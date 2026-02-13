Το τζάμπα πάρκινγκ σε σούπερ μάρκετ τελειώνει! Πλέον θεσπίζεται επιβάρυνση στάθμευσης ακόμη και για πελάτες

Το νέο μοντέλο βασίζεται στην έκδοση αποκόμματος κατά την είσοδο, το οποίο καθορίζει συγκεκριμένο χρονικό όριο συνήθως έως δύο ώρες. Σε περίπτωση υπέρβασης, ο οδηγός καλείται να καταβάλει αντίτιμο για να εξέλθει από τον χώρο

13 Φεβ. 2026 22:11
Pelop News

Αυτά που γνωρίζατε και ισχύουν για «ελεύθερο» πάρκινγκ στα σούπερ μάρκετ, παύει σταδιακά να αποτελεί αυτονόητη παροχή. Όλο και περισσότερα καταστήματα υιοθετούν σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης, εισάγοντας χρονικούς περιορισμούς και, σε ορισμένες περιπτώσεις, επιπλέον χρεώσεις.

Η αυξανόμενη πίεση στους αστικούς χώρους στάθμευσης τα τελευταία χρόνια έχει μετατρέψει την εύρεση θέσης σε καθημερινό άγχος. Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, οι γειτονιές παραμένουν μόνιμα κορεσμένες, με τους οδηγούς να αναζητούν εναλλακτικές. Οι χώροι στάθμευσης των σούπερ μάρκετ είχαν καταστεί μια πρακτική λύση, επιτρέποντας τον συνδυασμό αγορών με άλλες υποχρεώσεις.

Η πρακτική αυτή, όμως, περιορίζεται αισθητά.

Πώς λειτουργεί το νέο σύστημα
Το νέο μοντέλο βασίζεται στην έκδοση αποκόμματος κατά την είσοδο στο πάρκινγκ, το οποίο καθορίζει συγκεκριμένο χρονικό όριο στάθμευσης, συνήθως έως δύο ώρες. Σε περίπτωση υπέρβασης, ο οδηγός καλείται να καταβάλει αντίτιμο για να εξέλθει από τον χώρο.

Σε ορισμένα καταστήματα, το απόκομμα εκδίδεται ή επικυρώνεται στα ταμεία μετά την ολοκλήρωση των αγορών. Με αυτόν τον τρόπο επιβεβαιώνεται ότι ο οδηγός είναι πράγματι πελάτης και ότι η παραμονή του εντός του χώρου ήταν εύλογης διάρκειας.

Το δωρεάν πάρκινγκ, συνεπώς, δεν καταργείται πλήρως. Συνδέεται πλέον άμεσα με την πραγματική κατανάλωση και με σαφώς ορισμένα χρονικά όρια.

Βασικός στόχος είναι η αποτροπή χρήσης των χώρων στάθμευσης από μη πελάτες. Σε αρκετές περιπτώσεις, τα πάρκινγκ λειτουργούσαν χωρίς επαρκή εποπτεία ή έλεγχο, με αποτέλεσμα να καταλαμβάνονται από οδηγούς που δεν πραγματοποιούσαν αγορές.

Με το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης, τα καταστήματα επιδιώκουν να διασφαλίσουν ότι οι διαθέσιμες θέσεις θα εξυπηρετούν αποκλειστικά τους πελάτες τους, ιδίως σε περιοχές με υψηλή ζήτηση. Όλα δείχνουν ότι η εφαρμογή του μέτρου θα επεκταθεί σε περισσότερα πολυκαταστήματα το προσεχές διάστημα.

Έλεγχοι και κυρώσεις ακόμη και σε ιδιωτικούς χώρους
Παράλληλα, οι οδηγοί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ακόμη και οι ιδιωτικοί χώροι στάθμευσης υπάγονται στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Η Τροχαία έχει εντατικοποιήσει τους ελέγχους σε πάρκινγκ σούπερ μάρκετ, με αποτέλεσμα να καταγράφονται παραβάσεις και να επιβάλλονται πρόστιμα.

Η εικόνα αλλάζει. Το δωρεάν πάρκινγκ μετατρέπεται σταδιακά σε παροχή υπό όρους, με χρονικά όρια και ενδεχόμενες χρεώσεις. Για τους οδηγούς, αυτό σημαίνει αυξημένη προσοχή τόσο στη διάρκεια στάθμευσης όσο και στη συμπεριφορά τους εντός των χώρων.

