Το τελευταίο «αντίο» στην Άννα Κυριακού: Συγκίνηση στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών

Με βαθιά συγκίνηση αποχαιρέτησαν συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι τη σπουδαία ηθοποιό Άννα Κυριακού, τη θρυλική «Μπεμπέκα» από τις «Τρεις Χάριτες», που έφυγε πλήρης ημερών στα 96 της χρόνια.

Το τελευταίο «αντίο» στην Άννα Κυριακού: Συγκίνηση στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών
15 Οκτ. 2025 11:31
Pelop News

Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης 15 Οκτωβρίου στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών η κηδεία της Άννας Κυριακού. Η αγαπημένη ηθοποιός, που έγραψε τη δική της ξεχωριστή πορεία στο θέατρο και την τηλεόραση, έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, σε ηλικία 96 ετών, αφήνοντας πίσω της ένα σπουδαίο καλλιτεχνικό αποτύπωμα.

Συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι του θεάτρου και της τηλεόρασης βρέθηκαν στο κοιμητήριο για να την αποχαιρετήσουν με αγάπη και σεβασμό. Στο πλευρό της μέχρι το τέλος βρισκόταν ο γιος της, Χρήστος Αποστολίδης, ο οποίος είχε αφιερωθεί στη φροντίδα της τα τελευταία χρόνια.

Το τελευταίο «αντίο» στην Άννα Κυριακού: Συγκίνηση στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών

Ανάμεσα στα πρώτα πρόσωπα που στάθηκαν δίπλα του για να πουν το τελευταίο «αντίο» ήταν ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος και η Νάντια Μουρούζη. Παρόντες και οι δημιουργοί της θρυλικής σειράς «Τρεις Χάριτες», Μιχάλης Ρέππας και Θανάσης Παπαθανασίου, που κρατούσαν στα χέρια τους ένα στεφάνι στη μνήμη της.

Το τελευταίο «αντίο» στην Άννα Κυριακού: Συγκίνηση στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών

Ο γιος της, φανερά συγκινημένος, μίλησε για τη μητέρα του λέγοντας: «Είμαι πολύ συγκινημένος. Μια ολόκληρη ζωή γεμάτη. Έφυγε ευτυχισμένη. Στο πλευρό της είχε και τον γιο της και τον εγγονό της κι έχοντας ολοκληρώσει το όνειρο ζωής της που ήταν το βιβλίο, η βιογραφία της. Τα έκανε όλα στη ζωή της, αγαπήθηκε από τον κόσμο».

Η Άννα Κυριακού υπήρξε μια από τις πιο αγαπημένες μορφές του ελληνικού θεάτρου και της τηλεόρασης, με σπουδαίες ερμηνείες και ανεξίτηλη παρουσία που σημάδεψε ολόκληρες γενιές.

Το τελευταίο «αντίο» στην Άννα Κυριακού: Συγκίνηση στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:00 Αντώνης Κουνάβης: «Η κοινωνία έχει άποψη, δεν ποδηγετείται» – Ξανά στη μάχη για τη ΔΕΕΠ Αχαΐας, με μηνύματα ενότητας αλλά και με αιχμές
13:56 Ρόδος: Παλεύει για τη ζωή του το 3χρονο κοριτσάκι που ανασύρθηκε από τον πάτο πισίνας
13:52 Μητσοτάκης από το «Αττικόν»: Σε λειτουργία σύντομα τα πιο σύγχρονα ΤΕΠ της χώρας
13:42 «Γράφουν στην εκκλησία με γερανό»: Τα μηνύματα που ξεσκέπασαν το δίκτυο με τα μπλόκα της Τροχαίας
13:35 Πάτρα: Έκοψε δέντρα στην πλατεία Ελευθερίας και επέστρεψε νύχτα για να ολοκληρώσει τον βανδαλισμό ΦΩΤΟ
13:27 Φοινικούντα: Νέες αποκαλύψεις για τη διπλή δολοφονία – Αλληλοκατηγορούνται οι δράστες, θρίλερ με τον ηθικό αυτουργό
13:19 Μετά την εκεχειρία, η Γάζα βυθίζεται στο χάος: Οι φατρίες που αμφισβητούν τη Χαμάς
13:17 Mε την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας το 1ο fitness meeting Δυτικής Ελλάδας
13:17 Καλάβρυτα: Κάλεσμα του Εμπορικού Συλλόγου για το νοσοκομείο
13:12 «Κάτω τα χέρια από το Μνημείο όλων μας»: Η Μαρία Καρυστιανού καταγγέλλει “αλαζονική οικειοποίηση” του Αγνώστου Στρατιώτη
13:09 Το Μουσείο Τύπου ανοίγει τις ιστορικές του σελίδες για το Έπος του ’40 στην Πάτρα
13:07 Οι διαιτητές για την πρεμιέρα των ομάδων της Αχαΐας στην Α2 Εθνική
13:00 Πού χάθηκαν οι πινακίδες; Νέες καταγγελίες για τις σημάνσεις των οδών της Πάτρας
12:57 Φάμελλος: «Πιστεύω σε έναν δυνατό και ενωμένο ΣΥΡΙΖΑ – Δεν είμαι αντίπαλος του Αλέξη Τσίπρα»
12:56 Πάτρα – Ξυλοδαρμός Π. Ρηγόπουλου: Μήνυση και από την φύλακα του Αρχαίου Ωδείου στους εισβολείς! ΦΩΤΟ
12:54 Ζυμώσεις για τις εκλογές του ΝΟΠ
12:50 Παλαιόκαστρο: «Μάθετε στον Αλέξανδρο να μην δίνει σημασία» – Σοκάρει η καταγγελία για κακοποίηση 11χρονου σε δημοτικό
12:45 Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα €9,355 δισ. στο εννεάμηνο – Στα €6,3 δισ. τα φοροέσοδα τον Σεπτέμβριο
12:41 Δείτε ποιος δήμαρχος της Αχαΐας έχει γράψει σχολικό βιβλίο
12:40 ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Οι Γραμματείες της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ