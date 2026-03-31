Το στερνό «αντίο» στη Μαρινέλλα,η κηδεία της και η επιθυμία της οικογένειάς της

Από τις 08:00 έως τις 13:00, η σορός της θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου

31 Μαρ. 2026 7:58
Η σπουδαία Μαρινέλλα σίγησε για πάντα, αλλά αφήνει πίσω της μία σπουδαία παρακαταθήκη. Αμέτρητα τραγούδια που αγαπήθηκαν θα συντροφεύουν ακόμα γενιές και γενιές. Με πόνο καρδιάς, τα πρόσωπα που τη λάτρεψαν, η μονάκριβη κόρη της, τα εγγόνια της, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι σήμερα, Τρίτη (31.03.2026) θα πουν το τελευταίο αντίο στη μοναδική καλλιτέχνιδα.

Με βαθιά συγκίνηση, η Ελλάδα θα πει το «τελευταίο αντίο» στη Μαρινέλλα στις 14:00 στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών, ενώ από τις 08:00 έως τις 13:00, η σορός της θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου.

Σημειώνεται ότι η οικογένεια της Μαρινέλλας επιθυμεί η ταφή να γίνει σε στενό κύκλο και αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια, «Φλόγα». Στην κηδεία αναμένεται να βρεθούν ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ήταν και από τους πρώτους που δημοσίευσε μήνυμα για τον θάνατό της, η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας και πολλοί άλλοι εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου.

Παράλληλα,  έγινε γνωστό, ότι στην κηδεία, θα εκφωνήσουν επικήδειους λόγους η Χάρις Αλεξίου και ο Γιώργος Νταλάρας.

Η επιθυμία της οικογένειας

Σχετικά με την κηδεία της Μαρινέλλας έκανε και επίσημη ανακοίνωση η οικογένειά της.

«Την πολυαγαπημένη μας Μαρινέλλα αποχαιρετούμε την Τρίτη 31 Μαρτίου και ώρα 14:00, από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών. Η σορός της θα βρίσκεται για προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου από τις 08:00 έως τις 13:00. Η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο. Παράκληση, αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στη “Φλόγα”, Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια», ανέφερε η ανακοίνωση της οικογένειας.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:40 Αμετάβλητες οι τιμές του πετρελαίου στο Brent
10:27 Πολλιάς στον peloponnisos FM: «Είμαστε ικανοποιημένοι από τον Ημιμαραθώνιο, στόχος οι 10.000 δρομείς»
10:20 Κύπρος: Ορατή πυραυλική επίθεση εναντίον του Ισραήλ
10:17 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:10 Πέτη Πέρκα: Νέα Πρόεδρος της ΚΟ της Νέας Αριστεράς
10:01 Πρώτο βήμα για τον οδοντωτό, αλλά…-Κλειδί η μελέτη από το ΤΕΕ
9:59 Έσωσε γλάρο μπλεγμένο σε ένα μέτρο σπάγκο βουτώντας στο φράγμα Θέρμης
9:50 Τα Εμιράτα επιχειρούν να πλήξουν την οικονομία του Ιράν
9:41 Κ. Πιερρακάκης: Το Δημόσιο δεν θα ασκήσει ένδικα μέσα για τις αποζημιώσεις για την υπόθεση των Τεμπών
9:31 «Κλαίει πολύ, πάντα είναι πρόβλημα όταν δεν παίρνει το αποτέλεσμα που θέλει», Νίξον για Αταμάν
9:21 Σήμερα (31/03/2026) η καταβολή επιδομάτων ΟΠΕΚΑ, δείτε εάν είστε δικαιούχος
9:11 Ξεκίνησε η βεβαίωση κλήσεων από τις κάμερες Τεχνητής Νοημοσύνης και τις κάμερες των λεωφορείων
9:00 ΠΑΣΟΚ: Πρώτος στην Αχαΐα ο Άρης Καρβούνης
8:51 Δύο νεκροί και 30 τραυματίες στην Ουκρανία από ρωσικά drones
8:41 Το Associated Press αποκαλύπτει: Γιατί οι σύμμαχοι του Τραμπ στον Κόλπο ζητούν να συνεχίσει τον πόλεμο
8:30 «Η επιλογή σας βαθιά καθεστωτική και βρόμικη. Είστε ψευδολόγος, υβριστής και συκοφάντης», επίθεση Κωνσταντοπούλου σε Σεβαστίδη
8:19 Μεταδόσεις: Ουγγαρία-Ελλάδα και η μάχη της Ελπίδων με τη Γερμανία
8:09 Τα νέα δεδομένα στο ΠΑΣΟΚ: Ονόματα και σταυροί στη νέα Κεντρική Επιτροπή, πρώτος ο Λευτέρης Καρχιμάκης
7:58 Το στερνό «αντίο» στη Μαρινέλλα,η κηδεία της και η επιθυμία της οικογένειάς της
7:47 Δήμος Καλαβρύτων: Έργα θωράκισης και προστασίας του Οδοντωτού αλλά με την γραμμή εν λειτουργία
