Το βίντεο Μητσοτάκη στο Τik Tok για τα μέτρα φοροελαφρυνσεις στους νέους

Παρέθεσε σειρά απαντήσεων που έδωσαν νέοι όταν ρωτήθηκαν αν έχουν ενημερωθεί για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, στη συνέχεια – και αφού οι περισσότεροι εξ αυτών έδειξαν πως δεν γνώριζαν αρκετά – αναφέρθηκε στις κυβερνητικές αποφάσεις που τους αφορούν

12 Νοέ. 2025 18:03
Για τις φοροελαφρύνσεις που έρχονται από τον Ιανουάριο και θα αυξήσουν το εισόδημα των νέων, μίλησε σε βίντεο που ανέβασε στο TikTok ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αφού πρώτα παρέθεσε σειρά απαντήσεων που έδωσαν νέοι όταν ρωτήθηκαν αν έχουν ενημερωθεί για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, στη συνέχεια – και αφού οι περισσότεροι εξ αυτών έδειξαν πως δεν γνώριζαν αρκετά – αναφέρθηκε στις κυβερνητικές αποφάσεις που τους αφορούν, δίνοντας και συγκεκριμένα παραδείγματα.

«Λοιπόν, μάλλον οι νέοι με τους οποίους μιλήσαμε δεν είχαν καλή ενημέρωση γι’ αυτά τα οποία τους αφορούν. Την Παρασκευή τα μέτρα της ΔΕΘ ψηφίστηκαν στη Βουλή. Πάμε να τα δούμε μαζί, απλά και κατανοητά. Αυτά που αφορούν τους νέους. Ένα από τα σημαντικότερα μέτρα που ψηφίσαμε είναι ο μηδενισμός. Επαναλαμβάνω ο μηδενισμός του φόρου εισοδήματος στους νέους ως 25 ετών με εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Να δώσω δύο παραδείγματα για να γίνει ακόμα πιο ξεκάθαρο. Ένας νέος με 980 ευρώ καθαρό εισόδημα τον μήνα θα έχει πλέον μηδενικό φόρο. Επαναλαμβάνω, μηδενικό. Αυτό σημαίνει ότι από τον Ιανουάριο ο καθαρός μισθός του θα αυξηθεί κατά 91 ευρώ και από τα 980 ευρώ θα πάει στα 1.071 καθαρά. Δηλαδή σε ετήσια βάση το όφελός του θα είναι σχεδόν 1.300 ευρώ. Πάνω από ένα επιπλέον μισθό τον χρόνο» είπε ο κ. Μητσοτάκης.

«Αντίστοιχα, νέος ελεύθερος επαγγελματίας 25 ετών με ετήσιο καθαρό εισόδημα 13.000 ευρώ και αυτός θα έχει μηδενικό φόρο, βάζοντας στην τσέπη του επιπλέον 2.000 ευρώ ετησίως. Οι νέοι δεν στηρίζονται με μεγάλα λόγια αλλά με πράξεις. Γιατί σας θέλουμε πρωταγωνιστές σε μια Ελλάδα που αλλάζει» συμπλήρωσε στο βίντεό του ο πρωθυπουργός.

