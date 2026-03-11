Το υπουργείο Δικαιοσύνης του Ισραήλ δεν εισηγείται την απονομή χάριτος στον Νετανιάχου

Οι πληροφορίες δημοσιεύτηκαν αφού το υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε το πρωί ότι το αρμόδιο τμήμα ολοκλήρωσε το νομικό του υπόμνημα σχετικά με το αίτημα χάριτος του Νετανιάχου και το διαβίβασε στον υπουργό Πολιτιστικής Κληρονομιάς Αμιχάι Ελιγιάχου.

11 Μαρ. 2026
Το Τμήμα Απονομής Χάριτος του υπουργείου Δικαιοσύνης του Ισραήλ δεν εισηγείται τη χορήγηση χάριτος στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για τη δίκη διαφθοράς που βρίσκεται σε εξέλιξη, σύμφωνα με δημοσιεύματα ισραηλινών μέσων ενημέρωσης.

Οι πληροφορίες δημοσιεύτηκαν αφού το υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε το πρωί ότι το αρμόδιο τμήμα ολοκλήρωσε το νομικό του υπόμνημα σχετικά με το αίτημα χάριτος του Νετανιάχου και το διαβίβασε στον υπουργό Πολιτιστικής Κληρονομιάς Αμιχάι Ελιγιάχου.

Ο Ελιγιάχου έχει λάβει από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιαρίβ Λεβίν την ευθύνη για τη διαχείριση της γραφειοκρατικής διαδικασίας που απαιτείται προκειμένου το έγγραφο να αποσταλεί στον πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ.

Η τελική απόφαση για το αν θα απονεμηθεί χάρη στον πρωθυπουργό ανήκει στον Χέρτζογκ. Ο Λεβίν —και κατ’ επέκταση ο Ελιγιάχου— δεν διαθέτουν θεσμική αρμοδιότητα στη διαδικασία απονομής χάριτος, έχουν όμως το δικαίωμα να εξετάσουν το νομικό υπόμνημα πριν αυτό αποσταλεί στο προεδρικό γραφείο.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου βρίσκεται σε δίκη από το 2020, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για δωροδοκία, απάτη και κατάχρηση εμπιστοσύνης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ιστότοπου Ynet, το Τμήμα Απονομής Χάριτος εκτίμησε ότι είναι δύσκολο να χορηγηθεί χάρη στον Νετανιάχου, καθώς η δίκη βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και δεν έχει υπάρξει καταδικαστική απόφαση. Παράλληλα, στο αίτημά του ο πρωθυπουργός δεν παραδέχεται ενοχή ούτε εκφράζει μεταμέλεια για τις πράξεις που του αποδίδονται.

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ έχει στο παρελθόν αποφανθεί ότι χάρη μπορεί θεωρητικά να δοθεί ακόμη και πριν από την έκδοση καταδικαστικής απόφασης, μόνο όμως εφόσον το πρόσωπο που ζητά τη χάρη έχει παραδεχθεί τα αδικήματα για τα οποία ζητά συγχώρεση.

Μετά την παραλαβή του νομικού υπομνήματος, ο Αμιχάι Ελιγιάχου δήλωσε ότι το Τμήμα Απονομής Χάριτος θεωρεί πως το αίτημα «απαιτεί περαιτέρω εξέταση από τον πρόεδρο».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ έχει ασκήσει έντονες πιέσεις στον Ισαάκ Χέρτζογκ ώστε να χορηγήσει χάρη στον Νετανιάχου. Ο πρόεδρος του Ισραήλ έχει απαντήσει ότι θα λάβει την απόφασή του χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις.

