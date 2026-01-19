Το τρένο στην πόρτα της Πάτρας – Κυρανάκης: Στα τέλη του 2026 θα φτάνει μέχρι τον Ψαθόπυργο – Προσωρινά σε ρόλο τερμαντικού σταθμού ο οικισμός

Στα τέλη του 2026 εκτιμάται ότι θα τεθεί σε λειτουργία η νέα διπλή σιδηροδρομική γραμμή από το Αίγιο μέχρι και τον Ψαθόπυργο που θα γίνει ο νέος τερματικός σταθμός. Οπως αποκάλυψε σε συνάντηση με δημοσιογράφους ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, η γραμμή θα τεθεί σε λειτουργία και θα διαθέτει και συστήματα, δηλαδή ηλεκτροκίνηση και σηματοδότηση.

Παράλληλα θα λειτουργήσει και με ηλεκτροκίνηση και το τμήμα της διπλής γραμμής Κιάτο-Αίγιο που σήμερα λειτουργεί με ντιζελοκίνητα τρένα.

Αυτό σημαίνει πως από τα τέλη του έτους, όπως ανέφερε ο υπουργός, ουσιαστικά το τρένο θα φτάσει στην πόρτα της Πάτρας, καθώς ο Ψαθόπυργος αποτελεί προάστιο της πόλης.

Με αυτόν τον τρόπο ο υπεραστικός σιδηρόδρομος θα ξαναφτάσει στην Αχαΐα, αλλά και την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας μετά από 15 χρόνια απουσίας. Ο Ψαθόπυργος θα παίξει προσωρινά τον ρόλο του τερματικού σταθμού της γραμμής Αθήνα-Πάτρα.

Τέλος, η λειτουργία της διπλής γραμμής από την Αθήνα μέχρι και τον Ψαθόπυργο θα σημάνει και την έναρξη των δρομολογίων με αμιγώς ηλεκτροκίνητα τρένα, καθώς σήμερα η ηλεκτροκίνηση φτάνει μέχρι το Κιάτο.

Εκτιμάται πως ένα express δρομολόγιο από Αθήνα μέχρι Πάτρα στην περιοχή του Ψαθόπυργου θα μπορεί να εκτελείται σε λιγότερο από 2 ώρες. Από εκεί ο επιβάτης θα μπορεί να συνεχίζει το ταξίδι του μέσα στην πόλη είτε με τον Προαστιακό, είτε με κάποιο αστικό λεωφορείο, είτε με ταξί.

Οπως σημείωσε ο υπουργός, επόμενος στόχος είναι το 2028 το τρένο να φτάσει μέχρι το Ρίο, δηλαδή ακόμα πιο κοντά, και απώτερος στόχος παραμένει να έχουμε τρένο μέχρι και το λιμάνι της Πάτρας.

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών έχει προτείνει στον δήμαρχο της πόλης τη μερική υπογειοποίηση της γραμμής μετά την Κανελλοπούλου και την επίγεια χρήση των σημερινών γραμμών από μια μελλοντική γραμμή Τραμ που θα εξυπηρετεί μέρος των αστικών μετακινήσεων της πόλης.

Ο διαγωνισμός για τη νέα διπλή σιδηροδρομική γραμμή από το Αίγιο μέχρι το Ρίο υπεγράφη στις 22 Νοεμβρίου 2022 με διάρκεια 36 μήνες (δηλαδή το τέλος του 2025), αλλά εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί όπως αναφέρθηκε και παραπάνω στα τέλη της φετινής χρονιάς. Ανάδοχο είναι το σχήμα ΤΕΡΝΑ-ΜΕΤΚΑ. Το κόστος του έργου με τον ΦΠΑ είναι σχεδόν 175 εκατ. ευρώ.

Ο λόγος για τον οποίο το τρένο δεν θα φτάσει μέχρι το Ρίο είναι οι αντιδράσεις που υπήρξαν από την τοπική κοινωνία, η οποία ζητούσε υπογειοποίηση των γραμμών. Ετσι, το τέρμα προσωρινά θα είναι στην περιοχή του Ψαθοπύργου.

Με το νέο αυτό έργο έχουν κατασκευαστεί εξ’ αρχής νέοι σιδηροδρομικοί σταθμοί και στάσεις. Συγκριμένα, η κατασκευή του σιδηροδρομικού σταθμού στον Ψαθόπυργο (και αργότερα σε Αραχωβίτικα και Ρίο). Επίσης προβλέπεται η κατασκευή τεσσάρων σιδηροδρομικών στάσεων: Ροδοδάφνη, Σελιανίτικα, Καμάρες και Αγιος Βασίλειος.

