενδέχεται να μειωθεί στα 3,40 ευρώ εάν ισχύσει αυτή η πρόβλεψη. Ωστόσο υπάρχουν ψητοπωλεία που πωλούν το γύρο κοτόπουλο στα 3,20 ευρώ και κάποια άλλα στο 4,10 ευρώ.
στο σουβλάκι κοτόπουλο στην Αττική take away ανέρχεται γύρω στα 2,50 ευρώ και μπορεί να πέσει στα 2,30 ευρώ. Υπενθυμίζεται πως πέρυσι πωλούνταν στα 2,30 ευρώ.

Ενώ όσον αφορά στο εάν οι τιμές στον γύρο κοτόπουλο και στο σουβλάκι κοτόπουλο μπορεί να μειωθούν κατά 0,40 ευρώ και όχι κατά 0,20 ευρώ ο κ. Αγγελοσούλης εκτιμά πως αυτό είναι δύσκολο να γίνει σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα καθώς οι τιμές τους διαμορφώνονται και με βάση άλλους παράγοντες όπως από το ενοίκιο που καλείται να πληρώσει ένα ψητοπωλείο, από τα λειτουργικά κόστη που έχει κλπ.

Ποια είναι η εικόνα στο χοιρινό

Επίσης ο πρόεδρος ψητοπωλών Αττικής αναφέρεται και στο χοιρινό κρέας.  Όπως  υποστηρίζει ο κ. Αγγελοσούλης οι μέσες τιμές στην Αττική για take away στο τυλιχτό χοιρινό είναι στα 3,70 ευρώ με 3,80 ευρώ και το καλαμάκι κοστίζει περίπου 2,50 ευρώ στον καταναλωτή.

Και συνεχίζει λέγοντας πως σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα δεν αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω οι τιμές στο τυλιχτό χοιρινό και στο σουβλάκι χοιρινό και προβλέπεται να παραμείνουν στα υφιστάμενα επίπεδα και το επόμενο διάστημα.

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:02 Πάτρα: Σάλος από την απρόκλητη επίθεση Αγγελόπουλου στον δημοσιογράφο της «Π» Παναγιώτη Ρηγόπουλο
9:57 Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Αλληλοκατηγορούνται οι δύο συλληφθέντες, το τρίτο πρόσωπο «κλειδί»
9:48 Χατζηδάκης για Μέση Ανατολή: Η Ελλάδα είναι αξιόπιστος συνομιλητής με όλες τις πλευρές
9:42 Τέξας: Μια παραγγελία τους έφερε στα χέρια, άγρια συμπλοκή ΒΙΝΤΕΟ
9:42 Τσιάρας για επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ: Θα ξεκινήσουν μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα της OLAF
9:33 Χρυσός: Νέο ράλι τιμών, πόσο έφτασε
9:30 Το σουβλάκι ο «εκλεκτός» μεζές, πότε αναμένεται να μειωθεί η τιμή του και πόσο
9:26 ΒΙΝΤΕΟ Κάνσας: Απαγωγή 35χρονης από τον σύντροφό της
9:20 Ουκρανία: Μαζική εσπευσμένη απομάκρυνση κατοίκων της Κούπιανσκ
9:12 «Ρολά» κατεβάει το MTV στην Ευρώπη, τι θα γίνει με την Αμερική
9:05 Ινδονησία: Νέα ισχυρή έκρηξη του ηφαιστείου Λεουοτόμπι Λάκι-Λάκι, τέφρα 10 χιλιομέτρων ΒΙΝΤΕΟ
9:03 σπιράλ: Η βία έχει φωλιάσει στην πόλη και σε κάθε ευκαιρία δείχνει το πρόσωπό της
8:59 Πάτρα: Το «Καπλάνι της Βιτρίνας» την Κυριακή 19/10
8:53 Θεσσαλονίκη: Γκαζάκι τα ξημερώματα έξω από τα ΚΕΠ Νεάπολης – Συκεών
8:45 Επιστροφή ενοικίου: Ποιοι κινδυνεύουν με αποκλεισμό από το πρόγραμμα
8:42 Στο Νοσοκομείο ο Πάνος Ρούτσι
8:35 Τροχαίο στην Αττική Οδό, σύγκρουση αστικού λεωφορείου με φορτηγό
8:33 ΑΑΔΕ: Νέα ψηφιακά εργαλεία για τη διαχείριση σχολαζουσών κληρονομιών, στόχος η αξιοποίηση υπέρ του Δημοσίου
8:26 Νέα στοιχεία για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Το τηλεφώνημα-κλειδί και το ενδεχόμενο τρίτου προσώπου
8:15 Το Ισραήλ ανοίγει το πέρασμα της Ράφα, τι περιλαμβάνει δεύτερο στάδιο του σχεδίου Τραμπ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ