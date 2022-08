Το Στρατέγκο πάει Καλάβρυτα – Πλήθος συμμετοχών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

Τι είναι το Stratego; Ενα πολύ ωραίο επιτραπέζιο παιχνίδι!

Για τον γράφοντα, μάλιστα, είναι καλύτερο ακόμη και από το σκάκι. Τι μπορεί να προσφέρει το Stratego; Ευστροφία, βελτίωση της αντιληπτικής ικανότητας και της μνήμης, άπειρες ευχάριστες στιγμές και… οικονομική ανάπτυξη. Ναι-ναι, καλά διαβάσατε, οικονομική ανάπτυξη, καθώς μια μεγάλη διοργάνωση Stratego μπορεί να μαζέψει εκατοντάδες κόσμο σε μια περιοχή.

Δεν μας πιστεύετε; Κακώς. Αρκεί να ρίξετε μια ματιά στο τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες στα Καλάβρυτα. Ο λόγος για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα που θα φιλοξενηθεί στη συγκεκριμένη περιοχή το διάστημα 25-28 Αυγούστου, με τη συμμετοχή πλήθους συμμετεχόντων και συνοδών, κάτι που μεταφράζεται σε βαθιά οικονομική ανάσα για τον Δήμο Καλαβρύτων και την ευρύτερη περιοχή.

Δεν είναι τυχαίο, μάλιστα, ότι στους αγώνες που διοργανώνει η Patras Stratego Team, με την υποστήριξη του τοπικού Δήμου και τη συμβολή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, θα πάρουν μέρος οι καλύτεροι παίκτες από όλο τον κόσμο. Χαρακτηριστικό του υψηλού επιπέδου της διοργάνωσης είναι το γεγονός πως οι παίκτες που θα συμμετάσχουν φέτος στο ιβέντ έχουν κατακτήσει 9 φορές το Παγκόσμιο πρωτάθλημα, χρυσό μετάλλιο στην Ολυμπιάδα Νόησης και 19 Εθνικά πρωταθλήματα!

Κ. ΔΑΦΑΛΙΑΣ: «ΜΕΓΑΛΗ ΒΟΗΘΕΙΑ, 200 ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ»

«Ναι, η διοργάνωση πρόκειται να βοηθήσει οικονομικά την περιοχή μας», ανέφερε στην «Π» ο πρόεδρος της Ενωση Ξενοδόχων και Τουριστικών Καταλυμάτων Καλαβρύτων Κωνσταντίνος Δαφαλιάς. «Η αισιοδοξία που έχουμε αποτυπώνεται και από τις κρατήσεις που έχουν γίνει στα ξενοδοχεία της περιοχής μας. Τα Καλάβρυτα έχουν παραδοσιακά αρκετό κόσμο κάθε Αύγουστο, όμως η διοργάνωση του Παγκοσμίου πρωταθλήματος Stratego αποτελεί τον καλύτερο τρόπο για να ολοκληρωθεί το τρίμηνο του καλοκαιριού», παρατήρησε ο Κ. Δαφαλιάς, ο οποίος με έναν πρόχειρο υπολογισμό εκτίμησε ότι στα Καλάβρυτα τις ημέρες του πρωταθλήματος θα βρεθούν περίπου 200 επισκέπτες, οι οποίοι θα ενισχύσουν σημαντικά την τοπική οικονομία. Από την Ενωση Ξενοδόχων και Τουριστικών Καταλυμάτων της περιοχής πληροφορηθήκαμε επίσης ότι η μέση πληρότητα στα Καλάβρυτα αυτήν την περίοδο είναι στο 50%, με τα ξενοδοχεία που είναι πιο κοντά στο κέντρο να έχουν τη μεγαλύτερη κίνηση. Με τους αγώνες του Stratego θα βοηθηθούν οι ξενοδόχοι και για την περίοδο του Σεπτεμβρίου που παραδοσιακά είναι ο δύσκολος μήνας της σεζόν, μέχρι να ξεκινήσει η φουλ επισκεψιμότητα τον χειμώνα.

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΜΕΝΟΥ…

Σε ό,τι αφορά το Παγκόσμιο πρωτάθλημα Stratego, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η διοργάνωση ήταν αρχικά προγραμματισμένη να διεξαχθεί πέρυσι, όμως αναβλήθηκε εξαιτίας της πανδημίας. Οι αγώνες θα ξεκινήσουν την Πέμπτη με την κατηγορία Barrage. Η συγκεκριμένη κατηγορία παίζεται με 8 πιόνια για κάθε παίκτη και χαρακτηρίζεται από την γρήγορη εξέλιξη των αγώνων.

Την Παρασκευή και το Σάββατο θα ανοίξει η αυλαία» στο σημαντικότερο μέρος της διοργάνωσης. Ο λόγος για την κατηγορία Senior που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, διεξάγεται με τα 40 πιόνια και αναμένεται υψηλότατος ανταγωνισμός.

Τέλος, την Κυριακή το μενού περιλαμβάνει το τουρνουά εθνικών ομάδων, την κατηγορία Junior, στην οποία μπορούν να λάβουν μέρος παίκτες έως 14 ετών και το ανοικτό Open Kalavryta 1821, το οποίο θα πραγματοποιηθεί με πιόνια ειδικής συλλεκτικής έκδοσης αφιερωμένης στο 1821.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΒΕΝΤ

Να σημειωθεί ότι το πρωτάθλημα θα περιλαμβάνει και παράλληλα ιβέντ. Την Παρασκευή το κοινό θα παρακολουθήσει το ντοκιμαντέρ που επιμελήθηκε η Επιτροπή Ελλάδα 2021 «By the light of thin eyes-200 Years of Greece», σε ελληνική και αγγλική γλώσσα, ενώ το Σάββατο ο ταλαντούχος καλλιτέχνης Θεάτρου Σκιών Χρήστος Καλπουζάνης θα παρουσιάσει την παράσταση «Καρατζάς: Η Μάχη στη Γηροκομίτισσα», ενώ η βραδιά θα κλείσει με το επίσημο δείπνο των αγώνων στο εστιατόριο «Αυλή» και πάρτι στο bar «EVENT».

Το μενού στο πρωτάθλημα Stratego περιλαμβάνει και τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής του Δήμου Καλαβρύτων, του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Σκεπαστού και μελών του Χορευτικού τμήματος Δήμου Πατρέων, καθώς επίσης και συναυλία από το δυναμικό συγκρότημα TRIX. Τι λέτε, πάμε Καλάβρυτα;