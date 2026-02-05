Το τρόφιμο που νικά τη γήρανση και προστατεύει την καρδιά!

Οι ελιές κάποτε ήταν το φαγητό των φτωχών, που μαζί με το ψωμί έτρεφε πολλές γενιές Ελλήνων. Σήμερα όμως είναι αγαπημένος μεζές υψηλής διατροφικής αξίας γεμάτος αντιοξειδωτικά που νικούν τα νοσήματα φθοράς

05 Φεβ. 2026 23:21
Pelop News

Οι ελιές είναι το χαρακτηριστικό τρόφιμο της ελληνικής διατροφής. Συμπληρώνουν τα γεύματά μας και αποτελούν βασικό πρωταγωνιστή στο νηστίσιμο τραπέζι.

Οι ειδικοί εξηγούν ότι η ελιά έχει δεκαπλάσια αντιοξειδωτικά από το ελαιόλαδο. Είναι προτιμότερο λοιπόν να τρώτε τις ελιές από τη χωριάτικη σαλάτα παρά να βουτάτε στο λάδι!

Τα αντιοξειδωτικά είναι μια ομάδα χημικών ενώσεων που προστατεύουν τα κύτταρα και τους ιστούς από τις ελεύθερες ρίζες, που προκαλούν την καταστροφή τους και στις οποίες οφείλονται πολλές ασθένειες φθοράς. Η ισχυρή λοιπόν αντιοξειδωτική δράση των ελιών συμβάλλει στην καλή εγκεφαλική λειτουργία, στην πρόληψη καρδιαγγειακών παθήσεων και στην ενίσχυση της λειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος.

Όλες οι ελιές είναι καλές πηγές ασβεστίου, σιδήρου, μαγνησίου, φωσφόρου, καλίου, νατρίου, βιταμίνης Α και Ε. Επίσης έχουν σημαντική περιεκτικότητα σε χαλκό,αλλά και πολύτιμα μονοακόρεστα λιπαρά οξέα, που είναι απαραίτητα για την υγεία της καρδιάς.

Καλό είναι να προσέχουν στην κατανάλωσή τους όσοι έχουν υπέρταση, καθώς οι ελιές συντηρούνται ως επί το πλείστον σε άλμη και κατ’ επέκταση περιέχουν αλάτι. Σημειώστε όμως ότι η άλμη που μένουν οι ελιές για να ξεπικρίσουν είναι και καλή πηγή πολυφαινολών. Γι’ αυτό μην την πετάτε. Χρησιμοποιήστε την για μαρινάδες, ως ζωμό για μαγειρευτά κρέατα ή για λαδόξιδο στις σαλάτες.

