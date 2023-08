Τομ Κρουζ: Έτοιμος να διεκδικήσει μια δεύτερη ευκαιρία με την Σοφία Βεργκάρα

Ο Τομ Κρουζ φέρεται να θέλει να επανασυνδεθεί με τη Σοφία Βεργκάρα μετά τον χωρισμό της από τον σύζυγό της Τζο Μανγκανιέλο. Ο σούπερ σταρ του Top Gun, 61 ετών, φλέρταρε για λίγο την ηθοποιό του Modern Family, 51 ετών, το 2005, λίγο πριν ερωτευτεί την Κέιτι Χολμς, 44 ετών.

«Έχουν ήδη αυτή την ιστορία, ακόμα κι αν ήταν περισσότερο μια σύντομη περιπέτεια παρά ένα ολοκληρωμένο ειδύλλιο», δήλωσε μια πηγή στο βρετανικό περιοδικό Heat, σύμφωνα με τη Mirror.

«Είχαν περάσει μια ιδιαίτερη στιγμή μαζί, κάνοντας πάρτι στους λόφους του Χόλιγουντ και διασκεδάζοντας. Η Σοφία δεν έδειχνε τότε σημάδια ότι ήθελε κάτι μακροπρόθεσμο, οπότε η σχέση έληξε με εντελώς φιλικό τρόπο και παρέμειναν φίλοι», ισχυρίστηκε ακόμη ο insider.

«Πάντα απασχολούσε τον Τομ το γεγονός ότι άφησε τη Σοφία και επέλεξε την Κέιτι».

Το InStyle ανέφερε πέρυσι ότι ο Κρουζ προσέγγισε τη Βεργάρα μέσω του φίλου του, Γουίλ Σμιθ, τον Φεβρουάριο του 2005.

Tom Cruise ‘ready to pounce’ on second chance with Sofia Vergara: source https://t.co/0IKIY3tCjg pic.twitter.com/mJI6DQDzTO

— New York Post (@nypost) August 2, 2023