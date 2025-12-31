Το ξέσπασμα Μουγκοπέτρου μετά την αθώωση του για ενδοοικογενειακή απειλή

Ο αχαιός κλαρινίστας Αρης Μουγκοπέτρος, μετά τη σύλληψή και αθωωσή του, για ενδοοικογενειακή απειλή, έπειτα την μήνυση σε βαρός από την εν διαστάσει σύζυγο του, μίλησε δημόσια για την περιπέτεια του ανήμερα των Χριστουγέννων.

Ο Αρης Μουγκοπέτρος, μιλώντας στο «Πρωινό» υποστήριξε ότι η εν διαστάσει σύζυγος επιδιώκει αυτός να βλέπει μόνο δύο ώρες την εβδομάδα τα παιδιά του, παρότι στο δικαστήριο ανέφερε ότι οι σχέσεις τους είναι άριστες.

«Η αλλαγή του μισθωτηρίου του σπιτιού που έμενα με την εν διαστάσει σύζυγό μου και τα παιδιά μας δεν έγινε δεκτή από εμένα όχι γιατί μου ζητά 750 ευρώ για τα παιδιά. Δεν έγινε αποδεκτή γιατί μου έστειλαν να υπογράψω ένα έγγραφο με το οποίο ορίζεται ότι θα βλέπω τα παιδιά μου μόνο δύο ώρες την εβδομάδα», είπε.

«Η εν διαστάσει σύζυγος είπε στο δικαστήριο ότι τα παιδιά λατρεύουν τον πατέρα τους, άρα γιατί να τον βλέπουν δύο ώρες την εβδομάδα; Τα 700 ευρώ είναι κάτι άλλο, το οποίο, αν και ο άνθρωπος έχει μια δυσκολία να εργαστεί θα διευθετηθεί. Το θέμα είναι οι δύο ώρες που θα έβλεπε τα παιδιά», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Έπειτα, ο Άρης Μουγκοπέτρος είπε: «Μπορεί να μην μπορώ να δουλέψω αυτή τη στιγμή, αλλά για τα παιδιά μου και έτσι με αυτό το χέρι, με αυτό το χέρι θα πάω να δουλέψω στην οικοδομή και θα τους τα πάω και όσα λεφτά θέλουν. Μου στερήσαν τα παιδιά μου, η μοναδική μου χαρά ήταν αυτή».

Υποστήριξε επίσης ότι με τον προηγούμενο δικηγόρο του έχει τακτοποιήσει όλες τις οφειλές του ζήτησε να αποδεσμευτεί από την υπόθεσή του. Αυτό που μένει τώρα είναι να στείλει τη δικογραφία στον νέο του δικηγόρο, την οποία δεν την έχει στείλει ακόμα.

Όσο για όσα έγιναν μέσα στη δικαστική αίθουσα, αναφερόμενος στους ισχυρισμούς της εν διαστάσει συζύγου του για απειλές που εκτόξευσε εναντίον της, ο δικηγόρος του μουσικού είπε: «Στο δικαστήριο δεν φάνηκε να απειλήθηκε γιατί η απειλή, σύμφωνα με τον νόμο πρέπει να σου δημιουργήσει τρόμο και ανησυχία. Είναι αξιοσημείωτο ότι ζήτησε η δικηγόρος να επιδείξει όλο το βίντεο της επίμαχης ώρας που ήταν εκεί ο εντολέας μου, το οποίο το δεχτήκαμε και ακούσαμε απλά ένα ζευγάρι να διαπληκτίζεται. Ούτε ο εισαγγελέας είδε απειλή».

