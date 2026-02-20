Το τελευταίο «αντίο» του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ: «Μια γέφυρα από τον Βύρωνα στο κέντρο του κόσμου»

Επικήδειο λόγο για την Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ εκφώνησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τιμώντας τη διαδρομή και την προσφορά μιας προσωπικότητας που, όπως είπε, ξεκίνησε από τις γειτονιές του Βύρωνα και έφτασε να κατακτήσει διεθνή αναγνώριση.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η σπουδαία ιστορικός κατάφερε να γίνει «μια γέφυρα» ανάμεσα στις προσφυγικές ρίζες της Αθήνας και τα μεγάλα κέντρα του κόσμου, ενώ παράλληλα συνέβαλε καθοριστικά στην ανάδειξη του Βυζαντίου ως αναπόσπαστου στοιχείου της ελληνικής ταυτότητας. Τόνισε ότι η προσέγγισή της χαρακτηριζόταν από ελευθερία σκέψης και απόσταση από ιδεολογικές αγκυλώσεις, με οδηγό πάντα την εμπειρία και το αποτέλεσμα.

Όπως ανέφερε, η προσφορά της δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται αποσπασματικά, καθώς συνδέεται με μια συνολική πορεία που διατρέχεται από αγάπη για την ιστορία και την πατρίδα, ενδιαφέρον για τον άνθρωπο και το θάρρος της ανεξάρτητης άποψης, ακόμη και όταν αυτή συναντούσε αντιδράσεις.

Στάθηκε επίσης στη μοναδική αφηγηματική της ικανότητα, σημειώνοντας ότι αντιμετώπιζε την ιστορία ως κοινό κτήμα, επιδιώκοντας να μεταφέρει εμπειρίες και γνώση στις επόμενες γενιές.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και σε μια προσωπική στιγμή, παρουσιάζοντας σημείωμα που του είχε γράψει το 2015, όταν τον ενθάρρυνε να διεκδικήσει την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Κλείνοντας τον επικήδειο, της απηύθυνε ένα συγκινητικό «καλό ταξίδι», αποχαιρετώντας μια προσωπικότητα που άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην επιστήμη, τον πολιτισμό και τη δημόσια ζωή.

