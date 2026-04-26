Το υδροπλάνο προσγειώθηκε ξαφνικά στην Αμφιλοχία

Κανείς, όμως, δεν ξέρει αν και πότε θα ξεκινήσουν επίσημα δρομολόγια στα αδειοδοτημένα λιμάνια

26 Απρ. 2026 18:50
Pelop News

Έναν περίπου χρόνο μετά την πρώτη επίσημη δοκιμαστική πτήση υδροπλάνου στην Αμφιλοχία, εμφανίστηκε το πρωί της Κυριακής το υδροπλάνο της Ηellenic Seaplanes και προσθαλασσώθηκε ξανά στο αδειοδοτημένο υδάτινο πεδίο της Αμφιλοχίας.

Το επιτελείο με επικεφαλής τον Νικόλα Χαραλάμπους, Διευθύνων Σύμβουλο και ιδρυτή της εταιρείας Υδροπλάνα Ελλάδας Α.Ε υποδέχθηκε η αντιδήμαρχος Αμφιλοχίας κ.Ειρήνη Φίλου.

Το περασμένο Ιούλιο είχε γίνει η πρώτη δοκιμαστική πτήση υδροπλάνου στην Αμφιλοχία και τότε είχαν υποσχεθεί όλοι πως το καλοκαίρι του 2026 θα ξεκίνησαν οι επίσημες πτήσεις!

Τελικά το καλοκαίρι του 2026 δεν θα γίνει κανένα επίσημο δρομολόγιο

Πέρυσι η Hellenic Seaplanes S.A., στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την έναρξη πτήσεων από τη σεζόν 2025, πραγματοποίησε επιτυχημένο κύκλο δοκιμαστικών πτήσεων σε λιμένες όπως ο Βόλος, η Σκύρος, η Σκόπελος, η Πάτμος, η Αμφιλοχία και η Ερμιόνη.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις τότε δηλώσεις, είχε δοθεί σαφής δέσμευση ότι θα ανακοινωνόταν πτητικό πρόγραμμα με ορίζοντα έναρξης έως τον προηγούμενο Οκτώβριο, καλλιεργώντας προσδοκίες σε τοπικές κοινωνίες, τουριστικούς φορείς και επαγγελματίες.

Ωστόσο, μήνες μετά, δεν έχει ανακοινωθεί κανένα πρόγραμμα πτήσεων, δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ούτε επίσημη ενημέρωση για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία.

