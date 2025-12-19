Η συγγνώμη του Νίκου Παππά για το επεισόδιο στο Στρασβούργο: «Δεν φυγαδεύτηκα, ντρέπομαι για την αντίδρασή μου»

Ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για το επεισόδιο με δημοσιογράφο στη Γερμανία, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά στο MEGA.

Ο πρώην αθλητής διευκρίνισε ότι δεν φυγαδεύτηκε από τη χώρα, αλλά έφυγε κανονικά από την κύρια είσοδο, όπως κάνει καθημερινά. Αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι απείλησε τον δημοσιογράφο με φράσεις όπως «θα σε δείρω», υποστηρίζοντας ότι είπε «κοίτα πώς είμαι και κοίτα πώς είσαι», αναφερόμενος αποκλειστικά στη σωματική διάπλαση και όχι σε υποτιμητικό τρόπο.

«Είδατε αυτός ο άνθρωπος, που εμφανίστηκε σε 30 εκπομπές μέσα σε μία μέρα, να έχει το παραμικρό σημάδι; Δεν τον γρονθοκόπησα», τόνισε, προσθέτοντας ότι είναι ο ίδιος ο πρώτος που καταδικάζει την πράξη του.

Ο Νίκος Παππάς εξέφρασε βαθιά μεταμέλεια, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μετανιώνω, αν είναι δυνατόν. Ζητώ συγγνώμη για αυτό το επεισόδιο. Είμαι ο πρώτος που καταδικάζω την πράξη μου, ντρέπομαι γι’ αυτήν. Δεν θέλω κανένας νεαρός που θα ακούσει αυτή την ιστορία να υιοθετήσει τέτοιες πρακτικές».





