Το ‘στρωσε κανονικά σε Ανω Χώρα Ναυπακτίας και Ελατού ΒΙΝΤΕΟ

Εννέα (9) μηχανήματα έργου επιχειρούν διαρκώς για την άμεση αποκατάσταση της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο .

Το 'στρωσε κανονικά σε Ανω Χώρα Ναυπακτίας και Ελατού ΒΙΝΤΕΟ
11 Ιαν. 2026 12:44
Pelop News

Χιόνισε στην Ορεινή Ναυπακτία το βράδυ του Σαββάτου. Αυτή την ώρα, μηχανήματα έργου και αλατιέρες βρίσκονται στη μάχη για να καθαρίσουν το οδικό δίκτυο. Απαραίτητες κρίνονται οι αντιολισθητικές αλυσίδες για όποιον κινηθεί προς τα ορεινά της Ναυπακτίας.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι παρεμβάσεις της Πολιτικής Προστασίας στο οδικό δίκτυο της Αιτωλοακαρνανίας, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και των πολλαπλών καταπτώσεων και χιονοπτώσεων που σημειώθηκαν σε όλο τον νομό.

Εννέα (9) μηχανήματα έργου επιχειρούν διαρκώς για την άμεση αποκατάσταση της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο .

Κλειστά τμήματα:
• Πλάτανος Ναυπακτίας – Χάνι Λιόλιου: το τμήμα ανοίγει άμεσα.
• Γραμμένη Οξυά – όρια νομού: το τμήμα ανοίγει άμεσα.

Όλο το υπόλοιπο ορεινό οδικό δίκτυο παραμένει ανοιχτό, ωστόσο απαιτείται αυξημένη προσοχή . Έχουν καταγραφεί δεκάδες καταπτώσεις σε διάφορα σημεία του Νομού, οι οποίες αντιμετωπίζονται άμεσα από τα συνεργεία και τα μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή.

ΒΙΝΤΕΟ από το nafpaktianews.gr

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:02 Ο Ανδρέας Κατσανιώτης παρών στην εκδήλωση του Επιμελητηρίου Αχαϊας
16:53 Αυτό ήταν το πρόβλημα που έστειλε την Ελενα Παπαρίζου στο Νοσοκομείο
16:52 Οι Γυναίκες του Προμηθέα ήττα από τα Μελίσσια
16:51 «Ατσάλινη» η Παναχαϊκή 1-1 με Ζάκυνθο, νίκες για Παναιγιάλειο και Θύελλα
16:47 Γ. Κογιώνης για Ενωση: «Πίστη, πλάνο και αποφασιστικότητα»
16:43 Ο ΝΟΠ ανακοίνωσε το “διαζύγιο” με τον Λεμπέση
16:37 Ο Ιάσων Φωτήλας για την υποδοχή του Νίκου Δένδια
16:29 Εκδήλωση μνήμης στα Σελλά για τους νεκρούς από τα ναζιστικά στρατεύματα των Γερμανών
16:24 Σίγουρος ένας πρώην επικεφαλής της MI6: «Δεν είναι πάντα ο Πούτιν. Είναι και σωσίες του»!
16:11 Κύπρος: Καλεί σε βοήθεια 4 χώρες για το επίμαχο βίντεο που «καίει» την κυβέρνηση
16:05 ΠΑΝ. ΒΑΣ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΙΚΕ: Οι απαντήσεις του δικηγόρου για τις «Milka σοκολάτα oreo» και «Milka σοκολάτα oreo Brownies»
15:54 Ζάκυνθος: Διαβάστε το πόρισμα-σοκ για το πιτ μπουλ που «έφαγε» το 2χρονο παιδάκι
15:49 H Παναχαϊκή κάνει το πρώτο βήμα κόντρα στη Ζάκυνθο
15:49 Βελόπουλος: Η Κυβέρνηση καλεί τους αγρότες όχι σε διάλογο αλλά για την κηδεία τους!
15:38 Καλάβρυτα: Μην πάτε χωρίς αλυσίδες και…τηλεφώνημα!
15:30 Ο Τραμπ απειλεί και την Κούβα: Κάντε συμφωνία με τις ΗΠΑ πριν να είναι πολύ αργά
15:24 Σε ποια περιοχή της Ελλάδας θα είναι κλειστά τα σχολεία τη Δευτέρα λόγω χιονιά!
15:14 Εκοψαν την πίτα τους τα ΚΑΠΗ Αιγίου στο «Αλέκος Μέγαρης» ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
15:13 Η αποκάλυψη της Αντζελας Γκερέκου για τον Καποδίστρια
15:01 Χειροπέδες σε υπάλληλο του Δήμου για πλαστογράφηση εγγράφου και δωροληψία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ