Το ΥΠΕΣ βραβεύει τον Γ. Φραγκονικολόπουλο για την προσφορά του στα αδέσποτα

Το υπουργείο Εσωτερικών τιμά τον αντιδήμαρχο Αιγιάλειας Γιώργο Φραγκονικολόπουλο για τη δράση του στο μείζον ζήτημα των αδέσποτων ζώων. Η βράβευσή του στην πρώτη τελετή «Ηρωικές καρδιές» αποτελεί αναγνώριση μιας οργανωμένης και σταθερής προσπάθειας στον τομέα της προστασίας και ευζωίας των ζώων συντροφιάς.

24 Νοέ. 2025 15:02
Pelop News

Μία ακόμα επιβράβευση, σε προσωπικό επίπεδο, της προσπάθειας του αντιδημάρχου Αιγιάλειας Γιώργου Φραγκονικολόπουλου για το μείζον θέμα των αδέσποτων ζώων στην περιοχή, αποτελεί η επικείμενη βράβευσή του από το υπουργείο Εσωτερικών.

Η ειδική γραμματεία του υπουργείου Εσωτερικών για την προστασία ζώων συντροφιάς αποφάσισε να βραβεύσει προσωπικά τον αντιδήμαρχο Γιώργο Φραγκονικολόπουλο για τη συνέπεια και αγάπη του στην προστασία και ευζωία των ζώων συντροφιάς.

Είναι η πρώτη τελετή βραβείων «Ηρωικές καρδιές», την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου στην Αθήνα, στο Συνεδριακό Κέντρο της Εθνικής Ασφαλιστικής. Η εκδήλωση θα γίνει με αφορμή την παγκόσμια ημέρα εθελοντή.

Κι όπως λέει η πρόσκληση του υπουργείου Εσωτερικών, «στόχος μας είναι να αναδείξουμε και να τιμήσουμε τους ανθρώπους, τους φορείς και τις οργανώσεις που συμβάλουν καθημερινά στην ευζωία των ζώων συντροφιάς».

Ο κ. Φραγκονικολόπουλος έκανε το ακόλουθο σχόλιο: «Είναι μια βαθιά συγκίνηση και μια μεγάλη τιμή για όλους μας. Αποτελεί αναγνώριση ενός δύσκολου, αλλά τόσο σημαντικού έργου, που καθημερινά μας φέρνει πιο κοντά σε ψυχές που δεν έχουν φωνή. Ευχαριστούμε από καρδιάς όλους όσοι, με αγάπη, σεβασμό και συνέπεια, φροντίζουν τα αδέσποτα ζώα που κάποτε εγκαταλείφθηκαν. Σε έναν από τους μεγαλύτερους δήμους της χώρας, όπου οι προκλήσεις είναι πολλές και μεγάλες, αυτή η διάκριση μάς δίνει ακόμη περισσότερη δύναμη να συνεχίσουμε.

Χρειαζόμαστε μια νέα γενιά πιο ευγενική, πιο ανθρώπινη, πιο κοντά στα ζώα».

