Από τους τσιγαράδες και τον «Έλληνα Εσκομπάρ» στις πειραγμένες αντλίες, οι 10+1 υποθέσεις στο φως από το «ελληνικό FBI», ΒΙΝΤΕΟ

Το «ελληνικό FBI» στους 16 πρώτους μήνες λειτουργίας του κατάφερε να εξαρθρώσει περισσότερα από 180 κυκλώματα σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος, τα οποία εκτιμάται ότι είχαν προκαλέσει στα θύματά τους και στο Δημόσιο οικονομική ζημιά που αγγίζει τα 364 εκατομμύρια ευρώ συνολικά.

Η νέα υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας ( Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Αστυνομίας) μπόρεσε να συλλέξει στοιχεία και μαρτυρίες ώστε να αποδώσει κατηγορίες σε 3.312 δράστες, εκ των οποίων οι 2.228 οδηγήθηκαν στη Δικαιοσύνη και 618 εξ αυτών προφυλακίστηκαν. Από τη δράση των εγκληματικών οργανώσεων εχουν κατασχεθεί, ανάμεσα σε άλλα, 113 διαμάντια, 1.749 ράβδοι χρυσού και χρυσές λίρες αλλά και 718 οχήματα.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), όπως ονομάζεται επισήμως το «ελληνικό FBI», έχει αναλάβει υποθέσεις που συνδέονται με όλες τις εκφάνσεις του οργανωμένου εγκλήματος, από διακίνηση ναρκωτικών, ανθρώπων ή όπλων έως απάτες στις αντλίες καυσίμων και από ομάδες δολοφόνων, κατά συρροή ληστές και πλαστογράφους έως ψεύτικη επιχειρηματική δραστηριότητα πίσω από την οποία κρυβόταν βαριά φοροδιαφυγή.

Η βεβαιωμένη ζημία για τους πολίτες, το Δημόσιο και νομοταγείς επιχειρήσεις ανέρχεται στα 47,7 εκατομμύρια ευρώ, όμως ανώτεροι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ υπολογίζουν ότι το πραγματικό κόστος για το κράτος υπερβαίνει τα 161,3 εκατομμύρια, για τους πολίτες προσεγγίζει τα 131,2 εκατομμύρια και για επιχειρήσεις ξεπερνά τα 18,5 εκατομμύρια, χωρίς να συνυπολογίζονται χαμένα πρόστιμα.

Οι 11 τρανταχτές υποθέσεις που οδήγησε στη Δικαιοσύνη το ελληνικό FBI

Η πιο πρόσφατη υπόθεση είναι η εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας διέπρατταν κλοπές και πλαστογραφίες αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών στην Αττική. Συνελήφθησαν συνολικά οκτώ μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που διέπραξαν περισσότερες από 76 κλοπές οχημάτων, με το συνολικό παράνομο όφελος να εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Κατασχέθηκαν 36 κλεμμένα αυτοκίνητα.

Είχε προηγηθεί λίγες ημέρες νωρίτερα η εξάρθρωση του κυκλώματος των «τσιγαράδων», της εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην παρασκευή και εμπορία μεγάλων ποσοτήτων λαθραίων καπνικών προϊόντων με επικεφαλής δύο αδέλφια με τα προσωνύμια «Πούτιν» και «Πρόεδρος». Από τις έρευνες εντοπίστηκαν τρεις πλήρως εξοπλισμένοι χώροι παραγωγής και τυποποίησης τσιγάρων, 14,5 εκατομμύρια τσιγάρα και 20 τόνοι καπνού. Συνελήφθησαν 26 μέλη της οργάνωσης, κατηγορούνται επιπλέον 13 και ερευνάται η εμπλοκή ακόμη 9 ατόμων.

Αντίστοιχο κύκλωμα που δραστηριοποιούνταν στην παραγωγή και τυποποίηση λαθραίων τσιγάρων και καπνού είχε εξαρθρωθεί και πέρυσι με τη σύλληψη 47 ατόμων και την άσκηση δίωξης σε επιπλέον 106. Είχαν εντοπιστεί δύο παράνομα εργοστάσια, 28,2 εκατομμύρια τσιγάρα και πάνω από 5 τόνοι καπνού. Η εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε διακρινόταν για τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας και αντιπαρακολούθησης που έπαιρνε, ενώ τα μέλη της εμπλέκονταν επίσης σε εκφοβισμούς, απειλές, εκβιάσεις και εκρήξεις. Υπολογίζεται ότι η ζημία για το Δημόσιο από διαφυγόντες φόρους προσεγγίζει τα 9,8 εκατομμύρια ευρώ.

Κυκλώματα σε βενζινάδικα γέμιζαν με υπερ-κέρδη τα «ρεζερβουάρ» τους

Το «ελληνικό FBI» έκανε «ποδαρικό» το 2026 με την εξάρθρωση του κυκλώματος που έκλεβε τους καταναλωτές σε πρατήρια υγρών καυσίμων, παραδίδοντάς τους λιγότερα καύσιμα. Οι δράστες εξαπατούσαν τα θύματά τους παρεμβαίνοντας στο σύστημα εισροών-εκροών με παράνομο λογισμικό. Εντοπίστηκαν συνολικά 20 πρατήρια, τα 16 εκ των οποίων σφραγίστηκαν, και έγιναν 13 συλλήψεις ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται επιπλέον 5 άτομα. Η οικονομική ζημία που υπέστησαν οι καταναλωτές σε βάθος 5ετίας υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 25 εκατομμύρια ευρώ.

Άλλα δύο παρόμοια κυκλώματα είχε εξαρθρώσει η ΔΑΟΕ τον Μάρτιο του 2025 όταν είχαν εντοπιστεί δύο εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην τεχνική υποστήριξη πρατηρίων υγρών καυσίμων, να διαθέτουν παράνομο λογισμικό, με το οποίο μειώνονταν οι ποσότητες καυσίμων που παραδίνονταν στους καταναλωτές, που όμως χρεώνονταν κανονικά την πλήρη ποσότητα. Το παράνομο λογισμικό είχαν προμηθευτεί τουλάχιστον 224 πρατήρια σε όλη την Ελλάδα και η συνολική ζημία των καταναλωτών υπολογίζεται ότι υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Είχαν συλληφθεί 61 άτομα και επιπλέον 35 είχαν συμπεριληφθεί στη δικογραφία.

Ψαράδικα με… κοκαΐνη του «Έλληνα Εσκομπάρ»

Το «ελληνικό FBI» έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στη συνεργασία με υπηρεσίες ασφαλείας άλλων χωρών για την εξάρθρωση κυκλωμάτων που δραστηριοποιούνται διεθνώς. Στο πλαίσιο μιας τέτοιας επιχείρησης σε συνεργασία με υπηρεσίες των ΗΠΑ (DEA) και της Γαλλίας μεταξύ των οποίων και το πολεμικό ναυτικό της χώρας, εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση του επονομαζόμενου «Έλληνα Εσκομπάρ» ο οποίος μετέφερε κοκαΐνη από την Νότιο Αμερική στην Ευρώπη με αλιευτικά σκάφη (ψαροκάικα). Κατασχέθηκαν περισσότεροι από τέσσερις τόνοι κοκαΐνης και έγιναν 10 συλλήψεις.

Trafficking, οίκοι ανοχής και ρευματοκλοπές

Εξίσου μεγάλη βαρύτητα αποδίδει στην αντιμετώπιση κυκλωμάτων trafficking και μαστροπείας με εξαιρετικά θετικά αποτελέσματα. Ένα τέτοιο κύκλωμα εξάρθρωσε τον Φεβρουάριο του 2025 προχωρώντας σε 26 συλλήψεις και παρέχοντας προστασία και αρωγή σε 24 γυναίκες-θύματα. Το κύκλωμα έφερνε στην Ελλάδα ευάλωτες γυναίκες από χώρες του εξωτερικού, τις παρακρατούσε παράνομα και τις εξέδιδε σε οίκους ανοχής που διατηρούσε έχοντας «αχυρανθρώπους» ως «μπροστινούς». Μάλιστα μέλος του κυκλώματος επενέβαινε στους μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος για να μειώνονται οι λογαριασμοί και άρα το κόστος λειτουργίας.

Ηλικιωμένοι «πλήρωναν» το ρεύμα με χρυσαφικά

Τον περασμένο Σεπτέμβριο η ΔΑΟΕ διέλυσε εγκληματική ομάδα που εξαπατούσε και λήστευε ηλικιωμένους, με συνολική λεία 538 χιλιάδες ευρώ. Οι κακοποιοί προσποιούνταν ότι ήταν υπάλληλοι εταιρείας ηλεκτρισμού ή συντηρητές ασανσέρ, εισέρχονταν στις κατοικίες και αφαιρούσαν κοσμήματα, χρυσαφικά και μετρητά. Προτού εξαρθρωθεί, η ομάδα είχε «χτυπήσει» 45 σπίτια. Η αστυνομία έχει συλλάβει τέσσερα άτομα.

Τούρκοι διακινητές όπλων και ΟΠΕΚΕΠΕ

Το «ελληνικό FBI» εξάρθρωσε και οργάνωση Τούρκων που εισήγαγαν στην Ελλάδα όπλα και πυρομαχικά. Συνελήφθησαν 14 μέλη της σπείρας και κατασχέθηκαν 172 πιστόλια, γεμιστήρες και σφαίρες. Παράλληλα, επελήφθη και σε υπόθεση ανθρωποκτονίας και απόπειρας ανθρωποκτονίας προχωρώντας σε 4 συλλήψεις μετά από έρευνες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Καβάλα.

Η ΔΑΟΕ συνέδραμε και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ διερευνώντας περισσότερα από 6.354 ύποπτα ΑΦΜ κι εντοπίζοντας ευρήματα σε 1.036 ΑΦΜ με το συνολικό προς ανάκτηση ποσό να υπολογίζεται στα 22,7 εκατομμύρια ευρώ. Οι έρευνες και η προανάκριση στη συγκεκριμένη υπόθεση συνεχίζονται.

Διαμάντια, ράβδοι χρυσού και αρχαία αγάλματα

Οι επιχειρήσεις του «ελληνικού FBI» έχουν αποδειχθεί πραγματικά «χρυσοφόρες» καθώς έχουν κατασχεθεί από τον Οκτώβριο του 2024 έως σήμερα 113 διαμάντια, 1.749 ράβδοι χρυσού και χρυσές λίρες, 748 γραμμάρια χρυσού, 992 κοσμήματα (δαχτυλίδια, μενταγιόν, χρυσαφικά) και ρολόγια καθώς και πάνω από 8,5 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά.

Πλούσιος είναι ο απολογισμός τόσο σε οχήματα με 718, κυρίως αυτοκίνητα πολυτελείας, όσο και σε μεγάλης σημασίας πολιτιστικά αγαθά με 7.924 (αγάλματα, αρχαία αντικείμενα, είδη θρησκευτικής λατρείας, εικόνες, νομισματικά είδη και πίνακες).

Σημαντικά είναι τα αποτελέσματα και στην αντιμετώπιση του εμπορίου ναρκωτικών με τη ΔΑΟΕ να έχει κατασχέσει 2 τόνους και 61 κιλά γραμμάρια κοκαΐνης, 4 τόνους 352 κιλά και 580 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 489 κιλά και 231 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης, 9.196 δενδρύλλια κάνναβης, 118 κιλά και 899 γραμμάρια ηρωίνης, 323 κιλά, 718 γραμμάρια και 11.733 δισκία άγνωστης ναρκωτικής ουσίας καθώς και 35.920 χάπια Ecstasy.



Μάλιστα οι επιτυχίες της εκτείνονται και εκτός της ελληνικής επικράτειας καθώς οι έρευνες των αστυνομικών της ΔΑΟΕ για τον «Έλληνα Εσκομπάρ» οδήγησαν στην κατάσχεση 4 τόνων και 760 κιλών κοκαΐνης, σε θαλάσσια περιοχή ανατολικά από τη Μαρτινίκα.

Αξιοσημείωτη είναι η συμβολή της και στην αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου όπλων καθώς στις επιχειρήσεις της κατασχέθηκαν 439 πιστόλια και 50 περίστροφα, 150 τυφέκια, 64 κυνηγετικά όπλα, 28 αεροβόλα, 23 κρότου – αερίου, 15 υποπολυβόλα και 9 πολυβόλα, 62.091 φυσίγγια και 306 αγχέμαχα όπλα (όπως μαχαίρια).

Με αποτελεσματικότητα έχει παρέμβει η ΔΑΟΕ και στην αγορά προχωρώντας στην κατάσχεση 43,4 εκατομμυρίων τσιγάρων, 45,6 τόνων καπνού, 207.508 λίτρων αλκοόλ (αποστάγματα και οινοπνευματώδη), 3.995.534 τεμάχια, 165 κιλά, 376 γραμμάρια καθώς και 503 πακέτα αναβολικών-φαρμάκων, 182.370 τεμάχια και 70 λίτρα απομιμητικών ειδών (αρώματα, ρούχα, αξεσουάρ, ρολόγια κλπ.), 154.037 λίτρων πετρελαίου ναυτιλίας, 128.490 λίτρων μείγματος χημικών διαλυτών, 3.529 λίτρων πετρελαίου κίνησης και βενζίνης, 166 λίτρων και 7 κιλών γεωργικών φαρμάκων και 56.053 λίτρων νοθευμένων ελαίων.

