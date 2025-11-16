Το θετικό ντεμπούτο των Κωστούλα και Τεττέη στην Εθνική Ελλάδας ΒΙΝΤΕΟ

Οι δύο επιθετικοί έκαναν το Σάββατο ντεμπούτο με την φανέλα της Εθνικής Ελλάδας και μάλιστα σε παιχνίδι προκριματικής φάσης του Μουντιάλ 2026 κόντρα στη Σκωτία στο Καραϊσκάκη.

16 Νοέ. 2025 17:53
Pelop News

Η 15η Νοεμβρίου 2025 θα είναι μια ημέρα που θα θυμούνται για όλη τους τη ζωή ο Μπάμπης Κωστούλας και ο Ανδρέας Τεττέη.

Οι δύο επιθετικοί έκαναν το Σάββατο ντεμπούτο με την φανέλα της Εθνικής Ελλάδας και μάλιστα σε παιχνίδι προκριματικής φάσης του Μουντιάλ 2026 κόντρα στη Σκωτία στο Καραϊσκάκη.

Ο Ανδρέας Τεττέη πέρασε στο 43′ στο ματς ως αλλαγή στη θέση του τραυματία Βαγγέλη Παυλίδη και είχε ασίστ και πολύ θετική παρουσία στο ματς.

Ο Μπάμπης Κωστούλας από την άλλη πήρε τη θέση του Χρήστου Τζόλη στο 89′ και δεν πρόλαβε να δείξει όσα μπορεί σε μόλις 5′.

Δείτε σε βίντεο όλα όσα έκαναν οι Κωστούλας και Τεττέη στο ντεμπούτο τους

