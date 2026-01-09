Το συγκινητικό βίντεο της Finos Film για τον Χρήστο Πολίτη

Ο Χρήστος Πολίτης κέρδισε το βραβείο Α’ Ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης το 1969.

Το συγκινητικό βίντεο της Finos Film για τον Χρήστο Πολίτη
09 Ιαν. 2026 10:40
Pelop News

Βίντεο με αποσπάσματα από ταινίες στις οποίες πρωταγωνίστησε ο Χρήστος Πολίτης ανέβασε στο Instagram η Finos Film ως αφιέρωμα στον σπουδαίο ηθοποιό, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 83 ετών.

Το βίντεο συνοδεύει με το εξής κείμενο: «Έφυγε από τη ζωή ένας ακόμα σπουδαίος ηθοποιός μας, ο Χρήστος Πολίτης. Ένας ηθοποιός με διακριτική γοητεία, θεατρική παιδεία και ξεχωριστό αποτύπωμα στο ελληνικό θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Η Φίνος Φιλμ σηματοδοτεί την πρώτη του κινηματογραφική εμφάνιση, με έναν μικρό ρόλο στην ταινία «Η Λεωφόρος του Μίσους» το 1968, ενώ την επόμενη κιόλας χρονιά κέρδισε το βραβείο Α’ Ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για την ερμηνεία του στην ταινία «Το Κορίτσι του 17». Ξεχωριστός για εμάς ήταν και ο ρόλος του στον «Αστερισμό της Παρθένου» (1973) δίπλα στη Ζωή Λάσκαρη, όπου το ταλέντο και η στόφα πρωταγωνιστή ήταν πάντα παρούσα.

Ευρύτερα αγαπήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό μέσα από δημοφιλείς σειρές, με πιο εμβληματικό τον ρόλο του Γιάγκου Δράκου στη “Λάμψη”, που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή.

Καλό ταξίδι σε έναν καλλιτέχνη που έζησε με αξιοπρέπεια, εντός κι εκτός σκηνής.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του».

 

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Finos Film (@finosfilm_official)

 

