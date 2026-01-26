Το τελευταίο «αντίο» στον 19χρονο Νίκο Βαβαρούτα την Τρίτη – Συγκλονισμένη η Πάτρα από την τραγωδία στην Παραλία

Αύριο, Τρίτη, συγγενείς, φίλοι και η τοπική κοινωνία της Πάτρας θα αποχαιρετήσουν τον 19χρονο Νίκο Βαβαρούτα, που έχασε τη ζωή του στο φονικό τροχαίο στην Παραλία. Το πένθος παραμένει βαρύ και για την 17χρονη Αγγελική Δρίβα, που σκοτώθηκε στο ίδιο δυστύχημα.

26 Ιαν. 2026 14:02
Pelop News

Αύριο, Τρίτη, στις 12 το μεσημέρι, συγγενείς, φίλοι και δεκάδες συμπολίτες θα πουν το τελευταίο αντίο στον 19χρονο Νικόλαο Βαβαρούτα, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Παραλία Πατρών.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στις Ιτιές, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Κοιμητήριο Παραλίας.

Η Πάτρα θρηνεί δύο νέα παιδιά

Ο άτυχος νέος αφήνει πίσω του τους γονείς του, Ιωάννη και Σταματία Βαβαρούτα, καθώς και την αδελφή του Αγγελική, οι οποίοι βιώνουν ανείπωτο πόνο από τον πρόωρο χαμό του.

Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από το τραγικό δυστύχημα, στο οποίο έχασε τη ζωή της και η 17χρονη συνοδηγός Αγγελική Δρίβα. Το διπλό αυτό πλήγμα έχει βυθίσει στο πένθος την Πάτρα, με φίλους και γνωστούς των δύο νέων να μιλούν για μια ανείπωτη απώλεια που σημάδεψε την πόλη.

