Το ζώδιο που διανύει σούπερ περίοδο και έως το τέλος Απριλίου θα γνωρίζει μεγάλη τύχη!

Οι επόμενες ημέρες φέρνουν νέα ενέργεια, επηρεασμένη από σημαντικές πλανητικές διελεύσεις αλλά και τη μετάβαση σε μια νέα σεληνιακή χρονιά

07 Μαρ. 2026 22:39
Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι έπειτα από μια περίοδο έντονων αστρολογικών μετακινήσεων και αλλαγών, οι αστρολόγοι επισημαίνουν πως ένα ζώδιο ξεχωρίζει για την εύνοια που δέχεται από τώρα έως και το τέλος Απριλίου 2026.

Οι επόμενες ημέρες φέρνουν νέα ενέργεια, επηρεασμένη από σημαντικές πλανητικές διελεύσεις αλλά και τη μετάβαση σε μια νέα σεληνιακή χρονιά. Οι εξελίξεις μπορεί να μην είναι εκρηκτικές από τη μία μέρα στην άλλη, όμως το τοπίο αλλάζει σταθερά και ουσιαστικά.

Πόρτες που μέχρι χθες έμοιαζαν κλειστές αρχίζουν να ανοίγουν. Ευκαιρίες εμφανίζονται εκεί που δεν το περιμένατε και οι συγκυρίες λειτουργούν υπέρ σας. Είναι η στιγμή που βρίσκεστε «στο σωστό μέρος, τη σωστή στιγμή».

Αν στο παρελθόν νιώσατε ότι η σκληρή δουλειά σας δεν αναγνωρίστηκε όσο θα θέλατε, το σκηνικό αλλάζει. Η ορατότητά σας αυξάνεται αισθητά, οι σωστές συζητήσεις γίνονται με τους κατάλληλους ανθρώπους και το επαγγελματικό σας δίκτυο ανανεώνεται. Σταδιακά, η προσπάθεια αποδίδει καρπούς.

Η εύνοια δεν περιορίζεται μόνο στα επαγγελματικά. Η αυτοπεποίθηση ενισχύεται, η φωνή σας ακούγεται πιο καθαρά και δεν υπάρχει πλέον χώρος για αμφισβήτηση.

Μιλώντας ανοιχτά και υπερασπιζόμενοι τις ιδέες σας, κερδίζετε σεβασμό και εκτίμηση. Αυτό, με τη σειρά του, ενισχύει ακόμα περισσότερο την προσωπική και επαγγελματική σας πορεία.

Οι συνθήκες ευνοούν «μοιραίες» γνωριμίες, καθοριστικές συναντήσεις και εξελίξεις που μοιάζουν γραφτό να συμβούν. Η ενέργεια της Φωτιάς λειτουργεί υποστηρικτικά, ενώ η παρουσία του Κρόνου και του Ποσειδώνα στο ζώδιο δημιουργεί προϋποθέσεις για νέα ξεκινήματα με βάθος και προοπτική.

Έπειτα από μια απαιτητική περίοδο, λοιπόν, το 2026 φαίνεται πως λειτουργεί λυτρωτικά για αυτό τον Κριό. Αν παραμείνετε σταθεροί στους στόχους σας, η τύχη δεν θα είναι απλώς μια σύμπτωση, θα είναι αποτέλεσμα συγχρονισμού και σωστής προετοιμασίας.

