Το X πλήρωσε το πρόστιμο €120 εκατ. από την Κομισιόν – Για ποιο λόγο επιβλήθηκε ποινή

18 Μαρ. 2026 16:36
Pelop News

Την προθεσμία που είχε θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το πρόστιμο των 120 εκατ. ευρώ, το οποίο επιβλήθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο, τήρησε η πλατφόρμα X του Έλον Μασκ, ενώ παράλληλα συνεχίζει τη νομική της μάχη κατά της απόφασης.

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Τόμας Ρενιέ, η εταιρεία είτε κατέβαλε το πρόστιμο είτε παρείχε χρηματοοικονομική εγγύηση ότι θα το πράξει σε περίπτωση που απορριφθεί η προσφυγή της. «Ένα από τα δύο σενάρια έχει υλοποιηθεί», δήλωσε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ότι η Επιτροπή δεν συνηθίζει να δημοσιοποιεί λεπτομέρειες για οικονομικές συναλλαγές με ιδιωτικές εταιρείες.

Η συμμόρφωση της X έρχεται ενώ η εταιρεία συνεχίζει να αμφισβητεί νομικά την απόφαση ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, η πλατφόρμα υπέβαλε στις 10 Μαρτίου πρόταση για τροποποιήσεις στον τρόπο λειτουργίας των μπλε ενδείξεων επαλήθευσης λογαριασμών, ένα από τα βασικά σημεία που είχαν τεθεί υπό αμφισβήτηση από τις ευρωπαϊκές αρχές.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε κρίνει τον Δεκέμβριο ότι το X παραβίασε τον Κανονισμό για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act), τόσο λόγω του σχεδιασμού των μπλε σημάτων επαλήθευσης όσο και λόγω ελλείψεων στις υποχρεώσεις διαφάνειας.

Η απόφαση είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από τον Έλον Μασκ αλλά και από Ρεπουμπλικανούς πολιτικούς στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίοι την είχαν χαρακτηρίσει ως πλήγμα στην ελευθερία της έκφρασης.

Το X έχει προθεσμία έως τις 28 Απριλίου για να καταθέσει πρόσθετα διορθωτικά μέτρα σχετικά με δύο ακόμη πεδία όπου εντοπίστηκαν παραβάσεις: τη διαφάνεια στη διαφήμιση και τη διαχείριση δεδομένων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να αξιολογήσει την πρόταση της εταιρείας για τα μπλε «τικ» και να κρίνει κατά πόσο καλύπτει τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη συμμόρφωση ή ελλιπής εφαρμογή των μέτρων, δεν αποκλείεται να επιβληθούν επιπλέον κυρώσεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ