Το στερνό «αντίο» στη Μαρινέλλα,η κηδεία της και η επιθυμία της οικογένειάς της

Η σπουδαία Μαρινέλλα σίγησε για πάντα, αλλά αφήνει πίσω της μία σπουδαία παρακαταθήκη. Αμέτρητα τραγούδια που αγαπήθηκαν θα συντροφεύουν ακόμα γενιές και γενιές. Με πόνο καρδιάς, τα πρόσωπα που τη λάτρεψαν, η μονάκριβη κόρη της, τα εγγόνια της, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι σήμερα, Τρίτη (31.03.2026) θα πουν το τελευταίο αντίο στη μοναδική καλλιτέχνιδα.

Με βαθιά συγκίνηση, η Ελλάδα θα πει το «τελευταίο αντίο» στη Μαρινέλλα στις 14:00 στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών, ενώ από τις 08:00 έως τις 13:00, η σορός της θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου.

Σημειώνεται ότι η οικογένεια της Μαρινέλλας επιθυμεί η ταφή να γίνει σε στενό κύκλο και αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια, «Φλόγα». Στην κηδεία αναμένεται να βρεθούν ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ήταν και από τους πρώτους που δημοσίευσε μήνυμα για τον θάνατό της, η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας και πολλοί άλλοι εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου.

Παράλληλα, έγινε γνωστό, ότι στην κηδεία, θα εκφωνήσουν επικήδειους λόγους η Χάρις Αλεξίου και ο Γιώργος Νταλάρας.

Η επιθυμία της οικογένειας

Σχετικά με την κηδεία της Μαρινέλλας έκανε και επίσημη ανακοίνωση η οικογένειά της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ΜΑΡΙΝΕΛΛΑ / MARINELLA (@marinelladiva)

«Την πολυαγαπημένη μας Μαρινέλλα αποχαιρετούμε την Τρίτη 31 Μαρτίου και ώρα 14:00, από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών. Η σορός της θα βρίσκεται για προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου από τις 08:00 έως τις 13:00. Η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο. Παράκληση, αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στη “Φλόγα”, Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια», ανέφερε η ανακοίνωση της οικογένειας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



