Το ξέσπασμα Μουγκοπέτρου μετά την αθώωση του για ενδοοικογενειακή απειλή

Ο Αρης Μουγκοπέτρος, υποστήριξε ότι η εν διαστάσει σύζυγος επιδιώκει να βλέπει μόνο δύο ώρες την εβδομάδα τα παιδιά του.

Το ξέσπασμα Μουγκοπέτρου μετά την αθώωση του για ενδοοικογενειακή απειλή
31 Δεκ. 2025 9:28
Pelop News

Ο αχαιός κλαρινίστας Αρης Μουγκοπέτρος, μετά τη σύλληψή και αθωωσή του, για ενδοοικογενειακή απειλή, έπειτα την μήνυση σε βαρός από την εν διαστάσει σύζυγο του, μίλησε δημόσια για την περιπέτεια του ανήμερα των Χριστουγέννων.

Ο Αρης Μουγκοπέτρος, μιλώντας στο «Πρωινό» υποστήριξε ότι η εν διαστάσει σύζυγος επιδιώκει αυτός να βλέπει μόνο δύο ώρες την εβδομάδα τα παιδιά του, παρότι στο δικαστήριο ανέφερε ότι οι σχέσεις τους είναι άριστες.

«Η αλλαγή του μισθωτηρίου του σπιτιού που έμενα με την εν διαστάσει σύζυγό μου και τα παιδιά μας δεν έγινε δεκτή από εμένα όχι γιατί μου ζητά 750 ευρώ για τα παιδιά. Δεν έγινε αποδεκτή γιατί μου έστειλαν να υπογράψω ένα έγγραφο με το οποίο ορίζεται ότι θα βλέπω τα παιδιά μου μόνο δύο ώρες την εβδομάδα», είπε.

«Η εν διαστάσει σύζυγος είπε στο δικαστήριο ότι τα παιδιά λατρεύουν τον πατέρα τους, άρα γιατί να τον βλέπουν δύο ώρες την εβδομάδα; Τα 700 ευρώ είναι κάτι άλλο, το οποίο, αν και ο άνθρωπος έχει μια δυσκολία να εργαστεί θα διευθετηθεί. Το θέμα είναι οι δύο ώρες που θα έβλεπε τα παιδιά», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Έπειτα, ο Άρης Μουγκοπέτρος είπε: «Μπορεί να μην μπορώ να δουλέψω αυτή τη στιγμή, αλλά για τα παιδιά μου και έτσι με αυτό το χέρι, με αυτό το χέρι θα πάω να δουλέψω στην οικοδομή και θα τους τα πάω και όσα λεφτά θέλουν. Μου στερήσαν τα παιδιά μου, η μοναδική μου χαρά ήταν αυτή».

Υποστήριξε επίσης ότι με τον προηγούμενο δικηγόρο του έχει τακτοποιήσει όλες τις οφειλές του ζήτησε να αποδεσμευτεί από την υπόθεσή του. Αυτό που μένει τώρα είναι να στείλει τη δικογραφία στον νέο του δικηγόρο, την οποία δεν την έχει στείλει ακόμα.

Όσο για όσα έγιναν μέσα στη δικαστική αίθουσα, αναφερόμενος στους ισχυρισμούς της εν διαστάσει συζύγου του για απειλές που εκτόξευσε εναντίον της, ο δικηγόρος του μουσικού είπε: «Στο δικαστήριο δεν φάνηκε να απειλήθηκε γιατί η απειλή, σύμφωνα με τον νόμο πρέπει να σου δημιουργήσει τρόμο και ανησυχία. Είναι αξιοσημείωτο ότι ζήτησε η δικηγόρος να επιδείξει όλο το βίντεο της επίμαχης ώρας που ήταν εκεί ο εντολέας μου, το οποίο το δεχτήκαμε και ακούσαμε απλά ένα ζευγάρι να διαπληκτίζεται. Ούτε ο εισαγγελέας είδε απειλή».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:54 Μέτρα 2026: Φοροελαφρύνσεις σε ΦΠΑ και ΕΝΦΙΑ, αυξήσεις μισθών και στοχευμένες ενισχύσεις
12:48 Τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα στον Μητσοτάκη από την Ένωση Λιοσιωτών Ιλίου, δείτε φωτογραφίες
12:40 Ανάκληση ξανθής σταφίδας από τον ΕΦΕΤ λόγω ωχρατοξίνης Α
12:32 Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας ο τελευταίος αποχαιρετισμός στον Αντώνη Κοκορίκο
12:22 Πάτρα: Βρέθηκε λύση για τον άστεγο Νίκο που ζούσε στο πεζοδρόμιο της πλατείας Ομονοίας
12:14 Συλλήψεις φυγόποινων σε Αίγιο και Κάτω Αχαΐα
12:08 Θεόδωρος Βασιλόπουλος: «Συνεχίζουμε προσηλωμένοι στο στόχο»
12:02 Η ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας για το 2026 και τις προοπτικές του
11:50 Το βότανο που αντικαθιστά το αλάτι!
11:39 Σύλληψη Παλαιστίνιου στο Πανεπιστήμιο Πατρών για πλαστές φοιτητικές κάρτες
11:38 Πιάστηκαν με ποσότητα κάνναβης στο Αγρίνιο, δυο συλλήψεις
11:38 Eurostar: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις δρομολογίων, στον «αέρα» επιβάτες
11:26 Θανάσιμη πτώση για 32χρονο στο Ηράκλειο
11:25 Οι πρώτες εικόνες με χιονισμένα τοπία στη χώρα, θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν ΦΩΤΟ
11:14 Εξιχνιάστηκε κλοπή κοσμημάτων 44.5000 ευρώ από σπίτι στο Αγρίνιο
11:13 Πάτρα: Νοσοκομεία σε επιφυλακή για γρίπη και ιώσεις – Προσοχή στα συμπτώματα
11:08 Προκλήσεις και προσδοκίες
11:02 Εγκλημα Κολωνάκι: Οι αντιφάσεις του 60χρονου γιου, οι μαρτυρίες και η προφυλάκιση
10:55 «Λαμπάδιασε» βυτιοφόρο στην Εθνική Θεσσαλονίκης – Σερρών, έκλεισε η οδός
10:51 Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός προκάλεσε τροχαίο, τρεις τραυματίες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ