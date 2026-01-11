Το ‘στρωσε κανονικά σε Ανω Χώρα Ναυπακτίας και Ελατού ΒΙΝΤΕΟ

Χιόνισε στην Ορεινή Ναυπακτία το βράδυ του Σαββάτου. Αυτή την ώρα, μηχανήματα έργου και αλατιέρες βρίσκονται στη μάχη για να καθαρίσουν το οδικό δίκτυο. Απαραίτητες κρίνονται οι αντιολισθητικές αλυσίδες για όποιον κινηθεί προς τα ορεινά της Ναυπακτίας.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι παρεμβάσεις της Πολιτικής Προστασίας στο οδικό δίκτυο της Αιτωλοακαρνανίας, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και των πολλαπλών καταπτώσεων και χιονοπτώσεων που σημειώθηκαν σε όλο τον νομό.

Εννέα (9) μηχανήματα έργου επιχειρούν διαρκώς για την άμεση αποκατάσταση της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο .

Κλειστά τμήματα:

• Πλάτανος Ναυπακτίας – Χάνι Λιόλιου: το τμήμα ανοίγει άμεσα.

• Γραμμένη Οξυά – όρια νομού: το τμήμα ανοίγει άμεσα.

Όλο το υπόλοιπο ορεινό οδικό δίκτυο παραμένει ανοιχτό, ωστόσο απαιτείται αυξημένη προσοχή . Έχουν καταγραφεί δεκάδες καταπτώσεις σε διάφορα σημεία του Νομού, οι οποίες αντιμετωπίζονται άμεσα από τα συνεργεία και τα μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή.

ΒΙΝΤΕΟ από το nafpaktianews.gr

