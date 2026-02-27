«Το τραγούδι του Akyla είναι έξυπνο, έχει μία ιδέα», οι προβλέψεις της Λίνας Νικολακοπούλου

«Εγώ για να στείλω τραγούδι στην Eurovision θα πρέπει να δω κανένα ουράνιο τόξο μπροστά μου. Στη ζωή μου δεν αποκλείω τίποτα, αλλά δεν έχω τον νου μου εκεί»

27 Φεβ. 2026 22:47
Pelop News

Θετικά βλέπει τη συμμετοχή του Akylas η Λίνα Νικολακοπούλου. Μιλώντας στο Star και την εκπομπή “Breakfast@Star” σχολίασε πως «δεν θα σας πω αν μου άρεσε ή δεν μου άρεσε το τραγούδι. Θα σας πω ότι το θεωρώ έξυπνο, έχει μία ιδέα. Αυτό είναι αρκετό για να πούμε ότι μπορεί κανείς να το θυμάται και να το ξεχωρίσει. Έχει μία ιδέα».

Ρουβάς: «Θα πήγαινα χίλιες φορές στην Eurovision»

Για την κριτική επιτροπή του ελληνικού τελικού της Eurovision, η στιχουργός ανέφερε πως «νομίζω ότι κάθε φορά κάτι θα βρίσκουμε για να διατυπώνουμε ή την αγωνία μας ή τη διαφωνία μας. Σημασία έχει για εμένα ότι αυτά τα παιδιά του καιρού αυτού, έγραψαν κάτι, δημιούργησαν κάτι και είχαν και το θάρρος και το σθένος να το παρουσιάσουν για να το εκλέξουν.

Πιστεύω λοιπόν ότι, ας πηγαίνει καλά η Ελλάδα στον θεσμό αυτό και αν μπορούν να βελτιωθούν πράγματα και από τις επιτροπές και από οτιδήποτε, θα γίνει».

«Εγώ για να στείλω τραγούδι στην Eurovision θα πρέπει να δω κανένα ουράνιο τόξο μπροστά μου. Στη ζωή μου δεν αποκλείω τίποτα, αλλά δεν έχω τον νου μου εκεί», απάντησε η Λίνα Νικολακοπούλου στο ερώτημα εάν στο μέλλον υπάρχει η πιθανότητα να στείλει τραγούδι της στον διαγωνισμό.

Ο Akylas ο οποίος βγήκε νικητής στο Sing for Greece θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη σκηνή της Βιέννης τον Μάιο.

