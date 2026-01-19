Το τρένο στην πόρτα της Πάτρας – Κυρανάκης: Στα τέλη του 2026 θα φτάνει μέχρι τον Ψαθόπυργο – Προσωρινά σε ρόλο τερμαντικού σταθμού ο οικισμός

Στα τέλη του 2026 αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η νέα διπλή, ηλεκτροκίνητη σιδηροδρομική γραμμή από το Αίγιο έως τον Ψαθόπυργο, σηματοδοτώντας την επιστροφή του υπεραστικού τρένου στην Αχαΐα μετά από 15 χρόνια. Οπως ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, το έργο θα επιτρέψει αμιγώς ηλεκτροκίνητα δρομολόγια από την Αθήνα έως τα προάστια της Πάτρας, με χρόνο ταξιδιού κάτω των δύο ωρών.

Το τρένο στην πόρτα της Πάτρας - Κυρανάκης: Στα τέλη του 2026 θα φτάνει μέχρι τον Ψαθόπυργο - Προσωρινά σε ρόλο τερμαντικού σταθμού ο οικισμός Ο υπουργός είπε πως επόμενος στόχος είναι το 2028 το τρένο να φτάσει μέχρι το Ρίο
19 Ιαν. 2026 11:37
Pelop News

Στα τέλη του 2026 εκτιμάται ότι θα τεθεί σε λειτουργία η νέα διπλή σιδηροδρομική γραμμή από το Αίγιο μέχρι και τον Ψαθόπυργο που θα γίνει ο νέος τερματικός σταθμός. Οπως αποκάλυψε σε συνάντηση με δημοσιογράφους ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, η γραμμή θα τεθεί σε λειτουργία και θα διαθέτει και συστήματα, δηλαδή ηλεκτροκίνηση και σηματοδότηση.

Παράλληλα θα λειτουργήσει και με ηλεκτροκίνηση και το τμήμα της διπλής γραμμής Κιάτο-Αίγιο που σήμερα λειτουργεί με ντιζελοκίνητα τρένα.

Αυτό σημαίνει πως από τα τέλη του έτους, όπως ανέφερε ο υπουργός, ουσιαστικά το τρένο θα φτάσει στην πόρτα της Πάτρας, καθώς ο Ψαθόπυργος αποτελεί προάστιο της πόλης.

Με αυτόν τον τρόπο ο υπεραστικός σιδηρόδρομος θα ξαναφτάσει στην Αχαΐα, αλλά και την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας μετά από 15 χρόνια απουσίας. Ο Ψαθόπυργος θα παίξει προσωρινά τον ρόλο του τερματικού σταθμού της γραμμής Αθήνα-Πάτρα.

Το τρένο στην πόρτα της Πάτρας - Κυρανάκης: Στα τέλη του 2026 θα φτάνει μέχρι τον Ψαθόπυργο - Προσωρινά σε ρόλο τερμαντικού σταθμού ο οικισμός

Τέλος, η λειτουργία της διπλής γραμμής από την Αθήνα μέχρι και τον Ψαθόπυργο θα σημάνει και την έναρξη των δρομολογίων με αμιγώς ηλεκτροκίνητα τρένα, καθώς σήμερα η ηλεκτροκίνηση φτάνει μέχρι το Κιάτο.

Εκτιμάται πως ένα express δρομολόγιο από Αθήνα μέχρι Πάτρα στην περιοχή του Ψαθόπυργου θα μπορεί να εκτελείται σε λιγότερο από 2 ώρες. Από εκεί ο επιβάτης θα μπορεί να συνεχίζει το ταξίδι του μέσα στην πόλη είτε με τον Προαστιακό, είτε με κάποιο αστικό λεωφορείο, είτε με ταξί.

Οπως σημείωσε ο υπουργός, επόμενος στόχος είναι το 2028 το τρένο να φτάσει μέχρι το Ρίο, δηλαδή ακόμα πιο κοντά, και απώτερος στόχος παραμένει να έχουμε τρένο μέχρι και το λιμάνι της Πάτρας.

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών έχει προτείνει στον δήμαρχο της πόλης τη μερική υπογειοποίηση της γραμμής μετά την Κανελλοπούλου και την επίγεια χρήση των σημερινών γραμμών από μια μελλοντική γραμμή Τραμ που θα εξυπηρετεί μέρος των αστικών μετακινήσεων της πόλης.

Ο διαγωνισμός για τη νέα διπλή σιδηροδρομική γραμμή από το Αίγιο μέχρι το Ρίο υπεγράφη στις 22 Νοεμβρίου 2022 με διάρκεια 36 μήνες (δηλαδή το τέλος του 2025), αλλά εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί όπως αναφέρθηκε και παραπάνω στα τέλη της φετινής χρονιάς. Ανάδοχο είναι το σχήμα ΤΕΡΝΑ-ΜΕΤΚΑ. Το κόστος του έργου με τον ΦΠΑ είναι σχεδόν 175 εκατ. ευρώ.

Ο λόγος για τον οποίο το τρένο δεν θα φτάσει μέχρι το Ρίο είναι οι αντιδράσεις που υπήρξαν από την τοπική κοινωνία, η οποία ζητούσε υπογειοποίηση των γραμμών. Ετσι, το τέρμα προσωρινά θα είναι στην περιοχή του Ψαθοπύργου.

Με το νέο αυτό έργο έχουν κατασκευαστεί εξ’ αρχής νέοι σιδηροδρομικοί σταθμοί και στάσεις. Συγκριμένα, η κατασκευή του σιδηροδρομικού σταθμού στον Ψαθόπυργο (και αργότερα σε Αραχωβίτικα και Ρίο). Επίσης προβλέπεται η κατασκευή τεσσάρων σιδηροδρομικών στάσεων: Ροδοδάφνη, Σελιανίτικα, Καμάρες και Αγιος Βασίλειος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:42 Πάτρα: Το Κληροδότημα Κόλλα παραχωρείται για 40 χρόνια στο ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας – Μόνιμη στέγη και ανάσα στο ιστορικό κέντρο
12:29 Ισπανία: Εναέρια πλάνα σοκ με drone από το σημείο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ανδαλουσία
12:23 Ο ΣΜΑΧ «Φειδιππίδης» σε Ημιμαραθώνιο Αιγιάλειας και Βυζαντινό Δρόμο
12:20 Ρόδος: 21χρονη κατήγγειλε τον 41χρονο θείο της για σεξουαλική κακοποίηση
12:13 Ιαπωνία: Πρόωρες βουλευτικές εκλογές στις 8 Φεβρουαρίου μετά τη διάλυση της Βουλής
12:09 ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Συλλυπητήρια στην Κ. Πολυχρονοπούλου για τον θάνατο του πατέρας της
12:06 Άνοιξε η πλατφόρμα Ε9 για το 2027 – Προθεσμία έως 31 Ιανουαρίου για τις μεταβολές του 2026
12:00 Καρυστιανού για νέο πολιτικό κίνημα: «Χωρίς ταμπέλες, χωρίς επαγγελματίες πολιτικούς»
11:57 Στο Πειθαρχικό ο δήμαρχος Κασσάνδρας για την αδειοδότηση του λούνα παρκ στο Πευκοχώρι
11:54 Εξιτήριο εντός της ημέρας για τους 8 ορειβάτες μετά την περιπέτεια στον Ταΰγετο
11:46 Θλίψη στον τεχνικό κόσμο: Έφυγε από τη ζωή ο πολιτικός μηχανικός Μαρίνος Σκανδάμης
11:44 Οι γυναίκες της Παναχαϊκής πέρασαν «τρένο» από την Σπάρτη και μένουν αήττητες!
11:43 Ο ΣΕΓΑΣ έδωσε δυναμικό «παρών» στο Αίγιο για τον 14ο Ημιμαραθώνιο
11:43 Αίγυπτος: Σοβαρές κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση σε ορφανοτροφείο – Εμπλέκονται επιχειρηματίας και διευθυντής
11:37 Το τρένο στην πόρτα της Πάτρας – Κυρανάκης: Στα τέλη του 2026 θα φτάνει μέχρι τον Ψαθόπυργο – Προσωρινά σε ρόλο τερμαντικού σταθμού ο οικισμός
11:34 ΙΧ έπεσε στη θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά
11:28 ΠΑΣΟΚ: Να διαβιβαστούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τα αντικρουόμενα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ
11:26 Ρεζά Παχλαβί: Δηλώνει έτοιμος να επιστρέψει στο Ιράν και να ηγηθεί της χώρας
11:25 Πλεύρης: «Fake news» τα σενάρια για μαζική νομιμοποίηση παράνομων μεταναστών
11:22 Εσωτερικές αιχμές και δημόσια επιστολή στον Εμπορικό Σύλλογο Πατρών από την Εμπορική Ανανέωση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ