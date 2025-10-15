Το τελευταίο «αντίο» στην Άννα Κυριακού: Συγκίνηση στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών

Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης 15 Οκτωβρίου στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών η κηδεία της Άννας Κυριακού. Η αγαπημένη ηθοποιός, που έγραψε τη δική της ξεχωριστή πορεία στο θέατρο και την τηλεόραση, έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, σε ηλικία 96 ετών, αφήνοντας πίσω της ένα σπουδαίο καλλιτεχνικό αποτύπωμα.

Συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι του θεάτρου και της τηλεόρασης βρέθηκαν στο κοιμητήριο για να την αποχαιρετήσουν με αγάπη και σεβασμό. Στο πλευρό της μέχρι το τέλος βρισκόταν ο γιος της, Χρήστος Αποστολίδης, ο οποίος είχε αφιερωθεί στη φροντίδα της τα τελευταία χρόνια.

Ανάμεσα στα πρώτα πρόσωπα που στάθηκαν δίπλα του για να πουν το τελευταίο «αντίο» ήταν ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος και η Νάντια Μουρούζη. Παρόντες και οι δημιουργοί της θρυλικής σειράς «Τρεις Χάριτες», Μιχάλης Ρέππας και Θανάσης Παπαθανασίου, που κρατούσαν στα χέρια τους ένα στεφάνι στη μνήμη της.

Ο γιος της, φανερά συγκινημένος, μίλησε για τη μητέρα του λέγοντας: «Είμαι πολύ συγκινημένος. Μια ολόκληρη ζωή γεμάτη. Έφυγε ευτυχισμένη. Στο πλευρό της είχε και τον γιο της και τον εγγονό της κι έχοντας ολοκληρώσει το όνειρο ζωής της που ήταν το βιβλίο, η βιογραφία της. Τα έκανε όλα στη ζωή της, αγαπήθηκε από τον κόσμο».

Η Άννα Κυριακού υπήρξε μια από τις πιο αγαπημένες μορφές του ελληνικού θεάτρου και της τηλεόρασης, με σπουδαίες ερμηνείες και ανεξίτηλη παρουσία που σημάδεψε ολόκληρες γενιές.

