Το τεράστιο φορτίο κοκαΐνης και ο «Έλληνας Εσκομπάρ», η επιχείρηση στα ανοικτά της Γαλλίας

Πέντες συλλήψεις, στη Ελλάδα ανάμεσα τους και ο επονομαζόμενος «Έλληνας Εσκομπάρ», για τεράστιο φορτίο κοκαΐνης σε πλοίο που έπλεε,  ανοιχτά της Γαλλίας.

Το τεράστιο φορτίο κοκαΐνης και ο «Έλληνας Εσκομπάρ», η επιχείρηση στα ανοικτά της Γαλλίας
15 Δεκ. 2025 9:44
Pelop News

Συνελήφθη ο επονομαζόμενος «Έλληνας Εσκομπάρ»και σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να κατηγορηθεί ως χρηματοδότης του πλοίου με το τεράστιο φορτίο κοκαΐνης που εντοπίστηκε να πλέει ανοιχτά της Γαλλίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό, μετά το ρεσάλτο που έγινε και οδήγησε στη σύλληψη 5 ναυτικών (4 Ελλήνων κι ενός αλλοδαπού), ρυμουλκεί το σκάφος σε κάποιο λιμάνι της χώρας. Εκεί θα γίνει και η καταμέτρηση του τεράστιου φορτίου από το καρτέλ της Λατινικής Αμερικής, το οποίο πληρώθηκε από ελληνικά συμφέροντα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Ελλάδα έχουν γίνει 5 συλλήψεις, ανάμεσα τους και του επονομαζόμενου «Έλληνα Εσκομπάρ», ο οποίος για πάνω από δύο δεκαετίες εμπλέκεται σε μεγάλες υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών.

Το ελληνικών συμφερόντων πλοίο ξεκίνησε πριν από εβδομάδες από το λιμάνι της Νέας Μηχανιώνας με κατεύθυνση λιμάνι της Λατινικής Αμερικής, φόρτωσε εμπορεύματα και κοκαΐνη και ξεκίνησε για την Ελλάδα.

Η πληροφορία της Δίωξης Ναρκωτικών προήλθε από την αμερικανική DEA, ενώ το ρεσάλτο και οι συλλήψεις έγιναν σε συνεργασία με ευρωπαϊκές διωκτικές αρχές και ιδιαίτερα της Γαλλίας.

