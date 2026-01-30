Το τελευταίο αντίο στους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ: Σήμερα και αύριο οι κηδείες

Η Θεσσαλονίκη και η βόρεια Ελλάδα αποχαιρετούν σήμερα και αύριο τους επτά νέους που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, με τις τελετές να πραγματοποιούνται σε Θεσσαλονίκη, Πιερία και Ημαθία, ενώ οι τραυματίες νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

30 Ιαν. 2026 11:08
Σήμερα και αύριο θα τελεστούν οι κηδείες των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουανία, με τις οικογένειες, τους φίλους και την οπαδική κοινότητα να τους αποχαιρετούν σε μια σειρά τελετών στη Θεσσαλονίκη, την Πιερία και την Ημαθία.

Σήμερα, Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, δύο κηδείες θα πραγματοποιηθούν στις 12 το μεσημέρι, στον ναό Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης και στον ναό Προφήτη Ηλία στον Αρωνά Πιερίας.

Αύριο, Σάββατο 31 Ιανουαρίου, θα κηδευτούν οι τρεις νέοι που κατάγονταν από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, με την εξόδιο ακολουθία να τελείται στη 1 μ.μ. και τις σορούς να βρίσκονται στον ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου από τις 11 το πρωί. Την ίδια ημέρα, στις 12 το μεσημέρι, θα τελεστεί ακόμη μία κηδεία στην Ευκαρπία, στον ναό Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, ενώ στις 1 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η κηδεία ενός ακόμη θύματος στα Στεφανινά του δήμου Βόλβης.

Οι σοροί των επτά θυμάτων επαναπατρίστηκαν χθες το απόγευμα με στρατιωτικό αεροσκάφος C-130, το οποίο μετέβη στην Τιμισοάρα για τον σκοπό αυτό. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε γύρω στις 6 μ.μ. στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», όπου περίπου 200 οπαδοί του ΠΑΟΚ είχαν συγκεντρωθεί για να υποδεχθούν τους συνοπαδούς τους και να συνοδεύσουν τις σορούς με μηχανοκίνητη πορεία στο γήπεδο της Τούμπας. Εκεί εκτυλίχθηκαν ιδιαίτερα φορτισμένες στιγμές, καθώς κατέφθαναν οι νεκροφόρες.

Στο μεταξύ, δύο από τους τρεις τραυματίες του δυστυχήματος νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, οι δύο τραυματίες βρίσκονται σε καλή κλινική κατάσταση. Ο τρίτος τραυματίας παραμένει για νοσηλεία στην Τιμισοάρα, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση λίγες ημέρες μετά το τροχαίο.

