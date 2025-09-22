Το ύστατο «αντίο» στον Γιάννη Μάζη, ποιοι τον συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία

H κηδεία του ήταν πολιτική και έγινε προαύλιο του Α΄ Δημοτικού Νεκροταφείου της Πάτρας

22 Σεπ. 2025 22:49
Pelop News

Η οικογένεια του, συγγενείς, φίλοι, αλλά και πολλοί άνθρωποι του αθλητισμού είπαν σήμερα (22/9/2025) στον Γιάννη Μάζη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών μετά  από καρδιακό επεισόδιο.

Μάλιστα η κηδεία του ήταν πολιτική και έγινε προαύλιο του Α΄ Δημοτικού Νεκροταφείου της Πάτρας.

Ο εκλιπών υπήρξε εμβληματική μορφή του πατραϊκού υγρού στίβου και για χρόνια αγωνίστηκε στον ΝΟΠ, τον οποίο υπηρέτησε και ως κολυμβητής.

Μάλιστα διατέλεσε και παράγοντας της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος.

Ήταν πατέρας της Αναστασίας, του Νίκου και του Δημήτρη, με τους δυο τελευταίους να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην κολύμβηση και με τον Δημήτρη να ακολουθεί τα βήματά του στον χώρο του υγρού στίβου και να είναι σήμερα προπονητής του Παναθηναϊκού.

Παρούσα στο τελευταίο «αντίο» και η νύφη του, η σύζυγος του γιου του Δημήτρη και γνωστή παρουσιάστρια, Μπέττυ Μαγγίρα και ακόμη οι τΆΚΗς Πετρόπουλος, Πέτρος Συναδινός, Τζένι Μπουχάγιερ, Βάσω Γεωργιάδου, Βασιλική Αντωνοπούλου, Άσπα Ζαχαροπούλου, Μαργαρίτα Μπιτσάκου, Τασία Δενδρινού, Δημήτρης Μπιτσάκος, Μάκης Λυκούδης, Λάμπρος Αντίοχος, Νίκος Φιλόπουλος, Στάθης Μπιτσάκος. Νίκος Σόμπολας, Βασίλης Ζησιμάτος, Νίκος Βασιλείου, Γιώργος Κακουλίδης, Γιώργος Βιδάλης, Τάσος Κουλουμπής, Ανδρέας Μοίραλης, Βασίλης Γιαννόπουλος, πολιτικές και αθλητικές αρχές της πόλης.
